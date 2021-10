Oroscopo Branko domani 18 Ottobre 2021

Ariete

Amore: ricevere amore va bene, ma bisogna anche darlo. Denaro: anche se nuoti in abbondanza, non fidarti di te stesso. Lavoro: compra solo ciò che è necessario. Salute: il tuo desiderio di migliorare ti farà lavorare di più. Il pesce ripristinerà il fosforo di cui hai bisogno.

Toro

Amore: scegli bene con chi condividere il tuo tempo libero. Denaro: forse questo non è il momento da spendere per un viaggio. Lavoro: Cattivo orario di lavoro; non irritarti e concentrati di più. Salute: la tua salute è importante, ma non trascurare la tua.

Gemelli

Amore: se hai un partner, vedrai come la tua unione diventa più solida. Denaro: il tuo salvadanaio è pieno, è ora di divertirti. Lavoro: è tempo di abbandonare il tuo lavoro per uno migliore. Salute: non portare pesi eccessivi.

Cancro

Amore: Le stelle favoriscono i legami affettivi. Denaro: devi risparmiare se vuoi fare il viaggio dei sogni. Lavoro: essere partecipativo nell’ambiente di lavoro. Salute: in questo giorno ti sentirai particolarmente felice e ottimista.

Leone

Amore: quell’assurda gelosia può portare a una rottura. Denaro: alcuni invidiosi della tua economia sono in agguato. Lavoro: successo negli studi o sul lavoro. Salute: ottime condizioni fisiche.

Vergine

Amore: è travolgente, sarà l’anima delle feste. Denaro: gestisci bene il denaro. Lavoro: buona giornata per fare scambi commerciali. Salute: lo stress può essere la causa dei tuoi problemi di stomaco.

Bilancia

Amore: la vita di coppia è calma e pacifica. Soldi: con un po’ più di persuasione otterrai quei soldi. Lavoro: Quando si tratta di lavorare, le acque saranno agitate. Salute: non ingigantire i tuoi problemi di salute e risolverli.

Scorpione

Amore: non andrai bene in temi romantici o passionali. Denaro: chiedi una fattura per tutto ciò che acquisti, possono ingannarti. Lavoro: opportunità speciali sul lavoro, non esitare. Salute: il torrente di energia che porti dentro, incanalalo.

Sagittario

Amore: non essere così prudente e concediti un po’ di più. Denaro: dovresti mettere in ordine i tuoi conti bancari. Lavoro: Buongiorno per questioni professionali. Salute: il corpo inizierà a farsi sentire se commetti degli eccessi.

Capricorno

Amore: dimentica quel vecchio amore e vai per la tua strada. Denaro: rimandare le decisioni finanziarie per un altro giorno. Lavoro: adattati alle arie di rinnovamento della tua azienda. Salute: Calmati e non pagare con chi è vicino al tuo cattivo umore.

Acquario

Amore: mostra il tuo amore per la persona che ami. Soldi: prova a fare qualcosa per aumentare il tuo reddito mensile. Lavoro: non sacrificare cose importanti per ambizioni di carriera. Salute: avrai difficoltà ad addormentarti a causa dei tuoi problemi.

Pesci

Amore: cambiamento emozionante nella tua vita amorosa. Denaro: brutta giornata negli affari finanziari; le spese colpiscono di nuovo. Lavoro: È un lavoratore nato, ma molto duro con i suoi rivali. Salute: la mente si rinfresca con una passeggiata in solitaria.