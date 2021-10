Valeria Marini: chi è, età, altezza, vita privata, ex marito, aborto, carriera

Valeria Marini è una nota showgirl italiana, la quale sicuramente in tutti questi anni ha avuto un successo davvero strepitoso. E’ anche una nota attrice ed imprenditrice ed ha preso parte anche a diversi reality show. E’ sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana ed è stata anche spesso sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Valeria Marini chi è

E’ nata a Roma il 14 maggio 1967 sotto il segno zodiacale del Toro. E’ alta 178 cm ed è una showgirl parecchio affermata nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato al Bagaglino, la trasmissione che sicuramente l’ha resa popolare. Ha lavorato come conduttrice ed è stata anche sul prestigioso palco dell’Ariston. Poi è stata anche la conduttrice di Domenica In, Scherzi a parte e tanto altro.

Vita privata

Ha avuto una relazione molto importante con Vittorio Cecchi Gori, il noto produttore cinematografico di grande successo. Ancora oggi, nonostante la loro relazione sia finita da tanto tempo, i due sono in buoni rapporti. Sembra che la Marini abbia avuto anche un aborto spontaneo. Nel 2013 si è sposata con GIovanni Cottone, matrimonio annullato dalla Sacra Rota. Al momento sembra essere fidanzata con Gianluigi Martino.