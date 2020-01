Oroscopo Paolo Fox domani Lunedi 20 Gennaio 2020, previsioni tutti i segni

Ariete dal 21 marzo al 19 aprile A FEBBRAIO, AMORE A PIÙ NON POSSO. Grazie alla luna piena dell’8, ti lancerai in avventure romantiche mozzafiato. Se sei single, incontrerai qualcuno che ti resterà accanto a lungo. Se sei già impegnata, invece, trascorrerai più tempo con il partner: se lo merita, visto che ultimamente ti sei concentrata sulla vita professionale e lo hai trascurato un po’. Fate le valigie e partite per un posto caldo: sarà un viaggio romantico e indimenticabile. San Valentino, poi, con l’aiuto di Venere in Ariete dal 7 febbraio al 4 marzo, sarà speciale. Per quanto riguarda il lavoro, la carriera prenderà letteralmente quota. Con Giove nella casa degli onori, dei premi e dei riconoscimenti, otterrai un meritato aumento di stipendio e, con il sostegno di Plutone e Saturno, acquisterai prestigio ed esperienza. All’inizio del mese presenterai i tuoi progetti a una persona influente, che li esaminerà attentamente e li approverà entusiasta. Il 22, con Urano nella casa del reddito, riceverai notizie di carattere finanziario che ti sorprenderanno in modo positivo: un cliente importante, per esempio, deciderà di avvalersi dei tuoi servizi a qualunque costo, regalandoti così grandissimme soddisfazioni. Intorno al 23, avrai voglia di confidare a un conoscente quello che bolle in pentola: un prodotto da lanciare sul mercato o un nuovo incarico. Stai attenta e scegli bene la persona con cui condividere queste informazioni, dovrà essere più che fidata, per evitare una fuga di notizie. Grazie a Giove e a Nettuno, che proteggono le arti, la tua creatività e il senso dello stile saranno ai massimi livelli. Non si tratterà di un episodio sporadico. L’allineamento di questi due pianeti si verificherà, infatti, altre due volte nel corso del 2020: il 27 luglio e il 12 ottobre. Perciò preparati a convivere con un’immaginazione dalla potenza irrefrenabile.

Toro dal 20 aprile al 20 maggio SETE DI CONOSCENZA. La tua mente avrà voglia di nuove esperienze e opportunità di apprendimento: per soddisfarla sarà fondamentale visitare luoghi mai visti prima. Prepara i bagagli e parti: a febbraio ogni momento sarà quello giusto. E, se non potrai assentarti da casa e ti piace scrivere, viaggia con la fantasia e metti nero su bianco una storia che da sempre hai dentro di te: sarà un bestseller! Con la luna piena dell’8 sarai concentrata sull’abitazione o su un familiare bisognoso di attenzione. Ti senti pronta a traslocare o a ristrutturare? Grazie a Marte nella casa delle finanze, la banca ti concederà un mutuo o un prestito senza alcuna fatica, considerati i tuoi progressi professionali dell’ultimo periodo. Dal 23, giorno contrassegnato da una delle migliori lune nuove di tutto il 2020, la vita sociale farà scintille e tu finalmente prenderai una boccata d’aria fresca. Conoscerai molte persone che non frequentano la tua sfera quotidiana o che addirittura vivono all’estero, come ambasciatori, diplomatici, professori universitari, produttori televisivi e uomini d’affari. Collaborerai anche con un’associazione benefica o politica, e parteciperai a iniziative stimolanti, condividendole con gli altri. Insomma, metterai i primi mattoni per costruire una grande comunità, reale o social poco importa. Tra i nuovi incontri, ci sarà anche qualcuno che assumerà un ruolo importante nella tua vita e ti consentirà di fare esperienze indimenticabili. Se sei single, apri gli occhi perché, tra una serata mondana e l’altra, ti imbatterai in una storia d’amore che merita. Se, invece, sei già impegnata, concentrati sul partner e lasciati stupire: per un San Valentino straordinario, sarà lui – con l’aiuto della Luna in Scorpione – a prendere l’iniziativa. E quello che avrà in serbo per te ti renderà felice come non lo sei mai stata.