Nicola Pisu: le parole su Miriana Trevisan “Non è la donna che fa per me”

Nicola Pisu è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande fratello ormai da una settimana e sembra proprio che la sua eliminazione abbia fatto davvero bene a Miriana Trevisan. Quest’ultima si è sentita più libera all’interno della casa e di questo se ne è tanto parlato in puntata. Ad ogni modo, nel corso della puntata di lunedì i due hanno avuto modo di confrontarsi ancora una volta ma purtroppo sembra che ormai il rapporto sia irrecuperabile.

Nicola Pisu, le parole sulla madre e su Miriana

Miriana avrebbe accusato Nicola di essere stato aggressivo ed ha sottolineato di aver avuto quasi paura. A quel punto è intervenuta la madre di Nicola, ovvero Patrizia Mirigliani. “Mio figlio ha avuto i suoi problemi, è una persona ingenua, pura.

Ma che possa far paura mi fa davvero ridere. Alfonso, chiarisci questo punto, perché è davvero antipatico. Penso che Nicola sia una persona dolce e carina verso il mondo femminile e questo sentimento che lui provava per la donna era puro, come lui”. A Casa Chi, Nicola poi ha commentato dicendo che sicuramente sua madre è sempre stata protettiva nei suoi confronti anche con altre ragazze.“Ho capito io, non è la donna che fa per me”, invece ha detto Pisu su Miriana.