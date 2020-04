Romina Power esce allo scoperto e su Instragram chiede l’aiuto ai suoi follower

Come ormai è noto da qualche settimana Romina Power è tornata a vivere a Cellino San Marco, dove sta trascorrendo questa quarantena da coronavirus. La tenuta appartiene ovviamente all’ex marito Albano Carrisi, ma la donna dopo aver finito l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dove ha partecipato come ospite fissa insieme proprio all’ex marito e non potendo fare ritorno in America, ha deciso di tornare a Cellino. Ultimamente la cantante statunitense sembra sia stata particolarmente Attiva su Instagram ed è apparsa anche parecchio nostalgica, visto che ha condiviso molte foto del passato ma anche diverse immagini che fanno riferimento al Buddismo, che è la religione che la stessa promessa ormai da parecchi anni. Proprio qualche ora fa sembra che la Power abbia buttato sulla sua pagina Instagram un contenuto molto interessante che riguarda questa emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo. Ma di che cosa si tratta?

Romina Power chiede aiuto ai follower

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Romina Power in queste ultime settimane è stata particolarmente attiva su Instagram. Nelle scorse ore sembra che Romina Power abbia pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram un contenuto molto importante e interessante che ha a che fare con il coronavirus. Nello specifico, sembra che l’ex moglie di Albano Carrisi abbia chiesto supporto i suoi seguaci, ma nello stesso tempo pare che abbia portato alla luce una notizia che è passata del tutto inosservata. Si tratta di una importante informazione sulla comunità buddista. Non tutti sono venuti a conoscenza del fatto che proprio questa comunità ha donato circa la metà dei 3 milioni del loro otto per mille Alla Protezione Civile italiana e Romina Power essendone un membro ha voluto condividere questa informazione.

Romina e il buddismo

Come abbiamo avuto modo di vedere da tanti anni ormai Romina Power pratica questa religione ed ha voluto abbracciare questo nuovo stile di vita rivolto al cambiamento, alla meditazione e alla riflessione. Ad ogni modo, per suo profilo Instagram Romina ha voluto chiedere aiuto ai suoi follower, affinché quest’ultimi diffondessero questa notizia che non è stata in alcun modo diffusa Dai giornali e dalla stampa. A quanto pare a Cellino San Marco si trova anche il secondogenito di Albano e Romina ovvero Yari Carrisi. Quest’ultimo pare di un paio di giorni fa abbia condiviso nelle sue Instagram Stories la scritta “La D’Urso deve morire” . Si è trattata di una affermazione davvero molto grave, che ha scatenato l‘indignazione del Popolo del web e anche della sorella di Barbara. Quest’ultimo invece sembra non abbia voluto commentare l’accaduto. Ad ogni modo, Yari è tornato poi a parlare precisando che il non si riferiva alla persona ma al programma da lei condotto, ovvero Live non è la D’Urso.