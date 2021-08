Oroscopo Paolo Fox domani 13 Agosto 2021

Ariete

Giornata piacevole per gli sforzi di lavoro, perché sei dotato di intuito e dovresti approfittarne. Stanno arrivando spese impreviste che non erano nel tuo budget, sii saggio. Dovresti avere comprensione con il tuo partner, ha difficoltà e devi essere al suo fianco. Quelli intorno a te sanno che ci si può fidare e che non li deluderai. Dovrai risolvere problemi di relazione, non tardare, possono essere ampliati. Se apri il tuo cuore, l’amore verrà, non puoi vivere in attesa del passato. Ti farebbe bene uscire un po’, se puoi andare in campagna, molto meglio. Ti senti bene, felice e di buon umore, contaminerai le persone intorno a te, ma se vedi che ti senti un po’ stanco, hai bisogno di un bel pisolino, per la tua salute.

Toro

Devi tirare fuori il tuo lato più combattivo sul lavoro, non lasciarti sopraffare da nessuno. Ti diverti a riprendere questioni di lavoro che avevi dimenticato. Non dare consigli, non lo apprezzeranno e se non lo chiedono, fai una brutta figura. Raggiungerai ciò che ti proponi in amore, lanciati senza paura di essere rifiutato. Se stai attraversando una crisi relazionale, la soluzione deve essere trovata tra voi due. Le stelle ti influenzano nel rapporto con il tuo partner, puoi avere alti e bassi emotivi. Fisicamente sei in ottima forma, approfittane e non smettere di prenderti cura di te. Ti farebbe molto bene fare esercizio per rilassarti e disconnetterti dai problemi, fallo pensando alla tua salute. Devi correggere una cattiva postura, eviterai fastidi alla schiena e alla cervicale. Puoi sentire qualcosa sui tuoi nervi

Gemelli

Avrai un ottimo momento intellettuale per sviluppare nuovi progetti. Al lavoro, ti si apriranno delle porte di cui dovresti approfittare per il prossimo futuro. Hai colleghi molto consapevoli di te che aspettano che tu commetta un errore. È importante che tu prenda le cose con calma, pensi che tutto abbia una soluzione. Puoi finire i tuoi affari in sospeso, il tuo sforzo in amore sarà compensato. Sei molto sopraffatto e il tuo partner non sa cosa sta succedendo, devi dare una spiegazione coerente. Non ti senti male ma sei molto stressato, prendi le cose con calma. Fare esercizio ti farà bene e ti sentirai molto meglio, fisicamente e mentalmente. Sei di ottimo umore e diffonderai gioia, passerai una bella giornata. Inizi a sentirti stanco e sarebbe meglio per te dormire più ore, pensare alla tua salute.

Cancro

Fai attenzione quando fai affari con persone che non conosci bene, pensaci molto. Vuoi gettare le basi di un progetto che hai ed è un buon momento. Al lavoro ti aspetta una fase difficile che ti porterà ricompense in futuro. In amore, avrai bisogno di molto amore e sostegno in questi giorni, ma non ti mancherà. Non essere impaziente e lascia che anche gli altri prendano l’iniziativa. Potresti ricevere notizie interessanti da un amico o su un amico. In salute, è difficile per te dormire perché sei un po’ sui nervi, prendi qualcosa prima di andare a letto. Devi prenderti più cura di te per recuperare il tuo vecchio fascino, pensa a te stesso, poi ti sentirai forte e desideroso di intraprendere cose nuove, approfittane.

Leone

Dedicati ad aggiornare e ordinare i tuoi affari al lavoro, li hai un po ‘trascurati. Quando si tratta di soldi, non vuoi rischiare nulla oggi. Credere di avere ragione ti porterà sempre problemi, cerca di essere flessibile. Sentirai parlare di qualcuno o qualcosa che era abbastanza lontano ultimamente. Dedica più tempo a comunicare con chi ti circonda, sarebbe un bene per te. Avrai notizie interessanti in amore, forse incontrerai qualcuno. Se hai mal di testa, sono dovuti all’accumulo di tensione, rilassati un po’. Recupererai il tuo buon umore con il passare delle ore e ti sentirai meglio. Sarebbe bene che tu controllassi un po’ la tua salute, te ne sei dimenticato ultimamente. Le stelle ti stanno alterando un po’, ma se ti impegni a farlo, lo controllerai.

Vergine

Farai alcuni acquisti che ridurranno la tua economia, ma puoi sentirti molto bene. Ti diverti a fare cambiamenti nella tua vita professionale, pensaci. Finirai i tuoi compiti al lavoro prima di quanto pensi e avrai tempo per te stesso. In amore, dovrai affrontare alcune questioni familiari, ma non molto importanti. Evita di affrontare le persone nelle discussioni, di’ le cose con delicatezza. Avrai un buon rapporto con i nativi dei segni dello Scorpione e del Cancro. Ti senti molto attivo mentalmente e avrai grandi idee, mettile in pratica. Ti senti bene, con gioia e buon umore, goditi molto questa giornata. Cerca di preoccuparti di meno e goditi di più le piccole cose che hai. Adotta una dieta più in linea con il tuo ritmo di vita, devi pensare a te stesso e alla tua salute.

