Programmi Tv stasera giovedì 15 Luglio 2021, Film da vedere in tv Rai, Mediaset e Sky

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNO MATTINA ESTATE –

9.55 DEDICATO Talk show con Serena Autieri

11.30 DON MATTEO 7 Fiction con Terence Hill «Balla con me» Al castello dei marchesi Senza c’è stato un omicidio. I carabinieri pensano a un tentativo di furto finito male, ma Don Matteo intuisce che le cose non sono come sembrano. «Corsa contro il tempo» Durante la famosa discesa dei Ceri di Gubbio viene ucciso un uomo. Solo Don Matteo crede all’innocenza del principale indiziato.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL PRANZO È SERVITO con Flavio Insinna

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Angela ha trascorso la notte a casa Conti per non lasciare da sola Marta con la piccola Anna febbricitante. Vittorio, al rientro dal viaggio a Torino per l’inaugurazione dell’Expo, ipotizza di adottare la bambina. Rocco confida ad Armando di aver trascorso una piacevole serata con Mario. Federico fa uno sorpresa a Roberta per riconquistarla. Grazie a Riccardo, Angela riesce a incontrare i genitori adottivi di suo figlio.

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Game show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30TECHETECHETE’ «I numeri uno»

21.25 DOC NELLE TUE MANI Fiction – «Il giuramento di Ippocrate» Un.

23.50 COSE NOSTRE La storia di Rizziconi, paese nell’entroterra della Piana di Gioia Tauro, in Calabria. A comandare su tutto il territorio, do più di 30 anni, è lo cosca Crea.

Programmi Tv su Rai 2

6.00 UN CASO PER DUE Telefilm

7.00 CHARLIE’S ANCELS

7.45 HEARTLAND «Voglio solo te»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 DESPERATE HOUSEWIVES Telefilm con Teri Hatcher

10.10 TG2 STORIE I RACCONTI DELLA SETTIMANA

11.05 TG2 FLASH/11.10 RAI TG SPORT GIORNO

11.20 FILM TV-Drammatico LA NAVE DEI SOGNI – SHANGHAI

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 TG2 TUTTO IL BELLO CHE C’È – ESTATE

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm «Addio giovinezza»

14.55 TOUR DE FRANGE 183 tappa: Pau – Luz Ardiden 129,7 km Ultima tappa di montagna del Tour numero 108 con ben due GPM d’hors categorie, uno dei quali coincide con il traguardo di LuzArdiden: 13,3 km al 7,4%.

16.15 TOUR ALL’ARRIVO/17.4O TOUR REPLAY

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. Telefilm «LongBeach» 19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 SQUADRA SPECIALE COBRA «Un dolore silenzioso» – «Fermo o sparo ! » Un uomo uccide senza apparente motivo due persone, e ruba lo loro macchina. Poi rapina una banca uccidendo due impiegati e in fine riesce a far perdere le sue tracce.

23.05 CONTROCORRENTE Documentario

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ ESTATE con Roberto Vicaretti

10.15 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.10 DOC MARTIN Telefilm con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Matteo Ricci, missionario in Cina» con Paolo Mieli

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR PIAZZA AFFARI/15.05 TG PARLAMENTO

15.10 IL COMMISSARIO REX Telefilm (6g st.)

15.50 IL MARESCIALLO ROCCA Fiction «Un grido nella notte» con Gigi Proietti Rocco e Margherita sono a cena dai suoceri di Giacomo. Intanto, la figlio del noto ingegner Solari viene rapita: i sequestratori chiedono olla famiglia un riscatto di dieci miliardi. Intanto in Procura ritorna il dottor Mannino, che è stato promosso Procuratore Capo.

17.30 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE /19.30 TG REGIONE

20.00BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.15 CARO MARZIANO «Volo/D’Avenia Marcolongo» Attualità con Pif

20.45 UN POSTO AL SOLE La scoperta di avere una figlia manda Filippo in crisi; Serena sembra non sapere più come gestire la situazione e arriva a prendere un’importante decisione. Ormai stanco di nascondersi, Patrizio sembra deciso a vivere alla luce del sole la relazione con Clara.

21.20 FILM-Commedia QUASI NEMICI

23.10 IERI E OGGI Talk show con Carlo Conti

0.10 TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

0.45 Newton -1 microrganismi del suolo, puntata

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IL MAMMO Sitcom

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 FILM-Western IL RITORNO DI RINGO con G. Gemma.

