Antonino Spinalbese: chi è il compagno di Belen e perchè è così famoso? età, carriera, passioni e figli

Antonino Spinalbese ormai abbiamo imparato a conoscerlo perché è il compagno di Belen Rodriguez. I due da diverse settimane ormai sono diventati genitori della piccola Luna Marì. In realtà prima di ufficializzare la storia con Belen, Antonino non era affatto famoso, ma lavorava in un popolare salone di parrucchieria, ovvero quello di Aldo Coppola a Milano. Di lui sappiamo comunque che è un fotografo e anche un parrucchiere di 26 anni originario della Liguria. Conosciamolo meglio.

Antonino Spinalbese chi è

E’ nato il primo febbraio 1995 a La Spezia ed è un fotografo ed un hair stylist. Ha due sorelle più piccole di cui una di nome Lucia. Purtroppo la sua infanzia non è stata molto felice per via dei continui tradimenti del padre e poi il divorzio dei genitori e infine la morte dello stesso genitore che ha portato Antonino a crescere piuttosto in fretta. Si è dato da fare per far crescere le sue sorelle senza farle mancare nulla. Si è trasferito a Milano dove ha studiato per diventare un hair stylist. È appassionato di arte e fotografia e non ha mai perso occasione per organizzare un viaggio e scattare anche delle foto. Da un paio d’anni ormai sta insieme a Belen Rodriguez e pare che i due si siano conosciuti in un ristorante di Milano in occasione del compleanno di un’amica in comune ovvero Patrizia Griffini. Per Belen è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento i due non si sono lasciati.