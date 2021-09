Giorgia Giacobetti: chi è la figlia di Valeria Fabrizi, età, carriera, vita privata

Giorgia Giacobetti è la figlia di Valeria Fabrizi e del famoso cantante del Quartetto Cetra, ovvero Tata. Giorgia è dunque figlia d’arte visto che entrambi i suoi genitori sono stati dei punti di riferimento per lo spettacolo italiano. Di conseguenza non ha potuto che ereditare poi questa passione ed ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante abbia comunque prima concluso gli studi universitari. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi

Ha ereditato, dunque, dai genitori la passione per il mondo dello spettacolo. Pare che il suo talento venne notato proprio da Maurizio Costanzo il quale nel 1989 le ha affidato il ruolo di responsabile del settore spettacolo proprio per il Maurizio Costanzo Show dove è rimasta per circa 12 anni. Ha fondato poi un’agenzia di comunicazione chiamata proprio Giorgia Giacobetti comunicazione. Si è dimostrata quindi piuttosto incline al mondo dello spettacolo ed ha avuto un grande successo. È nata dall’unione tra Valeria Fabrizi e il marito Giovanni, detto Tata Giacobetti che è stato il celebre cantante del Quartetto Cetra. La coppia ha avuto anche un altro figlio di nome Alberto, che purtroppo è morto a soli tre mesi di vita.