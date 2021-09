Milan Lazio diretta live Tv streaming gratis dove e come vedere la partita

Dove e come vedere la partita in Streaming Milan Lazio

Milan Lazio, sarà quindi valida per la seconda giornata di campionato e scenderanno in campo tra pochi minuti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Rappresenta il 50% degli spettatori rispetto alla capienza massima dello stadio. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:00.

La notte dei centravanti, anche se al fischio d’inizio potrebbe esserci un imbucato alla festa, Ante Rebic . Ma Milan-Lazio di questa sera, per svariati motivi, più che per un duello personale fra i due, sarà la serata di Zlatan Ibrahimovic e Ciro Immobile . Lo svedese è al debutto stagionale dopo quattro mesi fermo ai box per un infortunio al ginocchio sinistro. Immobile, tanto per cambiare riparte da capocannoniere del campionato, grazie ai 4 gol segnati nelle prime due giornate con Empoli (1) e Spezia (3).

Ciro riparte però anche da una sosta per le nazionali che lo ha visto, non per la prima volta, protagonista in negativo per le critiche ricevute per le prestazioni in azzurro. Ma se in azzurro Immobile è come Clark Kent, nella Lazio, Ciro si trasforma in Superman e il Milan, colpito già sette volte dal capitano biancoceleste – fra cui una tripletta nella terza giornata, come stasera, del campionato ’17-18 -, ne sa qualcosa.

Anche Ibra si diverte abbastanza quando vede Lazio. Zlatan, che a causa degli infortuni la scorsa annata saltò entrambe le partite con l’allora squadra di Simone Inzaghi, ha segnato in carriera 8 reti agli avversari odierni, 4 con la maglia del Milan. Il suo primo centro in A con la maglia rossonera nel lontano 22 settembre 2010, arrivò proprio contro la Lazio. Ibra è carico a pallettoni, ieri con il suo inconfondibile stile ha postato una sua foto mentre si appresta a indossare la maglia numero 11 del Milan scrivendo un tranciante «D-Day».

Ibra è pronto a… sbarcare su questo campionato, ritrovando i tifosi a San Siro dopo aver esultato per una stagione in uno stadio vuoto. Vorrebbe spaccare tutto, probabilmente partire dall’inizio, anche se ieri Pioli ha fatto capire che potrebbe preservarlo per la ripresa, anche perché, se è vero che Giroud da domani sarà in gruppo, la prossima settimana il Milan se la vedrà con Liverpool e Juventus, due gare non da poco. E a proposito della Champions, Ibra ne ha parlato in una lunga intervista concessa a “France Football”: «Se si parla di qualità intrinseche io non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo , se invece si considerano i trofei allora sì, io non ho vinto la Champions League – ha analizzato Zlatan -.

Se l’avessi vinta, sarebbe stato meraviglioso; non l’ho vinta, ma questo non fa di me un giocatore peggiore. Detto ciò, ho ancora obiettivi e voglio vincerla». Niente Champions come i suddetti rivali dell’epoca e niente Pallone d’Oro: «Non ne sono ossessionato, non so in base a cosa si decida per l’assegnazione del premio. In fondo, penso di essere il migliore al mondo. Se mi manca? No è il contrario – la risposta alla Ibra -, sono io che manco al Pallone d’Oro». Lo svedese ha parlato anche del suo presente agonistico: «Non ho più 35, 30 o 25 anni, ma sono rimasto lo stesso ed è la cosa più importante. Sono più maturo e gestisco le situazioni in modo diverso, dentro e fuori dal campo – ha aggiunto Ibra -. Non sono veloce come a 25 o 30 anni, ma faccio del mio meglio per aiutare la squadra». Infine, una battuta su Lukaku e LeBron James, con cui nei mesi scorsi ha discusso sul campo e via social («se amano la neve, li porto entrambi in motoslitta») e la rivelazione su cosa prevede il suo futuro: «Dopo la mia carriera, voglio scomparire e godermi la vita».

