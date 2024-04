“Difficile trovare una donna così affascinante come lei”: Can Yaman provoca Francesca Chillemi. L’episodio a Verissimo

In occasione dell’attesissima nuova stagione di “Viola come il Mare”, i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel noto programma “Verissimo”, trasmesso il 27 aprile 2024 su Canale 5. La Chillemi ha partecipato di persona in studio mentre Yaman si è collegato a distanza. Durante l’intervista, i due attori hanno condiviso alcuni dettagli sui prossimi episodi, in onda dal 3 maggio, e hanno discusso della loro relazione professionale, intorno alla quale non sono mancate voci di un possibile flirt in passato.





“La collaborazione con Francesca è stata eccellente. Quest’anno la serie ha visto notevoli miglioramenti e i nostri personaggi si sono sviluppati maggiormente”, ha rivelato Can Yaman. Francesca Chillemi ha espresso sentimenti simili: “Abbiamo creato un forte legame, lavoriamo bene insieme e c’è una grande sintonia tra di noi. I nostri personaggi quest’anno sono ancora più uniti e si supportano a vicenda”.

Durante l’intervista, Yaman ha descritto il suo personaggio come “introverso”, un tratto che condivide con il suo ruolo nella serie, mentre ha definito la Chillemi “complessa”, come il suo personaggio Viola. In risposta a una richiesta di chiarimenti su quest’ultima affermazione, Yaman ha scherzato sulle abitudini della Chillemi di controllare spesso il cellulare, suscitando risate e momenti leggeri nello studio. “La prossima stagione, anche io farò un bambino così siamo pari”, ha scherzato, riferendosi al ruolo di madre della Chillemi come giustificazione per i suoi impegni telefonici.

“Quando trovo la donna giusta, bella come Francesca… È difficile trovarne una simile, ma lavorare con lei l’ha resa ancora più affascinante”, ha aggiunto Yaman, provocando l’ilarità e l’imbarazzo di Chillemi, che ha risposto: “Se ti avessi conosciuto vent’anni fa, altro che Miss Italia, avrei vinto Miss Universo”.

Francesca Chillemi ha concluso l’intervista confermando il forte rapporto e l’intesa tra i due, un’armonia che è stata chiaramente percepita anche dagli spettatori e riflessa nei numerosi commenti positivi sui social media. Questa dinamica tra i due attori non solo ha arricchito la serie, ma ha anche alimentato l’interesse e l’anticipazione per la nuova stagione di “Viola come il Mare”, promettendo episodi carichi di emozioni e sviluppi intriganti.