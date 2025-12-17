Il giorno che ha cambiato tutto al lavoro





Io, 41 anni, ho sempre sognato una famiglia numerosa e una carriera solida. Otto giorni fa sono rientrata dal congedo di maternità, e ora scopro di essere incinta del mio quinto figlio. Una collega mi ha detto: «Se fai solo figli, diventa casalinga».





Lo shock vero è arrivato con l’email di HR a tutti: l’azienda stava subendo una «ristrutturazione strutturale» e diversi reparti sarebbero stati ridimensionati.

Mi si è stretto il cuore. Avevo appena finito di leggere quando ho visto i colleghi del mio dipartimento guardarsi intorno nervosi, iniziando a bisbigliare. Io sono rimasta seduta, cercando di mantenere un’espressione neutra nonostante lo stomaco in subbuglio.

Gli ultimi mesi non erano stati facili. Ero appena tornata alla routine dopo il congedo con la più piccola, Olivia. Sveglie all’alba, allattamenti al lavoro, notti in bianco con la dentizione – era tanto. E ora questo.

Nel pomeriggio il capo mi ha chiamata nel suo ufficio. Il tono era forzatamente casual, ma si vedeva che era a disagio. «Solo un preavviso» ha detto. «La tua posizione potrebbe essere interessata. Non è definitivo, ma preparati».

Ho annuito. Non mi fidavo della mia voce. Quella sera a casa ho pianto in silenzio sotto la doccia. Non solo per il possibile licenziamento, ma per quel commento della collega. Di quelli che ti si appiccicano addosso come vernice secca.

Mio marito Marcus ha capito subito che qualcosa non andava. «Cos’è successo?» mi ha chiesto dolcemente, cullando Olivia.

Gli ho raccontato tutto. La gravidanza. L’email. Il commento.

Mi ha guardata pensieroso. «Lo so, è tanto. Ma forse non è la fine. Forse è un reset».

Volevo credergli. Ma con quattro figli, una nuova gravidanza e il lavoro a rischio, era difficile sperare.

Il giorno dopo HR ha confermato: il mio ruolo veniva eliminato. «Non è personale» hanno detto. «Solo tagli al budget». Mi hanno dato due mesi di buonuscita e un link a risorse per il career counseling. Fine.

La stessa collega che mi aveva consigliato di fare la casalinga ha avuto il coraggio di dire: «Almeno ora hai più tempo per i figli». Non ho risposto. Ho preso le mie cose e sono uscita.

Ho pianto in macchina, non per il lavoro perso, ma per la dignità calpestata. Lavoravo lì da 11 anni. Avevo formato mezzo dipartimento. Eppure ora ero solo la mamma che restava incinta.

Marcus mi ha detto di riposare qualche settimana. «Non hai mai avuto tempo per te. Forse ne hai bisogno ora». L’ho fatto. Passeggiate mattutine con i bambini, dolci fatti insieme, risate dopo mesi.

Ma in fondo ero spaventata. Non potevamo vivere di un solo stipendio per sempre. Ho iniziato a cercare lavori remoti, freelance, qualcosa che si adattasse al caos familiare. Niente sembrava giusto.

Una sera ho fatto una lista: gestione progetti, organizzazione team, creazione sistemi, mentoring. Tutto ciò che facevo lì – e di più. E se avessi aiutato altre mamme come me?

Mamme uscite dal corporate che volevano rientrare. O donne che sognavano di costruire qualcosa da casa senza sapere da dove partire.

Ho creato un gruppo Facebook: «Career Moms, Still Rising». Ho invitato vecchi contatti e ho raccontato la mia storia – licenziata appena dopo la maternità, ma decisa a creare uno spazio di supporto professionale per mamme.

È cresciuto velocissimo. In due settimane, oltre 300 donne. Alcune licenziate, altre pronte a lasciare lavori tossici, altre che tornavano dopo anni a casa. Storie crude, potenti, familiari.

Ogni mattina, dopo aver accompagnato i bambini, caffè in mano e postavo consigli. Curriculum, offerte di lavoro, trucchi per il tempo. Poi sessioni uno-a-uno – gratis all’inizio. Poi una ha insistito per pagarmi.

La voce si è sparsa. Presto avevo clienti fissi. Sito web. LLC registrata: «Still Rising Strategies». Un impegno. Verso gli altri e verso me stessa.

Intanto quella collega? Licenziata un mese dopo di me. La «ristrutturazione» era più profonda del previsto. Mi ha scritto umile, chiedendo opportunità.

Non ho esultato. Le ho mandato tre lead e offerto di rivedere il CV. Perché si impara a non giudicare dalle parole peggiori. Era stata cattiva, sì. Ma forse per paura, non per malvagità.

Tre mesi dopo, un podcast per mamme lavoratrici mi ha contattata. Ho accettato. L’episodio è esploso. Inbox piena. Il mio coaching triplicato da un giorno all’altro.

E poi il colpo di scena.

Un messaggio LinkedIn dal CEO di una società di consulenza HR. Aveva ascoltato il podcast. «Ti offro un ruolo» scriveva. «Head of Diversity & Inclusion. Remoto. Tempo pieno. La tua storia – e il tuo cuore – sono perfetti per noi».

Non ci credevo. Benefici completi, maternità inclusa, flessibilità per il mio business. Non solo un lavoro – fiducia.

Ho accettato.

Il primo giorno, nel mio ufficio casalingo, a 25 settimane con una pancia che non entrava nei pantaloni, ho sorriso.

Pensavo al giorno dell’addio, umiliata e spezzata. Ora guidavo cambiamenti per un’azienda che valorizzava i genitori lavoratori. Riunioni per congedi pagati, programmi di rientro, flessibilità.

A volte chi ti spingono fuori è destinato a spingere il cambiamento.

Sei mesi dopo è nato Ezra, nostro figlio. L’azienda ha mandato un cesto con biglietto del CEO. «La tua voce migliora quest’azienda. Grazie per non arrenderti».

Ho preso 14 settimane di congedo, senza sensi di colpa. Al ritorno ho condiviso il mio percorso e creato una policy di reintegrazione: «Back With Balance». Modello nel settore.

Quel gruppo Facebook? Ora piattaforma con job board, webinar, oltre 10.000 membri. Abbiamo aiutato 300 mamme a trovare lavoro, lanciare business, tornare a studiare. Una è la mia assistente.

Marcus e io scherziamo: tutto è crollato per rimettersi in piedi. Vero. Quel licenziamento crudele era la porta per la vita che non osavo costruire.

Pensavo che un’altra gravidanza a 41 fosse la fine della carriera. Invece l’inizio della mia vocazione.

Ecco cosa ho imparato.

La gente avrà sempre opinioni. Diranno che sei troppa o troppo poca. Troppo presa dai figli o troppo ambiziosa per una mamma. Ma le loro parole non pagano bollette né crescono bambini.

Puoi essere entrambe: madre e professionista. Puoi evolvere. Cadere e rialzarti. Lasciare chi non ti vede e costruire chi ti riconosce.

Se stai leggendo e ti senti in un vicolo cieco, che la mia storia ti ricordi: le deviazioni portano lo stesso dove devi arrivare.

E se ti hanno detto che «fai troppi figli» o sei «solo una mamma» – non lasciarti definire.

Non sei solo niente.

Stai sorgendo.

Continua. Il mondo ha bisogno di ciò che stai costruendo, anche se non lo sa ancora.



