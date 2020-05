Stasera in Tv 16 Maggio 2020, Film, e programmi da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Europe Shine a Light Cancellato a causa del coronavirus, l’Eurovision Song Contest 2020, previsto oggi in Olanda, si trasforma in una grande festa: partecipano, ognuno in collegamento dal proprio Paese, Diodato (38) e gli altri 40 artisti che erano stati selezionati per la gara. Il commento per l’Italia è affidato a Flavio Insinna e Federico Russo.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 Petrolio – Antivirus Anche questa settimana prosegue l’approfondimento di Duilio Giammaria (59), che cerca di offrire ai telespettatori un quadro il più possibile aggiornato e completo sulla Fase 2 dell’emergenza provocata dal Covid-19. Una lunga puntata nel quale ancora una volta si mesco ano scienza,politica ed economia.

Stasera su Rai Tre alle 22.00 Liberi tutti «Quant’è libero un fringuello?» Michele (Giorgio Tirabassi) architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse; la strategia sembra funzionare e per questo motivo presto potrebbe lasciare il Nido. Chiara (Ludovica Martino) presenta al padre il suo «amico». A seguire, l’episodio «Ma la giacca la vuole tutta?».

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Stasera Italia Weekend Anche oggi, per approfondire gli sviluppi dell’emergenza coronavirus, Veronica Gentili (37) resta in onda per tutta la serata con il programma che da lunedì a venerdì è condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti ricorrenti, Alessandro Vespignani, fratello di Veronica, nato dal primo matrimonio della madre.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Ciao Darwin Terre desolate La replica dell’ottava edizione termina con la decima puntata: Paolo Bonolis (58) presenta la sfida tra Umani (capitanati da Claudia Ruggeri di «Avanti un altro!») e Mutanti (guidati da Rodrigo Alves, il Ken umano). Sabato prossimo, appuntamento con i «Darwin di Donatello», i premi di «Ciao Darwin».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Rio Minnesota, Stati Uniti: Blu, pappagallo brasiliano adottato dalla piccola Linda, è convinto di essere l’unico di una razza a rischio d’estinzione. Ma quando scopre che c’è un altro esemplare della sua specie, una femmina, abbandona la comoda gabbia dove vive e parte per Rio de Janeiro.

Stasera su La 7 alle 21.25 PAURA D’AMARE (Usa 1991) di Garry Marshall con Michelle Pfeiffer, Al Pacino Johnny è un ex detenuto, divorziato e con due figli. Un giorno incomincia a corteggiare Frankie, una malinconica cameriera con una delusione amorosa alle spalle.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 OCTOPUSSY- OPERAZIONE PIOVRA (G.B. 1983) di John Glen con Roger Moore Giunto in India per far luce su un traffico di gioielli falsi, l’agente 007 si trova presto a indagare su Octopussy, la bella padrona di un circo. Ma il vero pericolo è un altro…

Stasera su Nove alle 21.25 ULTIMATUM ALLA TERRA (Usa 2008) di Scott Derrickson con Keanu Reeves New York. La scienziata FI eie n Benson si ritrova faccia a faccia con un alieno, Klaatu; che ha viaggiato nell’Universo per avvertire l’umanità di un’imminente catastrofe.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 LONE SURVIVOR (Usa 2013) di Peter Berg con Mark Wahl-berg, Taylor Kitsch I navy se al Marcus; Mickey, Danny e Ax devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. Vengono però catturati e sopravvivere sarà veramente dura…

Stasera su Iris alle 21.00 IL RICATTO (Spagna 2013) di Eugenio Mira con Elijah Wood, John Cusack Tom, talentuoso pianistat, ritorna sulla scena dopo cinque anni di assenza. Ma il giorno del grande debutto, Tom scopre di essere sotto il tiro di un cecchino: se sbaglia una nota, muore…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PAPILLON (Usa 1973) di F.J. Schaffner con Dustin Hoffman, Steve McQueen Charriere, soprannominato Papillon, viene condannato ai lavori forzati nel penitenziario della Cuyana francese. Qui affronterà prove disumane, ma troverà anche un amico…

Stasera su Paramount Network alle 21.10 COME SPOSARE UN MILIONARIO (Usa ’53) di J. Negulesco con Marilyn Monroe Shatze, Loco e Polo, indossatrici presso una casa di moda di New York, prendono in affitto un sontuoso appartamento. Lo scopo è di attirare uomini ricchi da sposare…

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – SECOND CHANCE (Germania 2015) di Martin Gies con Jòrdis Richter, Bert Tischendorf Una mattina, Sven ha un incidente. Quando si riprende non ricorda nulla degli ultimi quattro anni e di sua moglie Julia. La donna non si arrende.

Stasera su Cine 34 alle 21.10 OGGI A ME… DOMANI A TE (Italia 1968) di Tonino Cervi con Bud Spenser L’indiano Bill Kiova recluta alcuni pistoleri per dare la caccia al bandito Elfego. Il criminale gli ha ucciso la compagna e lo ha fatto arrestare ingiustamente.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 OSCURA IMMENSITÀ con Giulio Scarpati Lo spettacolo narra di una rapina in cui trovano la morte una madre e suo figlio. Silvano Con-tin, padre e marito, è così condannato a vivere tra rabbia e desiderio di vendetta. La regia è di Alessandro Cassmann.

Stasera su Rai premium alle 21.20 VIVI E LASCIA VIVERE con Elena Sofia Ricci 4 puntata Laura e Toni non si frequentano più ma quando lui viene ricoverato in ospedale lei va a trovarlo. Nino fa amicizia con Andrea; che vive nella casa in cui si era intrufolata con le amiche, dada fa una scoperta sconcertante.