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno BANDO ALLA BUROCRAZIA! All’inizio di febbraio sarai impegnata a riordinare una pila di documenti fiscali da presentare al commercialista e a discutere con il consulente finanziario le modifiche necessarie al portafoglio d’investimento. Non lasciarti abbattere dalla noia: riuscirai a sistemare tutte le incombenze appena in tempo, perché poi sarai subito distratta da qualche breve vacanza e da entusiasmanti sfide professionali. Grazie alla luna piena dell’8 nella casa dei viaggi, infatti, partirai per un luogo non troppo lontano che hai sempre desiderato visitare. Ad accompagnarti sarà il partner oppure una collega con cui andrai a trovare un cliente. In ogni caso ti divertirai molto, sperimenterai cose nuove e spezzerai la routine. Per quanto riguarda la carriera, febbraio sarà per te il mese migliore dell’anno, grazie soprattutto a Nettuno, che resterà nella casa degli onori, delle conquiste e dei premi fino a gennaio 2026. Una ditta concorrente farà carte false per averti nella sua squadra, oppure un cliente ti renderà milionaria. Dopo la luna nuova in Pesci del 23, la vita professionale subirà un’accelerazione ancora maggiore. Preparati al colloquio per il lavoro dei tuoi sogni: sarà un’opportunità inattesa che ti riempirà d’entusiasmo. Inoltre, con Giove nella casa delle finanze, otterrai compensi legati al rendimento (commissioni, bonus o diritti d’autore, per esempio). Se operi in ambito artistico, il successo sarà doppio, ancora una volta grazie a Nettuno, il pianeta che favorisce le arti. Anche le amicizie e l’amore andranno alla grande. Non ti mancheranno, infatti, le opportunità di rilassarti, di condividere momenti divertenti e di conoscere gente nuova. E, dal 14 febbraio al 4 marzo, con Venere in Ariete e nella casa del matrimonio, tieniti pronta a grandi cambiamenti che stravolgeranno in bene la tua vita.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio INVESTI SULL’OTTIMISMO. La prima settimana di febbraio dovrai portare un po’ di pazienza, per superare un momento di tensione con il partner. Una questione, che pensavi di aver risolto una volta per tutte, si ripresenterà nella vita di coppia preannunciando burrasca. Rifletti su quello che è andato storto finora e corri ai ripari per salvare la vostra storia d’amore, che merita di andare avanti. Basterà prendersi un po’ di tempo per parlarne con calma e tutto andrà a posto. Avrai il cuore pieno di speranza e sarai fiduciosa in un roseo futuro a due, grazie al forte supporto di Giove. Risolti i problemi, la cosa migliore sarà fare un bel viaggio insieme. Con la luna piena dell’8, l’attenzione si sposterà sulla carriera, riceverai infatti ottime notizie. Ti affideranno un prestigioso incarico oppure, se operi nel settore delle vendite, conquisterai la fiducia di un cliente, che porterà molti soldi nelle tue tasche. Con la luna nuova del 23, partirai per un weekend con un’amica, per festeggiare un compleanno in città oppure per partecipare a un matrimonio in campagna. Ti divertirai molto e sarà anche l’occasione per passare del tempo con persone che non vedi da anni. L’ultima settimana sarà incantevole. Troverai l’entusiasmo per fare nuove esperienze: seguirai un corso di formazione online, oppure imparerai a cucinare il sushi. Hai solo l’imbarazzo della scelta: scegli un tema o una disciplina che desideri approfondire e buttati a capofitto. Se sarà qualcosa di attinente al tuo lavoro, impegnati più che puoi fino a notte fonda. Sarà un pò faticoso, ma ti permetterà di accedere a qualifiche più alte nella gerarchia aziendale. Se invece opterai per una materia che non riguarda la carriera, lasciati andare alla fantasia: a volte una passione può portare a nuovi sbocchi professionali.

