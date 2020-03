Regina Elisabetta ha tradito il marito Pincipe Filippo “Lo sanno tutti”

La Regina Elisabetta sta insieme al marito, il Principe Filippo praticamente da sempre. I due, si amano e si sono sempre amati ed insieme hanno fronteggiato diverse crisi che hanno colpito il Palazzo Reale in tutti questi anni. I due però hanno anche vissuto molti momenti di grande gioia. Proprio nell’ultimo periodo la Royal Family ha dovuto fare i conti con diversi scandali. Dapprima il figlio segreto di Carlo e Camilla che da tempo cerca di essere riconosciuto da quelli che lui dice siano i suoi genitori.

Poi l’addio dei Duchi di Sussex che improvvisamente hanno comunicato la loro volontà di voler separarsi dalla Royal Family, separazione che avverrà definitivamente il prossimo primo aprile. Da tempo si parla anche della possibilità di vedere la Regina Elisabetta abdicare in favore del figlio Carlo, anche se si è parlato anche della possibilità che la Sovrana possa abdicare in favore di William, dando al nipote la possibilità di diventare il Re del paese. Da un pò di tempo a questa parte però si parlerebbe di un ipotetico tradimento della Regina nei confronti del marito Filippo. Ma cosa c’è di vero in questa storia?

La Regina Elisabetta ha tradito il marito il Principe Filippo?

A parlare di questo ipotetico tradimento della Sovrana nei confronti del marito pare sia stato Antonio Caprarica, giornalista Rai. Quest’ultimo per tanti anni ha vissuto all’interno di Buckingham Palace dove ha potuto vivere a contatto con la Sovrana e tutti i membri della Royal Family. La Regina, quindi, secondo quanto riferito dal giornalista Rai avrebbe tradito il marito con Lord Porchester. Per diverso tempo pare che da Palazzo non fossero più arrivate notizie sulla vita di coppia della Regina e del marito e pare che quest’ultimo fosse stato addirittura cacciato dalla camera da letto.

La smentita

Di questo ipotetico tradimento se ne è parlato anche nel corso di una serie tv intitolata “The crown” che racconta proprio la vita della Regina Elisabetta e della sua famiglia. Nello show si parlerebbe proprio del legame molto forte tra la Sovrana e Lord Porchester, detto Porchie, amministratore delle scuderie, che da sempre è un grande amico di sua maestà.La smentita è arrivata da Dickie Arbiter, l’ex addetto stampa della sovrana. Quest’ultimo avrebbe espresso il suo ribrezzo per questa notizia. “Si tratta di scene ridicole, disgustose e totalmente infondate. La regina è l’ultima persona al mondo che avrebbe guardato un uomo che non fosse suo marito, figuriamoci averci una tresca. Questo pettegolezzo, tra l’altro, va avanti da decenni senza alcuna prova e il Conte nel frattempo è deceduto e non può nemmeno difendersi”.