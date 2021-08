Oroscopo Branko oggi 14 Agosto 2021, predizioni del giorno

Gemelli

Per quanto positivo possa sembrare, assicurati che non sia una bufala. Metti in quarantena ogni giorno tutto ciò che sembra fuori dal comune perché rischi che ti venga dato con il formaggio. Questo vale soprattutto nel mercato immobiliare, sia che tu stia cercando di vendere sia che tu voglia acquistare un appartamento. Non è un buon momento per chiudere questi affari. In campo sentimentale, Gemelli, incontri molte persone ogni giorno ma nessuna sembra soddisfare le tue aspettative. Non essere così esigente e dai loro il tempo di conoscerli meglio. Qualcuno che non sospetti nemmeno può farti una bella sorpresa. Oggi accetta una proposta da uno dei tuoi amici per uscire.