Leone dal 23 luglio al 22 agosto ROMANTICISMO NELL’ARIA. Le questioni di cuore riempiranno di magia le prime due settimane di febbraio, grazie a Marte e a Venere. Se stai vivendo una bella storia d’amore, il rapporto con il partner subirà una svolta molto importante: vi sposerete o prenderete una casa insieme. Se sei single, conoscerai una persona che stimolerà la tua immaginazione. Non lasciartela sfuggire e fissa subito un secondo appuntamento. Per quanto riguarda la carriera, con la luna piena dell’8 un progetto creativo, a cui ti sei dedicata a lungo, si concluderà tra lodi e applausi. Questo successo ti gratificherà, tant’è che nella seconda metà del mese ti verranno affidati altri incarichi da gestire. Il fatto di godere di una certa popolarità tra i tuoi clienti, poi, non potrà che favorirti. Ti occuperai anche di questioni finanziarie: supervisionerai i bilanci, seguirai la vendita di una o più proprietà immobiliari, parteciperai a un’asta giudiziaria. Il 20, Giove sarà allineato a Nettuno, il pianeta dell’ispirazione artistica. È un evento raro, che però si ripeterà anche il 27 luglio e il 12 ottobre. Ciò vuol dire che febbraio ti preparerà a un 2020 pieno di creatività: lavorerai a progetti stimolanti e ben retribuiti, che ti daranno grandi soddisfazioni. Con la luna nuova del 23, riceverai buone notizie per quanto riguarda le finanze: il conto in banca, infatti, aumenterà grazie a entrate extra. Non sorprenderti, perché sarà la giusta ricompensa per l’eccellente lavoro svolto, negli ultimi anni, in tutti gli ambiti. Se sei dipendente, ti premieranno con un bonus una tantum o un aumento di stipendio. Se sei freelance, invece, incasserai finalmente i soldi di fatture che pensavi fossero andate ormai nel dimenticatoio. A questo punto, concediti una pausa e regalati un fine settimana in un resort esclusivo. Te lo sei meritato!

Vergine dal 23 agosto al 22 settembre INIZIA A FESTEGGIARE. Stappa una bottiglia di champagne, perché febbraio sarà un periodo straordinario pieno di fortuna e di sorprese. Ogni giorno sarà più bello del precedente. Hai in programma di cambiare abitazione? Con Marte nella casa del focolare domestico fino al 16, troverai l’appartamento dei tuoi sogni. Costerà più del previsto, ma la banca non avrà problemi a concederti un mutuo favorevole. Se, invece, desideri ristrutturare gli spazi dove vivi, riuscirai a trasformarli e arredarli con gusto e originalità. Con la luna piena dell’8, sentirai un bisogno urgente di riposo e di relax. Prenditi qualche giorno di ferie e trascorri un po’ di tempo con la famiglia: ti servirà per ricaricare le pile. Dal 16, le faccende di cuore assorbiranno al 100 per cento pensieri ed energie. Se sei single, tutti faranno a gara per dedicarti mille attenzioni e per aggiudicarsi un appuntamento. Se, invece, vivi da poco una promettente storia d’amore, fai le valigie e trascorri il weekend del 22 e 23 in una capitale europea o in una località di montagna: sarà una vacanza all’insegna del romanticismo e segnerà, per il rapporto di coppia, uno dei momenti più dolci dell’anno. Se sei sposata, tu e il partner troverete più tempo da dedicarvi a vicenda. Se infine sei uno spirito libero e non sei alla ricerca di una relazione, ti troverai nello stato d’animo ideale per partire con un gruppo di amici alla volta di un’isola o di una città lontana. Ti divertirai tantissimo e vivrai esperienze indimenticabili. Vuoi cambiare lavoro? Ci saranno tutte le premesse per raggiungere anche la felicità professionale. Userai, infatti, l’energia della luna nuova del 23 per migliorare lo stato dei tuoi affari e per creare delle fortunate partnership strategiche. Cerca un valido socio e buttati in un’avventura imprenditoriale. Sarà un grande successo.