Il trattore si ribalta sopra di lui mentre lavora, contadino muore schiacciato a Marlengo

Tragedia a Marlengo: un contadino è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo è stato schiacciato dal suo trattore mentre era impegnato nei lavori agricoli vicino al maso Ploner. L’incidente è avvenuto oggi alle 14.40, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.





Il tragico evento ha visto il trattore ribaltarsi per cause ancora in fase di accertamento, lasciando l’uomo incastrato e gravemente ferito. I sanitari del 118, arrivati prontamente sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso del contadino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Croce Bianca con un medico d’urgenza e assistenza spirituale, oltre ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato dalla perdita di controllo del mezzo durante un lavoro di concimazione, culminato con la caduta del trattore da un muro alto oltre tre metri.

In una giornata funestata da incidenti agricoli, anche in Friuli, precisamente a Basiliano (Udine), un altro infortunio ha visto un uomo di 65 anni amputarsi alcune falangi mentre utilizzava una falciatrice. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo lavorava in un campo, e ha richiesto l’intervento di un Mezzo di soccorso avanzato inviato dalla Sores, che ha trasportato l’agricoltore all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le condizioni dell’uomo sono state classificate come gravi, ma stabili.

Questi episodi sottolineano l’importanza della sicurezza nel settore agricolo, un tema che continua a essere al centro delle attenzioni per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità di Marlengo è in lutto per la perdita di uno dei suoi membri, mentre le autorità proseguono con le indagini per offrire risposte ai familiari della vittima e implementare misure di sicurezza più efficaci.