Ibra, per carattere e stile del personaggio, ama creare polemiche; Immobile, anche senza volerlo, le attrae soprattutto quando va in Nazionale. E’ stato il centravanti dell’Italia campione d’Europa, ha segnato pure due gol nel girone, ma negli occhi della gente rimangono gli errori nella fase finale e le zero reti nelle recenti uscite. Ciro è stato criticato e poi difeso dalla moglie Jessica («Parlano i fatti, anzi i numeri»), ma stasera tornerà nella sua confort zone, in quella Lazio dove segna a ripetizione – 154 gol, miglior marcatore di sempre del club, meglio anche del mito Piola – e che vuole riportare in Champions, la competizione che manca alla ricca bacheca di Ibra.

I successi con Sampdoria e Cagliari sono ormai nel dimenticatoio, ma hanno fatto molto comodo al Milan che affronterà questa sera la Lazio in un super match che promette, almeno sulla carta, fuoco e fiamme. Stefano Pioli guarda con saggezza una partita alla volta, dando più retta alle sensazioni del campo che a quelle esterne. E allora eccolo analizzare la profondità della sua rosa, che è sicuramente più completa rispetto a quella dello scorso anno: «Siamo migliorati come spessore e come composizione di rosa.

Messias è ancora più indietro, ha bisogno di un lavoro specifico. Bakayoko anche lui è un po’ indietro. Mi auguro di averli tutti con una condizioni più omogenea, ma al completa siamo una squadra che mi dà la possibilità di fare diverse scelte e di essere competitivi». Torneranno tra i convocati sia Zlatan Ibrahimovic sia Franck Kessie . Sullo svedese, Pioli afferma: «È un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, lavorando dalla mattina alla sera. Adesso sta bene, ma nessuno del gruppo squadra del Milan può giocare tutte e 7 le partite per intero in questi 21 giorni. Non ci saranno problemi a gestirlo, mi auguro che possa avere quella continuità che l’anno scorso ci è mancata». Sul centrocampista ivoriano, che ha finalmente smaltito l’infortunio palesatosi prima di ferragosto ma ancora alle prese con il rinnovo del contratto, l’allenatore del Milan ha detto: «Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c’è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi».

E a chi gli ha chiesto se teme che lo stadio possa accogliere male Kessie (visti i numerosi messaggi social che invocavano una contestazione all’ivoriano per la questione rinnovo), Pioli ha risposto: « nostri tifosi sono troppo intelligenti per non mettere il Milan sopra ogni cosa. Anche domani sera San Siro sarà pieno. Se ne sta parlando troppo e troppo a sproposito. Quello che deve iinteressare ai tifosi e all’allenatore è che la squadra dia l’anima, Franck è uno di questi. Tutti i giocatori del Milan dovranno essere sostenuti come i tifosi hanno sempre fatto, non sono preoccupato».

La partita contro la formazione di Sarri è soltanto l’ultima di una serie di scontri diretti nei quali il Milan sembra essere tornato a sentirsi a suo agio: «Le vittorie ti danno condizione, morale. Ma sono le atteggiamenti che devono essere mantenuti nel corso della gara. – prosegue Pioli – È la disponibilità, il sacrificio, la corsa in più che possano essere sempre decisive. Vincere fa bene ma bisogna rimare sempre molto umili, consapevoli di quanto dobbiamo mettere nella partita». Pioli non condivide chi accomuna la Lazio al Liverpool e spiega che: «La Lazio gioca con un centravanti vero, il Liverpool con un centravanti mobile. Le partite sono troppo diverse, abbiamo il nostro modo di stare in campo su cui abbiamo fiducia. Da lunedì penseremo alla Champions, oggi siamo concentrati sulla Lazio» e poi sottolinea l’importanza del turnover: «L’anno scorso purtroppo una certa turnazione è saltata per gli infortuni. È normale che nella mia testa ci siano idee di cambiamenti, ho tanti giocatori forti e devo dare la possibilità di dimostrarlo».