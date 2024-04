Come finisce Il caso Thomas Crawford: finale spiegazione del film

Anthony Hopkins

Sir Anthony Hopkins è uno degli attori più venerati e talentuosi del cinema mondiale. Nato il 31 dicembre 1937 a Margam, Galles, Hopkins è noto per la sua capacità di interpretare una vasta gamma di ruoli complessi con intensità e precisione. Dopo aver studiato alla Royal Welsh College of Music & Drama e aver servito due anni nell’esercito britannico, Hopkins si è formato come attore al Royal Academy of Dramatic Art a Londra. La sua carriera ha preso il volo dopo una serie di ruoli teatrali, culminando con la sua acclamata interpretazione nel film “Il silenzio degli innocenti” (1991), per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attore per il suo indimenticabile ruolo di Hannibal Lecter. Oltre al cinema, Hopkins ha avuto una distinta carriera in televisione e teatro, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti per il suo contributo alle arti.

Ryan Gosling

Ryan Gosling, nato il 12 novembre 1980 a London, Ontario, Canada, è un attore e musicista canadese noto per la sua versatilità e il suo carisma. Ha iniziato la sua carriera come bambino star nel programma “Mickey Mouse Club” di Disney e ha guadagnato riconoscimenti critici per il suo ruolo nel film indipendente “The Believer” (2001). Gosling ha raggiunto la fama internazionale con il film romantico “Le pagine della nostra vita” (2004) e ha continuato a dimostrare la sua abilità in una serie di film drammatici e commerciali, inclusi “Drive” (2011) e “La La Land” (2016), per il quale ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore in un film musicale o commedia. Oltre alla recitazione, Gosling è anche membro della band Dead Man’s Bones.

