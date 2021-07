Gianni Brezza: chi era, età, carriera, vita privata, moglie

Gianni Brezza è stato un ballerino e anche un coreografo molto noto e apprezzato nel nostro paese. Conosciuto anche per essere stato il compagno di vita di Loretta Goggi che poi è diventata anche sua moglie nel 2008. Ma cosa conosciamo lui e di quella che è stata la sua vita professionale e privata?

Gianni Brezza chi era

Era nato il 9 novembre 1937 a Pola in Croazia. Poi si è trasferito insieme alla sua famiglia in Liguria in seguito all’ esodo istriano successivo alla seconda guerra mondiale. Dopo aver perso il padre ed anche la madre, ha deciso di arruolarsi nella Marina Militare ed è stato proprio durante questa esperienza che venne scelto per recitare nei ragazzi della Marina. Questa fu la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo che lo portò poi ad abbandonare la carriera militare decidendo di dedicarsi non soltanto alla recitazione ma anche al balletto.

Carriera

Negli anni sessanta è diventato così il primo ballerino di diversi programmi televisivi. Ha recitato anche in alcuni film insieme a Rita Pavone. Negli anni 70 decide poi di lasciare la professione di ballerino ed è diventato uno skipper. Negli anni 70 poi decise di tornare però nel mondo dello spettacolo, stavolta come coreografo.