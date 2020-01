Romina Power svanita nel nulla: l’ex di Albano Carrisi lontana dall’Italia

L’attenzione mediatica oggi più che mai resta concentrata sulla coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power. La cantante americana sembra essere svanita nel nulla. Il suo ultimo post sui social è stato pubblicato qualche giorno fa, dopodiché il silenzio. Cosa sta succedendo nella coppia di artisti più famosa al mondo?

Albano e Romina a Sanremo 2020

Nel corso degli ultimi giorni hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni che sono state rilasciate da Cristiano Malgioglio che ha lavorato alla realizzazione del nuovo album di Albano e Romina. Il cantautore siciliano ha scritto per la coppia di artisti ben 3 brani inediti, cercando anche di convincere Romina a presentarne uno di questi a Sanremo 2020 ma non come super ospiti, bensì, come concorrenti.

Nonostante l’ok di Albano Carrisi, che ama particolarmente vivere la competizione sanremese, Romina Power ha imposto il suo ‘no’ non amando più questo genere di competizione, motivo per cui qualora dovesse salire sul palco dell’Ariston sarà solo ed esclusivamente in qualità di super ospite. Adesso però, ecco che a preoccupare i fan di Albano e Romina vi è un’altra cosa: dove è finita la Power in questi giorni?

Romina Power svanita nel nulla

Poco dopo i festeggiamenti del Capodanno e l’esibizione tenutasi in occasione del maxi-concerto organizzato da Rai 1, Albano e Romina si sono separate di nuovo. Ma la domanda che in molti si pongono è la seguente: che fine ha fatto Romina Power che sembra essere svanita nel nulla?

Dell’artista sappiamo solo che sarebbe tornata in California qualche settimana fa, dopodiché il nulla. La Power non ha più pubblicato alcun post e nemmeno un IG Stories per far vedere ai fan come sta o cosa sta facendo lontana dall’Italia. La preoccupazione si concentra su un nuovo litigio con Albano Carrisi, in vista di Sanremo 2020. Dunque, cosa sta succedendo?

Romina Power lontana dall’Italia

A ogni modo i programmi di Romina Power sono cambiati da un momento all’altro, dato che l’arista americana avrebbe fatto una sorta di marcia indietro sulla voglia di tornare a vivere più stabilmente in Italia, tornando in California.

Le carte in tavola potrebbero essere cambiate nel momento in cui Albano Carrisi si sarebbe avvicinato notevolmente a Loredana Lecciso. Quanto detto potrebbe essere il reale motivo per cui Romina potrebbe aver deciso di far perdere le sue tracce? Nel frattempo, non resta che attendere Sanremo 2020 per vedere Albano e Romina cantare insieme sul palco dell’Ariston.