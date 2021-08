Anna Tatangelo: chi è il fidanzato Livio Cori? Età, carriera, vita privata e figli

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo si chiama Livio Cori. E’ ormai da diversi mesi che si parla di una possibile storia d’amore tra i due, ma soltanto adesso sembra essere arrivata l’ufficialità. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Chi è Livio Cori?

Livio Cori, chi è il fidanzato di Anna Tatangelo

Finita la relazione con Gigi D’Alessio che tra l’altro è durata ben 15 anni Anna Tatangelo sembra aver deciso di cambiare totalmente vita. Da un po’ di tempo a questa parte è legata ad un giovane rapper napoletano di nome Livio Cori. È nato il 9 gennaio 1987 ed ha 31 anni, ovvero 3 anni meno di Anna. È conosciuto per essere un rapper e attore amatissimo ed ha recitato anche in alcuni episodi di Gomorra.

Come è nato il loro amore

Si dice che Anna e Livio si siano conosciuti a Sanremo 2019 ovvero 2 anni fa quando la cantante di Sora ha partecipato con il brano Le nostre anime di notte. In tempi non sospetti ed esattamente nella primavera del 2019, Anna Tatangelo durante una tappa del suo tour avrebbe fatto salire proprio Livio Cori sul palco. In quell’occasione i due artisti hanno duettato e interpretato un brano molto bello chiamato Core senza paura.

Per gli inguaribili romantici, quelli che sognano ancora il ritorno di Al Bano e Romina, questo numero di “Chi”sarà un colpo al cuore. Perché non solo Gigi D’Alessio ha un nuovo amore (che lo renderà padre), ma anche Anna Tatangelo è stata travolta dalla passione per il rapper e attore Livio Cori. Eccoli mentre, pensando di non essere visti, nella spiaggia di un resort esclusivo in Puglia, si scambiano baci appassionati e inequivocabili. La cantante da 1,8 milioni di follower su Instagram, che delizia anche con foto in costume da urlo, ha voltato pagina.

«Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo», ha dichiarato Anna a Francesca Fagnani nel programma di Rai-Due Belve. Ma gli indizi social e gli avvistamenti si susseguono almeno da marzo. Ed è la prima volta, dopo 16 anni, che la Tatangelo viene vista baciare un uomo che non sia Gigi D’Alessio.

La storia fra Anna e Gigi è iniziata nel 2006, ha portato alla nascita di un figlio, Andrea, che oggi ha 11 anni, e si è conclusa ufficialmente, dopo una pausa nel 2017, il 3 marzo 2020 con un annuncio congiunto su Instagram. «Anna e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’ altra per nostro figlio Andrea».

Adesso, a oltre un anno di distanza, Gigi sta scrivendo il proprio futuro con Denise Esposito, e la Tatangelo bacia Livio Cori. Che ha 31 anni, 3 meno di lei. Nato a Napoli, nei quartieri spagnoli, Livio è un rapper della scena underground che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo nel pezzo Un ’altra luce. Si dice anche che sia lui il misterioso rapper Liberato, ma il segreto resta. È già tanto confermare che sia lui l’uomo accanto alla Tatangelo (ci aiuta il tatuaggio sul fianco). Del resto, che fosse pronta al cambiamento, Anna lo ha dichiarato nel suo nuovo album, Anno zero, che parla di una crisi

superata e di rinascita. «Nel disco non esiste rabbia, non esiste rancore, esiste una consapevolezza, quella sì», ha spiegato. «Una crisi la chiami così quando l’hai metabolizzata, quando hai capito realmente che qualcosa deve cambiare». E, sia lei che Gigi, hanno colto il segnale.

Dopo l’esperienza positiva, e la conferma, a All Together Now, la Tatangelo è attesa a settembre da un importante impegno: il ritorno, riveduto e corretto, di Scene da un matrimonio, la domenica pomeriggio su Canale 5. Ma senza fare confronti con la D’Urso. «Non mi piace che venga fatto questo paragone, Barbara è una professionista da 20 anni, sono due tipologie di cose che non devono essere accostate. Sicuramente il mood è quello del divertimento c di mettermi in gioco sotto una veste che va anche in contemporanea con All Together Now», ha spiegato.

Anna sta già viaggiando per l’Italia a conoscere le spose e gli sposi, lei che con D’Alessio ha sempre sognato il matrimonio. «Non è arrivato, nemmeno dopo il suo divorzio. E per me era importante», aveva detto.

Oggi aggiunge: «Se n’è andata l’Anna malinconica che faceva la donnina per mostrare anni in più». In realtà è da anni che ormai la Tatangelo si è liberata da quell’immagine “casalinga” e ha mostrato la sua sensualità, ispirandosi alle popstar interazionali. Ora ha voltato pagina non solo esteticamente, ma anche nella sostanza. Innamorata è una parola grossa, forse, libera e indipendente lo è di più, ma è la realtà di Anna, che è ripartita da zero. Come Gigi.