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre SPEZZA LA ROUTINE. Preparati, perché la noia ha i minuti contati e il divertimento è sul punto di cominciare. Nelle prime due settimane di febbraio avrai tante occasioni per socializzare. Parteciperai a un evento glamour insieme agli amici, a una bellissima festa di compleanno, oppure a un matrimonio in una città non troppo lontana dalla tua. Dal 16, l’attenzione si sposterà sul focolare domestico. Finalmente prenderai il coraggio a quattro mani e deciderai di traslocare o farai qualcosa per migliorare la situazione abitativa. In entrambi i casi, tutto andrà nel migliore dei modi. Assumerai validi artigiani e troverai un appartamento nella zona che ami di più. Se, poi, vorrai acquistare una proprietà immobiliare, la banca ti offrirà un mutuo a condizioni estremamente agevolate. Hai in mente di comprare un’automobile, un elettrodomestico o un computer? Meglio rimandare al prossimo mese, perché con Mercurio retrogrado dal 16 febbraio al 9 marzo, qualche piccolo inconveniente sarà in agguato dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, il 21 riceverai una risposta positiva per il colloquio che hai sostenuto o la domanda di aumento di stipendio che hai fatto. E dal 23, con la luna nuova in Pesci, la carriera andrà a gonfie vele. Ti affideranno incarichi, che stimoleranno curiosità e creatività, e che ti richiederanno anche un tocco di poesia e di grazia. Se pensi di non essere all’altezza, non ti scoraggiare, te la caverai alla grande e riceverai una ricompensa: il conto in banca aumenterà e tu tirerai un sospiro di sollievo visto che, nel frattempo, qualche familiare o amico avrà bisogno della tua assistenza economica. E, se sei freelance e operi in ambito artistico, accendi i riflettori e preparati a grandi soddisfazioni: questa sarà l’occasione perfetta per mettere in luce nuovi aspetti del tuo talento.

Scorpione dal 23 ottobre al 21 novembre CARISMA OLTRE MISURA. Sarai così affascinante e determinata, che lascerai tutti a bocca aperta, sia sul piano professionale che privato. Con la luna piena dell’8 febbraio, la carriera subirà un’impennata. Riceverai molte lodi e altrettante pacche sulla schiena: sii orgogliosa, perché te le sei meritate. Se, per esempio, hai fatto un colloquio per una posizione a cui ambisci da tempo, entro il 12 ti comunicheranno che hai ottenuto il posto. Se sei una libera professionista e ti presenterai a un nuovo cliente, lo conquisterai in men che non si dica. Il 21 esporrai le tue idee per un progetto creativo e riceverai grandi apprezzamenti da tutti i presenti. Otterrai anche un inatteso e cospicuo riconoscimento economico, che ti metterà di buon umore visto che ultimamente hai speso più del solito. A partire dalla luna nuova del 23, ti concentrerai sui sentimenti. Se sei single, incontrerai una persona interessante a una festa o in occasione di un altro evento sociale. Sarai immediatamente attratta dal suo fascino e savoir-faire, e inizierai una bellissima storia d’amore. Se sei impegnata, invece, cogli l’occasione per approfondire il legame con il partner e prendere decisioni importanti per il futuro. Desiderate allargare la famiglia con un figlio, per esempio? Questo sarà il momento giusto, grazie al perfetto allineamento tra Giove e Nettuno, il pianeta che ti governa. Anche i viaggi godranno di grande fortuna: ti attenderanno esperienze da sogno. Farai brevi gite fuori porta non lontano da casa o lunghe vacanze in luoghi esotici. In ogni caso, di questi istanti conserverai un ricordo indelebile nel cuore. Non trascurare la salute e la forma fisica, vai in palestra, cammina, bevi tanta acqua e cura la dieta alimentare. Con una vita così impegnativa, dovrai sempre essere al top!

