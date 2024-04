Aggressione sconvolgente in pieno giorno: si avvicinano a un uomo e gli appiccano il fuoco

Nel tranquillo litorale laziale di Anzio, un episodio agghiacciante ha turbato la comunità locale: un uomo senza dimora di origine indiana è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ignoti. Il fatto raccapricciante è avvenuto venerdì 26 aprile, intorno alle 9 del mattino, presso la stazione Padiglione. Gli aggressori hanno cosparso la vittima di benzina e poi le hanno dato fuoco, rischiando di bruciarla viva.





La vittima, un 42enne, ha trovato rifugio temporaneo proprio nella stazione dove è avvenuto l’attacco. Nonostante fosse avvolto dalle fiamme, l’uomo ha mostrato un’incredibile forza di volontà riuscendo a fuggire e a salire su un treno in partenza. L’uomo è sceso alla successiva stazione di Villa Claudia, dove ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità.

I soccorsi sono stati rapidi nel raggiungere la stazione, dove hanno trasportato l’uomo all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso, a causa delle gravi ustioni riportate al torace e alle gambe. La polizia di Anzio sta ora conducendo un’intensa indagine, con un particolare focus sulle telecamere di videosorveglianza della stazione, che potrebbero aver catturato le immagini dei responsabili dell’attacco.

Questo tragico evento richiama alla memoria un episodio simile accaduto 15 anni fa nella vicina città di Nettuno, dove tre giovani avevano aggredito e tentato di bruciare vivo un altro cittadino indiano. Questi episodi sollevano seri interrogativi sulla sicurezza e sull’incolumità delle persone vulnerabili nelle aree pubbliche.

Le autorità locali e la comunità sono ora in allerta, e si spera che le indagini in corso possano portare alla rapida cattura e alla giustizia dei colpevoli di questo barbaro atto. La città di Anzio, normalmente conosciuta per la sua bellezza paesaggistica e tranquillità, è stata scossa da questo atto di violenza inaudita che ha lasciato una profonda cicatrice nella comunità.