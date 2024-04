Moto contro camion sulla Porrettana, Manuel si spegne a 25 anni dopo tre giorni di agonia: gli organi sono stati donati

Lutto nel Bolognese: la comunità è in lutto per la tragica morte di Manuel Bedonni, un giovane di soli 25 anni, deceduto a seguito di un grave incidente stradale. Il tragico evento si è verificato mercoledì 24 aprile sulla Via Porrettana a Pontecchio Marconi, una strada nota per essere particolarmente trafficata.





Manuel stava viaggiando sulla sua moto quando, in circostanze ancora da chiarire, è avvenuto un scontro frontale con un camion. L’incidente si è verificato intorno alle 21:00. L’impatto con l’autocarro è stato così violento che Manuel è stato sbalzato sull’asfalto, finendo sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per liberare il giovane dalle lamiere della sua moto. Una volta estratto, è stato urgentemente trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato nel reparto di rianimazione.

Dopo tre giorni di agonia, il 27 aprile, i medici hanno purtroppo dichiarato la morte cerebrale di Manuel. In un gesto di grande generosità, la famiglia ha deciso di donare gli organi del giovane, consentendo così a altre vite di proseguire.

Manuel era noto per la sua passione per i motori, un amore che aveva ereditato dal padre, Marco Bedonni, un celebre pilota di rally di Bologna scomparso appena un anno fa a causa delle complicazioni di una malattia. La scomparsa di Manuel è avvertita profondamente non solo dalla famiglia, ma dall’intera comunità, che ha perso un altro dei suoi amati membri in circostanze tanto tragiche.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Amici, conoscenti e sostenitori hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per la scomparsa di Manuel, ricordando anche il legame speciale con suo padre. “Non è possibile che a distanza di un anno siete tornati insieme. Manuel la settimana scorsa mi hai detto che sicuramente starà brontolando anche da lassù”, ha condiviso Roberto, un amico della famiglia, su Facebook. “Fai buon viaggio piccolo angelo, oggi raggiungi tuo papà”, è stato il commovente tributo di un altro utente.

La tragica fine di Manuel Bedonni lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Pontecchio Marconi e rinnova l’attenzione sulla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza di ulteriori misure preventive per evitare futuri incidenti di questa natura.