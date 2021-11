Antonino Spinalbese il fidanzato di Belen Rodriguez vivo per miracolo

Per Antonino Spinalbese questo non è davvero un bel periodo. Dopo la crisi che sta affrontando con Belen Rodriguez, la mamma della loro Luna Mari, l’ex parrucchiere delle stelle nei giorni scorsi è stato vittima di un pauroso incidente dal quale è uscito vivo per miracolo.

È accaduto di notte alla periferia di Milano, e anche se Spinalbese non ha ancora voluto raccontare la dinamica esatta dello scontro, dalle immagini pubblicate sulla sua pagina Instagram si capisce quanto l’incidente sia stato violento: il parabrezza della macchina è completamente frantumato e con un buco al centro, segno che nell’impatto Antonino ha battuto violentemente la testa contro il vetro frantumandolo e ferendosi così il viso.

E poi, in un’ altra immagine, al suo braccio è attaccata una ago-cannula, perché dopo l’incidente è stato ricoverato in ospedale, dove gli sono stati fatti dei prebevi e delle flebo per rimetterlo in sesto. Accanto a queste due immagini che hanno davvero scioccato tutti, Spinalbese ha voluto però pubblicare una parola: “ok”, evidentemente per rassicurare sulle sue condizioni di salute, che nei giorni sono migliorate. Insemina, la paura è stata davvero tantissima, ma fortunatamente Antonino non ha avuto gravi conseguenze fìsiche.

«Forse è stato il forte stress di questo momento a fargli perdere il controllo della macchina…», ha detto un amico del ventiseienne napoletano. Del resto in questa brutta storia ciò che ha colpito tutti quanti è stato soprattutto il silenzio di Belen Rodriguez, la showgirl e conduttrice argentina che gli è accanto da due anni, la quale non solo fino ad oggi non ha commentato le foto spaventose dell’incidente di Antonino, ma ha proseguito a pubblicare sulla sua pagina le immagini in giro per l’Italia per le sue campagne di moda.

«Un comportamento insolito, perché Belen sembrava ormai avere superato certi rancori con Antonino…», dice una persona che lavora nello staff della show girl argentina. Infatti negli tilt uni tempi pareva essere tornato il sereno tra la Rodriguez e Spinalbese, dopo il periodo di grande difficoltà recentemente vissuto dalla coppia.

Antonino e Belen si erano allontanati a soli tre mesi dalla nascita della loro Luna Mari, una bambina tanto amata e desiderata, soprattutto dalla Rodriguez, che, dopo Santiago, che oggi ha otto anni, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, desiderava diventare ancora una volta mamma. Una tempesta piombata di colpo sulle loro” teste in maniera quasi impiegabile, anche se poi qualcuno aveva parlato di un presunto tradimento di Antonino, che sembrava essersi invaghito di una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Nessuno dei due aveva mai confermato o smentito la notizia; e poi, a distanza di qualche settimana da quelle voci, si erano fatti di nuovo vedere insieme e, per “festeggiare” la crisi superata, erano volati persino a Parigi per un romantico fine settima na all’ombra della Torre Eiffel. Ma oggi, a quanto pare, quella nube che pareva ormai all’orizzonte sembra essersi di nuovo riavvicinata, ancora più carica di pioggia.

«Sono salita così tanto in alto che poi sono caduta…», ha scritto sibillina Belen su Instagram, lasciando intendere il nuovo, ennesimo suo periodo complicato dal punto di vista sentimentale.

Del resto, nonostante la Rodriguez sia una delle donne più affascinanti dello spettacolo, non è mai stata fortunata in amore: è stata tradita dal suo primo compagno, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, e poi, da quello che si racconta, anche dal suo ex marito Stefano De Martino, con cui ha vissuto alti e bassi fino alla separazione definitiva, nel 2019.

Poi, però, Belen pareva avere finalmente trovato la serenità con Spinalbese. E anche Antonino sembrava avere trovato la donna dei suoi sogni. «Belen è splendida, sotto tutti i punti di vista: amorevole, presente, bellissima», diceva agli amici. Poi qualche cosa deve essersi inaspettatamente frantumato, un po’ come quello che è recentemente capitato alla macchina di Antonino.

Ma si sa, con questa coppia i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.