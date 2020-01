Regina Elisabetta è morta? Cosa dice Buckingham Palace

Nei suoi sessant’anni di trono la Regina Elisabetta non è stata solo la sovrana più longeva della storia, ma anche la più amata dal popolo e dal mondo. Sulla base di tale motivazione è facile intuire come la sua scomparsa inciderà notevolmente in Inghilterra, segnando anche gli abitanti. Ma se la Regina Elisabetta fosse già morta?

Scandali a Buckingham Palace

Il 2019 è stato un anno davvero molto particolare per la Regina Elisabetta che si è vista costretta a fronteggiare diverse emergenze e scandali a Buckingham Palace. Lo scorso anno la sovrana infatti ha dovuto allontanate da palazzo il figlio Andrea, Principe e Duca di York, per via dello scandalo di prostituzione minorile internazionale che lo vede coinvolto oltre oceano.

Un duro colpo che la Regina ha dovuto mandare giù, anche se al suo fianco c’era comunque il resto della famiglia sempre pronta a sostenerla. Successivamente ecco che a far parlare di sé troviamo il fantomatico litigio tra Harry e William che avrebbe anche messo in pericolo la corona. A oggi un equilibrio sembra esser stato ripristinato, ma la Regina Elisabetta ne avrebbe avuto delle conseguenze nel suo stato di salute?

La Regina Elisabetta è morta?

Non è la prima volta che viene diffusa la notizia relativa alla morte della Regina Elisabetta, mettendo in allarme tutto il mondo. Nei mesi scorsi sono stati resi noti anche le modalità secondo cui quel drammatico giorno dovrebbe esser data la notizia al modo, ma se fosse già successo?

Secondo la redazione e di Velvetgossip sarebbe partito un messaggio da Buckingham Palace in cui sarebbe possibile leggere: “La Regina è morta stamattina, attacco di cuore, verrà annunciato alle 9.30 di domani”. Dunque, prepariamoci a dire addio alla Regina?

La Regina morta di infarto

Secondo quanto reso noto la Regina Elisabetta sarebbe morta a causa di un infarto avuto nel cuore della notte. Ricordiamo anche che la sovrana a oggi ha raggiunto la veneranda età di 93 anni, motivo per cui la paura per la sua salute diventa sempre più forte. A oggi però non vi è alcuna conferma dell’avvenuta dipartita della Regina Elisabetta che, comunque sia, in questi giorni è impegnato nel delineare quella che sarà la vita futura di Meghan Markle e del Principe Harry dal momento in cui hanno deciso di divorziare dalla famiglia reale trasferendosi in Canada, nazione cara all’Inghilterra dove hanno deciso di trasferirsi dopo l’addio a Buckingham Palace e i benefici reali.