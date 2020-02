Sapete cosa fa la cognata di Paolo Bonolis quando è sola? La scena hot di Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri è sicuramente una delle protagoniste assolute del programma di Canale 5 Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane donna da qualche anno interpreta il ruolo di Miss Claudia, la presidentessa del salottino del mini mondo cognata di Paolo Bonolis visto che la modella è la moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia. Questa parentela con il conduttore Romano è stato in qualche modo oggetto di varie polemiche sul web perché in tanti hanno insinuato che Claudia lavorasse in televisione soltanto perché cognata di Paolo Bonolis. Ma sapete cosa fa la ragazza quando non è in scena e quindi lontano dalle telecamere?

Avanti un altro, Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis

A svelarlo è stata proprio lei Claudia Ruggeri attraverso il suo profilo Instagram dove è molto attiva ed anche piuttosto scherzosa. A Claudia piace tanto condividere con tutti i suoi follower foto sensuali e anche piuttosto provocanti. Proprio in queste ultime ore la cognata di Paolo Bonolis avrebbe pubblicato una fotografia che la ritrae con addosso un paio di jeans, un top con i brillantini che mette in evidenza un decolté piuttosto prosperoso, un giubbino con il cappuccio e sul viso una visiera da sci. La fotografia in questione sarebbe stata scattata proprio davanti la porta del Camerino.

Insomma sembra proprio che nel tempo libero alla donna piaccia tanto stuzzicare i suoi follower pubblicando sui social diverse fotografie che la ritraggono in vesti sensuali e talvolta hot. Claudia Ruggeri come abbiamo già visto da qualche anno è sposata felicemente con Marco Bruganelli, il fratello di Sonia che a sua volta era moglie di Paolo Bonolis. Tra i due pare che ci sia una sostanziale differenza di età, infatti lui è più grande di lei ma questa cosa pare non dia alcun tipo di fastidio alla coppia.

Chi è Claudia Ruggeri?

Conosciuta come Miss Claudia, è una ballerina, modella e showgirl italiana e deve la sua popolarità al programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, suo cognato. Nel programma, Claudia pone domande a risposta multipla a tutti i concorrenti del quiz e gestisce anche i protagoniti del suo salottino. Ha 36 anni, è nata a Roma ed in passato ha lavorato a Domenica In e Ciao Darwin. Insomma, non le manca di certo il talento per sfondare in questo mondo, ma intanti molti pensano sia raccomandata.