Gianni Brezza: chi era il marito di Loretta Goggi, perché è morto?

Gianni Brezza è stato un noto coreografo ma anche ballerino ed è conosciuto anche per essere stato il compagno di tutta una vita di Loretta Goggi. Sappiamo che i due sono stati insieme per moltissimi anni e che poi finalmente nel 2008 sono convolati a nozze. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Gianni Brezza chi era

Era nato in Croazia ed esattamente a Pola il 9 novembre 1937. Successivamente si è trasferito a in Italia ed esattamente in Liguria e dopo avere perso i suoi genitori si è arruolato nella Marina Militare. È stato proprio sotto le armi che ha preso parte ad un film intitolato Ragazzi della Marina e da quel momento decise di dedicarsi alla recitazione e anche al balletto. Negli anni 60 era diventato quindi il primo ballerino di diversi Show televisivi e anche di alcuni film insieme a Rita Pavone. Negli anni Settanta ha poi abbandonato la professione di ballerina si è dedicato a quello dello skipper.

Vita privata

Ha conosciuto Loretta Goggi quando in realtà pare fosse sposato e padre di tre figli. I due si sono conosciuti nel 1979 durante la trasmissione Fantastico e da quel momento i due non si sono più lasciati. E’ morto nel 2011 a seguito di un brutto cancro al colon.