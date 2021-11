Oroscopo Paolo Fox domani 22 Novembre 2021

Ariete

Oggi: ti godrai la famiglia e gli amici. Soprattutto i bambini e i giovani ti rivitalizzeranno. Riduce a zero il rischio di incidenti. Amore: Incontrerai una nuova persona che ti conquisterà per la sua simpatia e il suo modo di agire. Una partenza è probabile presto. Ricchezza: difficoltà nelle partnership, scarso aiuto o supporto da parte degli altri e poche opportunità di pubbliche relazioni. Benessere: Non mangiare cose di dubbia provenienza e igiene per strada perché di questi tempi potresti ammalarti di stomaco.

Toro

Oggi: il tuo calendario sociale inizia a riempirsi e la vita sembra frenetica. Prenota una visita al salone o a un massaggiatore. Amore: a causa della tensione prevalente, è meglio isolarsi piuttosto che essere in compagnia tempestosa. Il cameratismo dei tuoi amici ti salverà. Ricchezza: sei pratico, concreto. Stai molto attento con i soldi degli altri e con i tuoi perché in seguito non si torna indietro. Benessere: è tempo di fare qualcosa di nuovo. Non limitare la tua creatività ed esponi tutte quelle idee che hai in mente. Hai energia, quindi agisci.

Gemelli

Oggi: ti imbatti in persone diverse che non soddisfano le tue aspettative, non mescolarti con coloro che non hanno i tuoi stessi valori. Amore: Collabora affinché la tua vita sentimentale ti guidi alla scoperta dei tuoi veri bisogni emotivi. Esci e trova l’amore. Ricchezza: ci sono cose che costano quel che valgono, ma se contrattacchi tutto il tempo non sarai mai in grado di averle. Il bene è costoso. Benessere: smetterai di confondere ciò che devi, puoi e vuoi, grazie al quale otterrai assolutamente tutto ciò che ti sei prefissato di fare.

Cancro

Oggi: Possibilità di importanti viaggi di espansione e crescita sociale e professionale. Appaiono importanti accordi finanziari, sii prudente. Amore: la rottura che hai subito non ti fa stare tranquillo. La tua forza interiore è sufficiente, ma non abbastanza per farti dimenticare. Ricchezza: se hai saputo prendere alcune decisioni importanti e rischiose in campo finanziario, non ci sarà niente di meglio del periodo di fortuna che sta arrivando. Benessere: Fate attenzione ai segnali di pericolo, se reagite in tempo eviterete gravi complicazioni. Tieni d’occhio le tue finanze come un falco.

Leone

Oggi: venti di cambiamento stanno iniziando a soffiare nella tua vita. Lascia andare gli elementi emotivi che soffocano la tua esistenza e la rallentano. Amore: un piccolo dramma intimo cambierà il tuo mondo. Forse il tuo partner è arrabbiato per qualcosa o qualcuno sta facendo un ricatto emotivo. Ricchezza: meriti il ​​riconoscimento di superiori e collaboratori. Hai lavorato sodo, mettendo la creatività al servizio della tua causa. Benessere: Prenditi cura delle tue esigenze e le tue saranno prese in considerazione. Se definisci bene quello che stai cercando, lo troverai. Il tuo nemico potrebbe essere l’ambizione.

Vergine

Oggi: incontrerai personaggi straordinari. Non giudicare il libro dalla copertina, potrebbero sembrarti diversi ma hanno molto da insegnarti. Amore: grazie alla tua originalità puoi essere molto attraente e amichevole agli occhi degli altri. L’amore può arrivare inaspettatamente. Ricchezza: un partner sarà il fulcro di un’attività che sembrava non redditizia. Tutto uscirà su ordinazione. Benessere: i rischi e le decisioni poco studiate possono essere costosi. Dovresti prestare attenzione agli aspetti pratici della vita.

Bilancia

Oggi: Condividerai con il tuo partner una serata familiare, cucinerai, rivedrai vecchie foto e ti lascerai trasportare dal clima di armonia. Amore: le tue paure e inibizioni vengono eliminate e sei in grado di stabilire relazioni sociali e sentimentali. Nuovi amori alle porte. Ricchezza: dovrai lavorare sodo per trovare la giusta soluzione a un problema del lavoro che non saprai come risolvere. Benessere: ti stai prendendo in giro se dubiti delle tue capacità intellettuali, ricorda che hai tutto il necessario per ottenere ciò che desideri.

Scorpione

Oggi: Tanti interessi nella tua vita, cerca la tua identità, consolidati spiritualmente e riscopri la tua vera essenza. Amore: i tuoi sentimenti emotivi fluiscono. Potresti provare nostalgia per una persona. Cercala, non lasciarla andare. Ricchezza: le questioni economiche si faranno avanti perché ci sarà una persona disposta ad aiutarti. Puoi fare tutto molto velocemente. Benessere: non farti distrarre da quello che fanno gli altri oggi. Concentrati sui tuoi e non perdere tempo a pensare agli affari degli altri.

Sagittario

Oggi: problemi di comunicazione con le persone. Sarebbe conveniente allentare la tensione e dialogare con calma. Riduci i livelli di stress. Amore: se sei sincero, puoi fare grandi passi verso la ricerca di una relazione stabile. Dimentica le bugie. Ricchezza: ora ricevi offerte per guadagnare di più. Non prendere sul serio le persone che non si fidano di te. Benessere: il tuo umore sarà stabile. Non ci saranno sorprese che modificheranno il tuo personaggio. Buon momento per iniziare le attività ricreative.

Capricorno

Oggi: prova a fare un po’ di sport e a respirare aria fresca. Ti farà bene ricaricare le batterie per i nuovi impegni che ti aspettano. Amore: se il tuo partner flirta per farti ingelosire, dovrai mettere i puntini sulle aie. Devi esprimere chiaramente ciò che ti sta accadendo. Ricchezza: le tue finanze potrebbero non essere al meglio, tuttavia, tieni presente che non tutto accade per cause esterne. Benessere: non fidarti dei tuoi stessi inganni. Non tutto è sempre buono. Un controllo di routine non sarà troppo. Guarda la tua dieta ed esercizio fisico.

Acquario

Oggi: in pace con il tuo partner e con il mondo. Divertiti in buona compagnia, condividendo gioie e anche preoccupazioni ti unirà di più al tuo ambiente. Amore: buono per l’amore, finché hai tempo per stare da solo con il tuo partner. Grande creatività negli aspetti amorosi. Ricchezza: il tuo intuito e il tuo senso degli affari significano che puoi dedicarti a più di un compito contemporaneamente. Benessere: Si consiglia di effettuare un check-up cardiaco e controllare la pressione sanguigna per prevenire eventuali irregolarità.

Pesci

Oggi: ti sentirai intrappolato tra sentimenti contrastanti. Hai due impulsi contrastanti, ma la ragione trionferà. Amore: grande attrazione. Puoi permetterti determinate licenze nel trattare con il sesso opposto. Tutto ti è concesso. Ricchezza: Grande prosperità. Potrai lanciare progetti nel futuro e raccoglierai la tua semina negli anni successivi. Benessere: la tua salute è migliorata e ti senti già bene. Attenzione ai cambiamenti del tempo. Mangia cibi energizzanti. Riposarsi e prendere il sole.