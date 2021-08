Oroscopo Paolo Fox domani 19 Agosto 2021, previsioni i segni

Capricorno

Più cerchi di far accadere le cose come desideri, più ostacoli troverai sulla tua strada per raggiungerli. Lascia che tutto scorra da solo. Amare: Giornata ideale per abbandonare i rancori del passato e voltare pagina a quei vecchi problemi che ti porti dietro da tempo con il tuo partner. Ricchezza: Fermati e discuti della convenienza di quell’acquisto. Sappi che potresti spendere più soldi di quanto dovresti. Cerca i prezzi in posti diversi. Benessere: Un buon momento per goderti i tuoi sforzi. Se stai pensando di acquistare quell’elettrodomestico che tanto desideri per la tua casa, non esitare e lasciati viziare.