Sagittario dal 22 novembre al 21 dicembre LASCIATI GUIDARE DALLA PASSIONE. L’amore sarà il carburante che alimenterà il mese di febbraio. Con Marte in Sagittario fino al 16 febbraio, avrai voglia di dedicarti con passione al partner. Ogni occasione sarà ideale per organizzare qualcosa di romantico, come un weekend in una località di mare, oppure una cena a lume di candela. Ad aumentare la magia, ci sarà anche Venere. Se sei single, conoscerai una persona speciale che riuscirà a renderti meno diffidente del solito. Ti affiderai al tuo cuore e ti arrenderai senza esitazione alle farfalle nello stomaco. Cupido scoccherà la sua freccia e al primo appuntamento ne seguirà un secondo, un terzo e così via. Per quanto riguarda la carriera, in occasione della luna piena dell’8, farai una trasferta all’estero per incontrare clienti importanti. Oppure, se lavori nel campo dell’editoria, sei una presentatrice, una produttrice televisiva o radiofonica, porterai a termine un progetto a cui tieni molto. Dal 16, una questione di carattere finanziario ti darà qualche preoccupazione: non pensarci troppo, perché le tue entrate sono destinate a crescere in breve tempo. Con Mercurio retrogrado dal 16 febbraio al 9 marzo, dovrai anche affrontare ritardi, rinvii o problemi di comunicazione. Mantieni il sangue freddo e gestisci tutto con calma. Il computer ti crea qualche grattacapo? Fai il backup dei dati importanti e chiedi al tecnico di fiducia di installarti dei programmi meno obsoleti. Evita, inoltre, di acquistare apparecchi elettronici: rimanda al prossimo mese. Con la luna nuova del 23, risolverai al meglio tutti i sospesi relativi alla casa. Hai in mente di traslocare? Sarà il momento migliore per cercare un’abitazione. Prenditi il tempo che ti serve, se necessario chiedi a un’amica di aiutarti. Vedrai che troverai l’appartamento dei tuoi sogni.

Capricorno dal 22 dicembre al 19 gennaio LA DETERMINAZIONE È TUTTO. Decisa e ben focalizzata sugli obiettivi: ecco come ti sentirai per tutta la prima metà di febbraio. Con la luna piena dell’8, sarai così determinata che troverai un accordo definitivo con un cliente importante, mettendo a segno una grossa vendita. Se lavori come dipendente, otterrai l’aumento di stipendio chiesto da tempo, oppure godrai di alcuni nuovi benefit aziendali (un’assicurazione sanitaria complementare, il telelavoro una volta alla settimana, più giorni di ferie e altri privilegi del genere). Ti comunicheranno una promozione, oppure ti affideranno l’incarico di un progetto che ti darà prestigio professionale. Se saprai chiedere, i tuoi capi saranno disposti a esaudire i tuoi desideri. Per quanto riguarda l’amore, il 14 passerai un San Valentino indimenticabile e, nel corso di una serata magica, il partner ti chiederà di sposarlo o di fare una famiglia insieme. Questo sarà solo l’inizio: per esempio, il 21 sarà la giornata delle sorprese: dalla mattina alla sera, rimarrai a bocca aperta. Non accadrà quello che ti aspetti, ma succederà qualcosa di meglio! Dal 16 febbraio al 9 marzo evita di firmare contratti, acquistare elettrodomestici, apparecchi elettronici o automobili: meglio rimandare a quando Mercurio riprenderà il moto diretto. Con la luna nuova del 23, nella casa della comunicazione, avrai voglia di fare una breve vacanza. Prepara le valigie e concediti una fuga romantica con il partner. Scegli un grazioso hotel, al mare o in un borgo antico, fai un po’ di passeggiate e goditi il relax. Partirai anche se sei single, dopo aver messo insieme un gruppo di amici che con te condividono la passione per le escursioni e gli sport (trekking, sci, nordic walking). Ti divertirai molto, e tornerai in città carica di energia e di ottimo umore.

