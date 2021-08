Nicole Daza chi è la compagna di Marcell Jacobs? Età, padre, carriera, figli, origini, Tokio 2020 e vita privata

Il suo segreto e la sua forza. Senz’altro benzina ohm i bicipiti scolpiti e tatuati c le gambe die, dicci secondi scarsi alla volta, riscrivono l’atletica italiana Sono donne energetiche e incrollabili a caratterizzate i giorni di Marceli Jacobs. La mamma Viviana, cognome Marini, sua prima tifosa; la mental conch Nicoletta Romantizzi riuscita a tegolate anche la testa del campione; infine Nicole con La quale convolerà a nozze il 17scttcmbie 2022, a Caldane Riviera (Bresda). Omise le Olimpiadi andranno invece a Canora. La signora Viviana è la deus ex machina del ‘Florence”, Hotel a Manerba del Garda la dottoressa Romanazzi riceve i suoi campioni a Roma: Nicole, die a Marceli ha regalato la gioia di Anthony e Meghan (il figlio più grande. Jeremy, c natoda una precedente relazione). ieri era dall’alinea Gloria, in Liguria: ItaUacobs.

Da bambino, a Desenzano del Garda, Marcell Jacobs correva e saltava per il cortile facendo finta di andare su una moto da cross. Crescendo alla velocità di quelle moto ci è quasi arrivato, ma senza l’aiuto di un motore, solo con i propri muscoli e la propria forza di volontà, tanto da aver stabilito nel maggio del 2021 il record italiano sui 100 metri piani, battendo quello dell’amico e collega Filippo Tortu. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atleta azzurro.

L’identikit di Nicole Daza

Nicole Daza è una ragazza di Roma che il velocista classe 1994 ha conosciuto nel 2018 e con la quale è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Sul suo profilo Instagram (@nicole__daza) è possibile sbirciare varie istantanee del loro amore. I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony, e di una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L’atleta però ha anche un altro figlio, Jeremy, nato da una precedente relazione quando lui aveva solamente 19 anni.

Nicole Daza è la ragazza che ha rapito il cuore del velocista Marcell Jacobs. I due si sono incontrati nel 2018 e da quale momento, quasi con un colpo di fulmine, è iniziata la loro storia d’amore. Purtroppo sulla vita di Nicole non si hanno molte notizie, se non che lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia, non dimentichiamo infatti che l’atleta è cresciuto a Desenzano del Garda. Nicole ha una sorella, Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini. Di recente si è trasferita a Roma per stare accanto al suo compagno e crescere i suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Daza (@nicole__daza)

Ho incontrato il padre di Marcell presso [la base militare di] Vicenza. Era un soldato dell’esercito degli Stati Uniti, io avevo 16 anni, lui 18. Ci siamo sposati e ci siamo trasferiti in Texas. Tre anni dopo nacque Marcell, ma 20 giorni dopo suo padre fu trasferito in Corea del Sud e fu impossibile per me seguirlo. Ho deciso di tornare a casa, in Italia. Marcell non aveva nemmeno un mese. Poi è nata la mia sfida. Ero una giovane madre con un figlio da crescere e la cosa buona è che attraverso di lui, Marcell,ho avuto l’opportunità di vivere una nuova vita.

La storia di Marcell Jacobs è la storia di sua madre, Viviana Masini,che qualche mese fa parlava con Il Corriere. Il nuovo re della velocità, successore di Usain Bolt– l’uomo che domenica nella finale dei 100 metri ha restituito all’Europa un titolo che non deteneva dal britannico Allan Wells nel 1980 – è quello che è grazie a Masini. È anche un velocista grazie a lei. Amante del motociclismo fin da bambino, Jacobs voleva dare gas, voleva provare il motocross che i suoi zii già praticavano, ma sua madre era inorridita ed è per questo che ha indicato tutti gli sport che esistono. Nuoto, basket… non c’era modo per lui di essere agganciato a nulla fino a quando non ha provato a correre. Beh, più che correre, volare. E gli piaceva. Senza bisogno di un motore, stava andando molto veloce e così è finito sotto Gianni Lombardi– anche il suo allenatore oggi -.

