Sonia Bruganelli nella bufera come Michelle Hunziker: “Si poteva evitare questa immagine”

Sonia Bruganelli si trova nel mirino della bufera per via della vacanza che ha deciso di fare in questo periodo per concedersi un po’ di relax in un posto esotico. Ancora una volta la moglie di Paolo Bonolis si è trovata attaccata dal popolo del web per via di una scelta presa dalla Bruganelli. Ecco di cosa si tratta.

“Ho fatto un passo indietro”

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere come Sonia Bruganelli in diverse occasioni è stata attaccata dal popolo del web per via del suo stile di vita che in molti hanno considerato a limite del tollerabile per via degli eccessi di lusso che la donna faceva insieme alla sua famiglia.

Il momento clou della critica è arrivato quando Sonia Bruganelli ha pubblicato uno scatto che ritraeva Paolo Bonolis in un aero privato. Da quel momento in poi, ecco che la donna decide di rivedere la sua comunicazione sui social e comincia a parlare di bullismo a danno della sua famiglia, non a caso ecco che in occasione di una passata intervista dichiara: “Sui social ho fatto qualche passo indietro. Non rinnego nulla ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”.

Sonia Bruganelli nella bufera

Ebbene sì, ecco che ancora una volta troviamo Sonia Bruganelli nel mirino della bufera sul web dove è stata nuovamente criticata per via di una scelta ritenuta sbagliata.

A quanto pare il popolo del web ha attaccato la moglie di Paolo Bonolis per aver scelto di fare in questo periodo storico un viaggio alle Maldive, dato l’altro rischio di contagio da Coronavirus considerando il fatto che l’Italia al momento è il terzo paese al mondo per numero di contagi.

“Si poteva evitare questa immagine”

Sonia Bruganelli, come successo anche per Michelle Hunziker, è stata ampiamente criticata per aver scelto di partire adesso in vacanza alle Maldive considerando l’alto rischio di contagio e il consiglio dei medici di limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti con le persone che presentano comunque dei sintomi influenzali, prendendo le dovute precauzioni igieniche.

L’idea di partire e recarsi dall’altra parte del mondo, al caldo, forse è stata una mossa azzardata per diverse persone, Sonia Bruganelli compresa. Non a caso, un utente di Instagram scrive nel post della moglie di Paolo Bonolis: “Forse in un momento così delicato, si poteva evitare questa immagine, questione di sensibilità”.