Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025

Emanuela B.
19/12/2025
Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025 – edizione Nip.
Alle 1:34 della notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, Simona Ventura annuncia il suo nome: pioggia di coriandoli dorati in studio e un’esplosione di emozioni per il traguardo raggiunto. Visibilmente commossa, Anita riesce a pronunciare soltanto un semplice ma sentito: «Grazie».



Sul podio, al secondo posto si piazza Giulia Soponariu, mentre il televoto decreta il terzo posto per Jonas (Matteo) Pepe.

Nata a Treviso il 1° gennaio 1999, Anita Mazzotta ha 26 anni e vive a Milano, dove lavora come piercer e tatuatrice. Fin dalle prime puntate ha conquistato il pubblico, ma il suo percorso è stato segnato anche da momenti difficili: durante il reality ha affrontato la perdita della madre, scomparsa dopo una lunga malattia. Dopo il rientro nella Casa, ha stretto un legame speciale con Jonas, dando vita a una coppia amatissima dal pubblico. L’hashtag #Jonita è infatti tra i più virali dell’edizione.

La vittoria di Anita arriva con il 50,96% dei voti, battendo di misura Giulia Soponariu, che si ferma al 49,04%. «Questo sarà un momento che ricorderete per tutta la vita», ha detto Ventura alle due finaliste poco prima della proclamazione.

Oltre all’emozione per il trionfo, Anita porta a casa anche il montepremi da 110 mila euro che, al netto di tasse e imposte, ammonterà a circa 66 mila euro.
Congratulazioni, Anita!



