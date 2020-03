Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, fine della relazione: l’ex tuona “Tra di noi neppure Dio”

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia riguardante la fine della relazione tra l’ex premier Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. A quanto pare è stato proprio lo staff di Berlusconi ad intervenire diffondendo un comunicato per confermare la fine della relazione con la giovane Francesca. Quest’ultima però sembra che abbia voluto dire la sua al riguardo e lo ha fatto rilasciando una intervista al settimanale Novella 2000. La Pascale avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti che pare abbiano fatto molta paura. «Il rapporto tra me e il Presidente nessuno mai potrà scalfirlo. Neppure Dio», avrebbe detto la Pascale. Ma come stanno davvero le cose?

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati, le parole della giovane

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che la relazione tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale sia finita e pare che l’ex premier abbia voluto diffondere un comunicato ufficiale per comunicare a tutti la notizia. Nelle scorse ore però ha voluto parlare anche Francesca Pascale, la quale però è intervenuta dicendo che sostanzialmente il rapporto con il suo ex fidanzato non potrà mai essere scalfito da nessuno, neppure da Dio.

Questo perché in seguito alla comunicazione della fine della loro storia, pare che siano state dette tante falsità e tanti pettegolezzi che poi si sono rivelati del tutto falsi. Questo comunicato pare sia arrivato in seguito alla diffusione di alcune foto che sono state scattate in Svizzera e pubblicate poi da un noto settimanale del leader di Forza Italia, in compagnia di una presunta nuova fiamma. Si tratterebbe di Marta Fascina deputata Azzurra originaria della Calabria ma cresciuta a Napoli, classe 1990.Stando a quanto riferito da Diva e Donna la deputata viva già da alcuni mesi ad Arcore.

Il comunicato di Silvio Berlusconi

È stato proprio Silvio Berlusconi a voler diffondere la notizia della fine della sua storia con Francesca Pascale e lo ha fatto attraverso un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa.“Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”. Ecco quanto si legge nel comunicato.