Lacrime di Micol Olivieri per il piccolo Samuel: «Abbiamo optato per un taglio di capelli, i bambini lo confondevano per una femmina»

Micol Olivieri condivide su Instagram il momento emotivo del taglio dei capelli del figlio Samuel, riflettendo sull’identità e sulla crescita.





Micol Olivieri, nota al pubblico principalmente per il suo ruolo nella popolare serie televisiva “I Cesaroni”, ha recentemente aperto il suo cuore ai follower condividendo un momento significativo nella vita del suo figlio Samuel, di soli 6 anni. L’ex attrice ha raccontato di aver preso la difficile decisione di tagliare la folta chioma di Samuel, che era diventata un tratto distintivo della sua identità.

L’iniziativa per il taglio dei capelli è venuta dallo stesso Samuel, che ha espresso il desiderio di cambiare aspetto. Micol Olivieri, visibilmente commossa, ha condiviso sui suoi canali social: «Ho pianto tutte le mie lacrime. Questo maledetto tempo che corre», esprimendo così il dolore emotivo provato di fronte ai rapidi cambiamenti nella vita del figlio.

L’ex attrice ha spiegato che la decisione è stata influenzata anche dalle reazioni degli altri bambini. Nonostante Samuel sia generalmente sicuro di sé, le domande frequenti sulla sua identità di genere, con interrogativi come “ma sei maschio o sei femmina?” a causa dei suoi capelli lunghi, hanno finito per diventare un punto debole per lui. «Io ho cercato di tamponare in questi anni però vedevo che comunque ogni tanto qualche bambino gli chiedeva domande del genere e lui non riusciva a rispondere, nonostante sia uno che si sa difendere bene», ha raccontato Micol.

L’attrice ha sottolineato come il cambiamento estetico sia stato un vero shock per lei, che non vedeva Samuel con i capelli corti da quando aveva un anno. Tuttavia, ha riconosciuto l’importanza che il figlio potesse fare la propria scelta, rispecchiando un’evoluzione naturale nel suo spirito e nella sua espressione personale. «Per me lui è sempre bellissimo ma i suoi capelli rispecchiavano il suo spirito selvaggio. Adesso è diverso e per me è stato un shock», ha aggiunto.

Questo episodio ha portato Micol a riflettere sul proprio percorso di vita, evidenziando come, anche se la sua carriera di attrice fosse terminata, avrebbe comunque scelto una strada professionale redditizia. Oggi, trasformata in influencer, Micol apprezza l’opportunità di guadagnare bene e di mantenere un legame stretto con i suoi follower, condividendo esperienze personali che risuonano con molte famiglie.