Acquario dal 20 gennaio al 18 febbraio SERATE IN COMPAGNIA. Fino al 16 febbraio, grazie a Marte nella casa delle amicizie, sarai invitata a cene, vernissage e cocktail party. Trascorrerai anche un fine settimana nel cottage di una collega, in montagna o in campagna, e ti divertirai moltissimo. Sarà l’occasione per conoscere persone interessanti, che potranno esserti d’aiuto per la carriera. Fuochi artificiali per il giorno di San Valentino: riempirai il partner di tante piccole attenzioni. Che lui ricambierà, organizzando un lungo weekend in una capitale europea o in un romantico borgo italiano. Saranno momenti indimenticabili e all’orizzonte spunterà anche una proposta di matrimonio o di convivenza. Ti senti pronta? Allora, non rimandare la decisione e accetta senza farti troppe domande. Tra l’altro, grazie all’influsso favorevole di Marte, sarai più motivata che mai a cominciare un nuovo capitolo della tua vita. Se sei single, il 14 accompagna un’amica a una festa: incontrerai qualcuno che ti farà battere il cuore. Cerca di non giudicarlo dalla prima impressione, vai in profondità, scoprirai così che ha tutti i titoli per diventare la tua anima gemella. Dal 20, ti attenderanno momenti particolarmente positivi nell’ambito del focolare domestico. Se avrai bisogno di nuovi mobili per dare una rinfrescata all’appartamento in cui vivi, riuscirai a trovare tutto a buon mercato, anche online. Il 21, con Marte e Urano in trigono, la famiglia ti riserverà piacevoli sorprese. Se hai delle questioni in sospeso che riguardano un genitore, troverai la soluzione migliore per risolvere la situazione. Per quanto riguarda le finanze, invece, con la luna nuova del 23 aumenterai il conto in banca. Otterrai, infatti, un generoso aumento di stipendio o un bonus, riceverai un’eredità inaspettata o vincerai al SuperEnalotto. A questo punto, non ti rimarrà che festeggiare, offrendo una cena agli amici.

Pesci dal 19 febbraio al 20 marzo APPLAUSI. Le soddisfazioni nella vita professionale non si faranno attendere, con Marte nella casa degli onori, dei premi e dei riconoscimenti fino al 16 febbraio. Se desideri cambiare lavoro, prendi subito appuntamento per un colloquio, l’esito sarà positivo. E se hai bisogno di mettere a punto una presentazione importante, prima di condividerla con i vertici dell’azienda, agisci in fretta. Esprimiti con vigore e fiducia, sapendo che gli altri avranno un’altissima considerazione di ciò che dirai e farai. Dopodiché, avendo spinto parecchio nelle prime due settimane del mese, concediti un po’ di relax, socializza con amici e colleghi, e preparati a metterti di nuovo in pista il 23. Con la luna nuova in Pesci, infatti, comincerai un nuovo percorso verso il successo. A facilitarti le cose e a darti la motivazione necessaria per mirare a un ruolo di primo piano, ci saranno anche Marte e il Sole, in perfetto allineamento. Se collabori con un’associazione di volontariato, la raccolta fondi che porti avanti da tempo darà finalmente i suoi frutti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, grazie a Giove in posizione ideale rispetto a Nettuno, sarai irresistibile e il tuo fascino ammalierà tutte le persone che troverai sul cammino. Ciò ti aiuterà soprattutto se sei single, permettendoti di incontrare l’anima gemella. A ogni modo, inizierai a vivere un periodo molto fortunato: non dovrai più lavorare troppo duramente per ottenere i risultati che desideri (visto che li hai già raggiunti all’inizio del mese) e riuscirai a goderti di più le gioie della quotidianità. Le relazioni sociali vivacizzeranno la tua solita routine, viaggerai molto visitando posti incantevoli mai visti prima. Ovunque andrai, sentirai il calore delle persone, e comincerai ad accorgerti che gli amici, vecchi e nuovi, sono davvero il sale della vita.