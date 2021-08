Adriana Riccio: chi è la compagna di Flavio Insinna, età, carriera, vita privata, sport

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna ovvero uno dei conduttori più amati della televisione italiana. I due pare che si siano conosciuti proprio all’interno di una trasmissione da lui condotta, dove la donna pare fosse una concorrente. Ma cosa conosciamo di lei e dalla sua vita privata?

Adriana Riccio, chi è la compagna di Flavio Insinna

Si tratta di una donna davvero molto riservata e per questo motivo su di lei non abbiamo molte informazioni. Ad ogni modo, sappiamo che ha origini venete che è nata nel 1978 e che è una grande appassionata di sport. È un atleta di boxe e di taekwondo e insegna proprio queste discipline. Stando a quanto riferito, sembra che Flavio Insinna e Adriana si siano conosciuti ormai diversi anni fa, quando lei ha preso parte al programma Affari tuoi.

Come è nata la storia d’amore con Flavio

Stiamo parlando del programma dei pacchi Il tanto famoso e popolare programma condotto proprio da Flavio Insinna. La donna ha preso parte al programma come concorrente e pare rappresentasse proprio la regione Veneto. Tra di loro fu un vero e proprio colpo di fulmine ed infatti da quel momento non si sono più lasciati. Non hanno avuto figli e convivono molto probabilmente a Roma.