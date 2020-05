Paolo Ciavarro vola in Sicilia, grande atto di amore per Clizia e critiche sul web

L’attenzione mediatica torna a concentrarsi su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due presto potranno incontrarsi ma il popolo del web non ha reagito assolutamente bene. Ecco perché.

“Sono felice con lei”

La relazione d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata sotto la luce dei riflettori, ma lei ha dovuto lasciare la casa proprio nel momento clou dato che è stata eliminata dal gioco per una frase detta fuori luogo con riferimento alla mafia.

Nonostante il periodo trascorso separati, prima per via del reality show e successivamente a causa del Codiv-19, la coppia è pronta a incontrarsi e vivere serenamente la loro relazione dato che il peggio finalmente sembra essere passato. Paolo Ciavarro, parlando della Incorvaia aveva dichiarato: “Stiamo sempre a telefono. Sempre. Passiamo le ore. Videoaperitivi, chiamate, soprattutto la notte. Che non si pensi a cose hot, per carità. È che di notte i ritmi sono più tranquilli. Parliamo, abbiamo voglia di raccontarci, conoscerci. Ci punzecchiamo, ci divertiamo, io la sfotto in continuazione. Sono felice. Più che felice con lei”.

Paolo Ciavarro vola in Sicilia

La lunga quarantena per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra avere ormai i giorni contati. La coppia sta facendo la spunta degli ultimi giorni in cui dovranno rimanere divisi, dato che Ciavarro ha preso la decisione di trasferirsi in Sicilia dalla fidanzata e cercare di recuperare il tempo perso, cosa sarà del futuro entrambi lo scopriranno solo vivendo dato che i due sono stati lontani per molto tempo.

Paolo Ciavarro si è detto innamoratissimo di Clizia e, considerando che l’influencer si trova nella sua terra per permettere alla figlia di poter godere dell’aria aperta nella sua tenuta, il figlio di Eleonora Giorgi è subito volato da lei non appena gli è stata data l’opportunità

L’ira del web

Nel momento in cui Paolo Ciavarro è arrivato nella regione dove si trova Clizia Incorvaia, ecco che arriva la confessione: “In questo momento mi trovo in Sicilia, ma non sono con Clizia, devo fare alcuni giorni di quarantena prima di vederla. La rivedrò il 24 maggio”.

Quanto detto è stato sufficiente a scatenare l’ira del popolo del web, dove molti di loro sono stati impossibilitati nel tornare nella loro amata regione. Non a caso, ecco che sulle piattaforme sono arrivati diversi commenti negativi nei confronti della coppia che non ha voluto nemmeno attendere che arrivasse il 18 maggio, quando le cose dovrebbero cambiare in tutta la nazione.