Bianca Atzei: il dramma dell’aborto “La mia battaglia, tra esami e punture”

Bianca Atzei, la famosa cantante nell’ultimo periodo sembra stia vivendo un momento molto delicato. Purtroppo la nota cantante ha fatto sapere di aver perso un figlio che stava aspettando dal suo compagno Stefano Corti, inviato delle Iene. “Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si trovano a vivere tante coppie“. Questo quanto scritto dalla nota cantante in un post che ha pubblicato su Instagram. Uno sfogo che è stato anche condiviso dal suo compagno.

Bianca Atzei, il dolore per la perdita del figlio

Un dolore che è emerso dal suo post, carico di sofferenza e delusione. “Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chrurgicamente”. Queste le parole della cantante che purtroppo è passata dalla felicità più grande alla sofferenza più forte. “Più di un anno fa abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire ‘Non pensarci, più ci pensi e più non arriva’. Ma come fa a non pensarci una donna ogni volta che arriva il ciclo?“, ha aggiunto ancora Bianca. Quest’ultima ha poi voluto fare un post per raccontare ai suoi fan quanto accadutole.