Bilancia

Ricorda che c’è un tempo per tutto e ora il professionista pesa di più. Svolgerai bene i tuoi compiti di lavoro, ma se ti impegni puoi andare molto oltre. Avrai una mente chiara per esibirti al lavoro e sarai in grado di metterti in mostra in questo giorno. Se metti un po’ più di interesse a vivere insieme, risolverai i problemi. In amore, questo è un buon momento di cui dovresti approfittare, soprattutto per risolvere possibili problemi con il tuo partner. Se hai problemi di convivenza, risolvili con più comunicazione. Cerca di isolarti un po’ per riflettere, vedrai le cose di un colore diverso. Stai bene, ma puoi migliorare molto se inizi un’attività fisica. Fisicamente ti mancano le energie, ma mentalmente e in salute stai molto bene.

Scorpione

Non trascurare il tuo lavoro ora, se ci metti più interesse non succederà nulla. I piani relativi al tuo riposo possono sembrare costosi per te. Devi liberare le tue emozioni, ma fallo con calma. Cerca di uscire il più possibile, avrai occasioni di divertimento garantite. Avrai un’attività intensa e buoni risultati. Niente può fermarti in amore, conquisterai quella persona per la quale sospiri. Se hai difficoltà, la tua famiglia ti aiuterà, ma devi dirglielo. Ti senti molto bene mentalmente, hai voglia di imparare cose nuove. Avrai un piccolo problema temporaneo, non lasciare che ti colpisca in modo particolare. La tua salute fisica e mentale sarà eccellente, approfitta di questa striscia positiva.

Sagittario

Dedicherai più tempo del solito al tuo lavoro, ma ne varrà la pena. Avrai molta energia e lavorerai con molto più entusiasmo. Se stai cercando di migliorare, le tue aspettative sono abbastanza buone. In amore, devi solo mettere un po’ più della tua parte nella tua relazione in modo che tutto vada bene. Se cerchi di non litigare con gli altri oggi puoi passare una bella giornata. L’atmosfera familiare è alquanto rarefatta, bisogna cercare di non entrare nel telo. Ti riprenderai rapidamente da qualsiasi problema, sei su un rullo. Dovresti dosare meglio le tue forze e riposare di più, riacquisterai energia. È importante non riempirsi la testa di idee e preoccupazioni tristi. Non pensare che tutti i problemi di salute si risolvano prendendo medicine.

Capricorno

Recupererai il lavoro e sarai in grado di risolvere i problemi in sospeso. Non preoccuparti per i soldi, in un modo o nell’altro te la caverai. Dovresti chiedere di riavere ciò che ti devono, se insisti lo otterrai. In amore, inizierai una fase di conquista e seduzione che ti solleverà molto il morale. Incontrerai qualcuno che può risolvere i problemi per te grazie ad alcuni amici. Aiuterai qualcuno che sta passando un brutto momento e ti ringrazierà in futuro. Ignora i venditori che cercano di convincerti a comprare cose di cui non hai bisogno. Per la tua salute, smettere di fumare e fare attività fisica sono fattori da non sottovalutare. Molte cose accadono in modo inquietante, ma così come vengono, se ne vanno. Il tuo atteggiamento positivo sarà quello che farà la differenza tra essere occupato o preoccuparsi.

Acquario

Hai lavorato sodo e, anche se sono stati lenti, i risultati devono ancora arrivare. È tempo di iniziare un nuovo lavoro che allarghi i tuoi orizzonti finanziari. Controlla le spese, a volte tendi a sperperare quello che ricevi. In amore sorgono situazioni sociali che devi gestire evitando di fare o dire qualcosa di inappropriato. Sarai in attesa di una decisione che dovrai prendere in un problema affettivo. Se ti propongono un viaggio, accettalo, ti divertirai e ti farà bene staccare. Se hai dei dubbi, controlla cosa stavi facendo e ti renderai conto di un errore. Le digestioni tendono ad essere pesanti oggi, evita le bevande alcoliche, ma la salute andrà bene. Le articolazioni possono causare disagio, un po’ di esercizio le ridurrà,

Pesci

Se ti trovi in ​​mezzo a problemi di lavoro, riceverai notizie positive. Analizza tutte le offerte se sei in un processo di acquisto e vendita. Se devi firmare contratti o documenti legali, lasciati guidare dalle tue intuizioni. La tua vita amorosa sarà messa in ordine e sarai calmo, uscirai dalla buca. Vorrai mettere alla prova la tua relazione, ma non esagerare, sai che ti corrispondono in amore. Finirai ciò che non ti soddisfa emotivamente, sarai in grado di lasciare il passato alle spalle. Ti sentirai un po’ debole, mangerai bene e riposerai quanto ti serve, ti sentirai male. Riposa non appena vedi che le tue energie sono esaurite, non forzarti se vuoi preservare la tua salute. Anche così, avrai uno spirito migliore rispetto a questi ultimi giorni, noterai i cambiamenti in meglio a poco a poco.