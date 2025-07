Donna picchiata e trascinata per i capelli davanti a una chiesa: shock a Salerno

Un episodio di violenza inaudita si è verificato nel pomeriggio di martedì 29 luglio a Salerno, precisamente nella piazzetta Monsignor Bolognini, situata nel quartiere Carmine. Un uomo ha aggredito una donna in pieno giorno, davanti a numerosi testimoni, nei pressi del Santuario della Madonna del Carmine e a poca distanza dal supermercato Sole365. La scena, scioccante e cruda, è stata immortalata dai telefoni cellulari dei presenti e successivamente condivisa sui social network, dove ha rapidamente attirato l’attenzione di migliaia di utenti.





Secondo le prime informazioni raccolte, l’aggressione sarebbe avvenuta in seguito a un litigio tra i due protagonisti, che potrebbero essere una coppia. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la furia dell’uomo, ma dalle immagini si evince che l’episodio ha avuto una dinamica particolarmente violenta. L’uomo, dopo aver insultato e minacciato la donna, ha iniziato a strattonarla e spintonarla, arrivando infine a trascinarla per i capelli. La vittima, una giovane donna dai capelli lunghi, è caduta a terra, ma nemmeno in quel momento l’aggressore ha interrotto il suo comportamento brutale.

La scena si è svolta sotto gli occhi increduli e terrorizzati dei passanti, che hanno assistito impotenti al pestaggio. L’uomo ha continuato a colpire la donna anche mentre era riversa sul marciapiede. Le urla della vittima e quelle dei presenti hanno contribuito a creare un’atmosfera di panico e tensione nella piazza. Solo l’intervento di alcuni cittadini è riuscito a fermare l’aggressore e mettere fine all’incubo.

Dopo che l’uomo ha desistito, i passanti si sono immediatamente avvicinati alla donna per prestarle soccorso. La giovane era visibilmente sotto shock e ferita, ma al momento non ci sono informazioni dettagliate sul suo stato di salute o sulla gravità delle lesioni riportate.

Le forze dell’ordine non erano presenti al momento dell’aggressione, ma non si esclude che possano avviare un’indagine per identificare l’uomo responsabile del gesto. Le immagini condivise sui social potrebbero rivelarsi utili per le autorità nel ricostruire l’accaduto e procedere con eventuali azioni legali. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità dei due protagonisti dell’episodio, ma alcune testimonianze suggeriscono che potrebbero essere di origine straniera.

Il video dell’aggressione ha suscitato un’ondata di indignazione sui social network, dove è diventato virale in pochissimo tempo. Molti utenti hanno espresso la loro rabbia e il loro sgomento per quanto accaduto, chiedendo giustizia per la vittima e una maggiore attenzione verso episodi di violenza di questo tipo. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane e sulla necessità di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.