“Quando l’ho incontrato ho visto che era un ragazzo molto allegro, molto scherzoso, ma molto freddo in gara. Ha sempre sostenuto bene la pressione. Ciò che mi ha sorpreso di più della sua tecnica è stata la sua intelligenza di guida: non solo impara molto velocemente, ma è anche in grado di anticipare quei concetti tecnici che gli insegnerò. Qualche anno fa, quando lo vide, Carl Lewis voleva incontrarlo”, ha riconosciuto lo stesso Lombardi a proposito del campione che domenica ha sconfitto i favoriti: l’americano Fred Kerley era argento e il canadese André De Grasse bronzo.

Fino a questa domenica il suo più grande successo era stato l’oro nell’ultimo indoor europeo e fino a questi Giochi il suo miglior punteggio era di 9,95 secondi. Ora è campione olimpico con un tempo eccezionale di 9,80 secondi. E tutto grazie a sua madre.

Lamont Marcell Jacobs è il nuovo re dei 100 metri. Non viene dalla Giamaica, è nato a El Paso, in Texas, ma non viene dagli Stati Uniti Non parla nemmeno un inglese fluente. E’ italiano, il campione olimpico dell’ettometro è un potente transalpino di 26 anni che ha travolto lo stadio Nazionale di Tokyo. Con 9,80, record europeo e una forza devastante nel tratto finale della gara. Ha superato Fred Kerley (9,84) e André De Grasse (9,89), il canadese Herdhunter, al traguardo.

Jacobs uscì il penultimo peggiore di tutti quelli che presero parte ai poco più di 9 secondi che fermarono l’intero pianeta. La sua reazione di 161 millesimi lascerebbe chiunque fuori dall’azione. Non il multitatuato Jacobs, buon corridore di 60, che ha iniziato a scalare posizioni senza controllo. Finché non si arriva ai telai è eguagliato Kerley e lo sorpassa. Un carro armato italiano, bresciano, che demolì le forze americane. E sì… succede al Bolt dopo il trittico giamaicano tra Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

Ora il responsabile è Marcell Jacobs, figlio di padre italiano e americano. Stava cercando il salto di lunghezza (8,03), ma le sue ginocchia non dicono lo stesso. È stato semplicemente e complessamente trasformato in un corridore, di pura velocità, di 100 metri. Era campione europeo indoor, un buon berretto, ma quello che non si aspettava è essere campione olimpico. Lo è. Gianmarco Tamberi, che aveva appena appeso un oro condiviso con Barshim nel finale di altezza, si gettò terrorizzato nei suoi confronti. Due ori per l’Italia e un nuovo re di 100 metri:Marcell Jacobs.

“Quando ho visto che Tamberi era stato campione allo stesso tempo ero qualcosa di magico. La prima reazione è stata quello di gettarmi nel terrore verso di lui. Siamo grandi amici ed è stato fantastico”; ha detto il miglior velocista olimpico. Allucinato con il momento: “È quello che tutti sognano fin dall’infanzia”.

Il nuovo campione si allena con Paulo Camossi, un vecchio velocista italiano. A Tokyo, Jacobs ha vissuto un’esplosione fulminante, perché ha già spazzato il record italiano nelle manche con 9,94. Poi sono arrivate le semifinali, 9,84, che era già un record europeo, poi le 9.80 della finale. Uno sprint frenetico.

“Dopo Bolt è Jacobs? È reale?

“Mi ci vuole una settimana per essere consapevole di quello che ho fatto. Dopo Bolt è Jacobs? È reale?” Questa medaglia è reale, devo crederci anche se mi costa, e viene dopo tanto lavoro, tante ore in pista, sofferenza”. Sì, Marcell Jacobs è il successore di Usain Bolt.

Ultimi 100 metri 1. Marcell Jacobs (Ita), 9.80 2. Fred Kerley (Usa), 9.84 3. André de Grasse (La can), 9.89 4. Akani Simbine (RSa), 9.93 5. Ronnie Baker (Usa), 9.95 6. Bingtian Su (Chn), 9.98 7. Enoch Adegoke (Nig), non è finita 8. Zharnel Hughes, squalificato