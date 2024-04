Napoli, panico ai Quartieri Spagnoli: collassa la facciata di un edificio. «Un’esplosione, seguita da un pesante odore di gas»

Un evento scioccante ha scosso i Quartieri Spagnoli di Napoli, quando una forte esplosione ha fatto tremare un palazzo in Gradini San Matteo a Toledo, precisamente al civico 126. L’incidente ha avuto luogo al quarto piano dell’edificio, provocando la caduta di intonaco e pietre sulla scalinata sottostante, spesso frequentata da residenti e turisti.





Fortunatamente, nonostante l’intensità dell’evento e il forte odore di gas percepito, non si registrano feriti. La zona è stata prontamente transennata da vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno assicurato l’evacuazione delle persone presenti e avviato le necessarie indagini per accertare le cause dell’esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni, il danno maggiore si è verificato sul muro adiacente al balcone del quinto piano. Sebbene si sospetti la presenza di una caldaia come possibile causa, al momento non ci sono conferme ufficiali e gli accertamenti sono ancora in corso. L’appartamento coinvolto nell’incidente era disabitato, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi.

L’incidente ha scatenato una grande preoccupazione tra i residenti, soprattutto perché avvenuto in un’area centrale e molto frequentata. Solo per una fortuita coincidenza, la strada sottostante era vuota al momento dell’esplosione, essendo stata occupata fino a pochi secondi prima da bambini e turisti.

La polvere e i detriti hanno ricoperto le auto parcheggiate nelle vicinanze e la scalinata, aggiungendo altra preoccupazione per la sicurezza dell’area. Attualmente, vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per stabilire l’integrità strutturale del palazzo e delle abitazioni adiacenti, oltre a continuare le indagini sulle potenziali cause del sinistro.

Questa vicenda mette in luce l’importanza delle manutenzioni e delle verifiche tecniche nei quartieri storici, specialmente in città dense di storia e popolazione come Napoli. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che episodi simili possano essere prevenuti in futuro grazie a maggiori controlli e a un impegno rinnovato nella sicurezza urbana.