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 7 Fiction con Ricky

Memphis «L’albero del male»

10.50 R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI «Il ragno»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 WALKER TEXAS RANGER Telefilm con Chuck Norris «L’angelo vendicatore»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 con Sanna Englund «Caccia al tesoro»

16.40 FILM-Commedia I DUE MARESCIALLI con Totò 1943: dopo un bombardamento, un ladruncolo vestito da prete e un maresciallo si scambiano i ruoli. Il primo finge di collaborare con i tedeschi, l’altro si rifugia in una chiesa.

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE Werner offre a Leentje un capitale di partenza per avviare un ristorante nei dintorni, purché André non torni in Olanda. Maja vede la madre felice della sua relazione con Christof, ma è preoccupata per lei perché è costretta a custodire un terribile segreto: una promessa fatta a Corneiius…

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.25 FILM-Storico LE CROCIATE (Usa/G.B. ’05) con 0. Bloom

00.05 FILM-Commedia A WONG FOO, GRAZIE DI TUTTO! JULIE NEWMAR (Usa 1995) con Patrick Swayze

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 WILD AMERICA LATINA «Gli orsi delle Ande»

9.55 I GRANDI OCEANI SELVAGGI «Bahamas»

11.00 FORUM con Barbara Palombelli. Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Fio scopre che Sally non è affatto malata. Si reca da lei e le rinfaccia di essere una bugiarda e di aver manipolato tutti. Wyatt spiega a Katie che la decisione di chiedere a Sally di lasciare casa sua non è dovuta all’intervento di Fio.

14.10 UNA VITA Telenovela Mendez confida a Felipe che è sicuro che Cenoveva sia coinvolta nell’omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a far arrivare Santiago.

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Soap Cesar vuole riprendersi i quadri del padre dai Korludag e convince Rifot a aiutarlo. La mattina seguente, i due entrano in casa per rubarli.

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap È arrivato il giorno delle nozze. Selin e Ferit stanno per essere dichiarati marito e moglie, quando Ferit afferma di non poter fare questo passo e lascia Selin, davanti agli ospiti attoniti.

16.30 FILM TV-Drammatico ROSAMUNDE PILCHER: QUANDO MENO TE LO ASPETTI… con Florian Wùnsche

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 FILM-Commedia NOVE LUNE E MEZZA di Michela Andreozzi con Claudia Gerini, Chiara Mastalli

23.20 FILM-Commedia WGU SPOSI (lt. 2018) con Iva Zanicchi

Programmi Tv su Italia 1

6.50 CROWN-ISH Sitcom «Me la spasso perchè sono giovane»

7.20 PICCOLO LORD «Il conte gioca con Ceddie»

7.50 IL TULIPANO NERO «Il segreto del conte»

8.20 ROSSANA Cartoni «Sulla via del ritorno»

8.50 GEÒRGIE Cartoni «Il primo bacio»

9.15 DR. HOUSE Telefilm con Hugh Laurie «Un mafioso in corsia»

10.15 BONES Telefilm «Scambio d’identità» – «Un passeggero nel forno»

12.10 cono E MANGIATO-IL MENÙ Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORTMEDIASET

13.45 I SIMPSON Cartoni «Il festival di Springfield» – «Musica maestro»

14.35 IGRIFFI N Cartoni «Il best seller di Brian»

15.00 AMERICAN DAD Car. «La lunga marcia»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «La coabitazione sperimentale»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Hogan è proprio mio nonno » – «Coldberg contro Goldberg» con Jeff Garlin

16.55 SUPERSTORE «La grande riapertura» con America Ferrera

17.20 WILL 8 GRACE Sitcom «Orgoglio gay» – «Grace in offerta speciale»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

21.20 FILM-Azione THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT (Usa 2006) con Lucas Black, Brian Tee

23.25 FILM-Azione NINJA ASSASSIN di James McTeigue (Usa/ Germania 2009) con Rain, Naomie Harris

1.25 Brooklyn NineNine Sitcom 1.50 Studio aperto 2.00 Sport Mediaset 2.15 I cavalieri dello zodiaco Car. 3.45 The Originals Telefilm

Programmi Tv su Iris

8.25 FILM-Giallo MISSIONE MORTE MOLO 83 (It. 1965)

10.30 FILM-Western CATLOW (Usa 1972)

12.40 FILM-Comm. ANIMAL HOUSE (Usa 1978)

14.50 FILM-Thriller L’UOMO CHE NON C’ERA (Usa ’01) con F. McDormand

17.15 FILM-Commedia UN PIEDIPIATTI E MEZZO (Usa 1993) con B. Reynolds

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER «Banditi a Buckhorn parte»

21.00 FILM-Dramm. EVEREST (C.B./Usa 2015)

23.30 ALFABETO Talk show

23.45 FILM-Dramm. MEN OFHONOR-L’ONORE DEGLI UOMINI (Usa 2000) con Robert De Niro

Programmi Tv su Rai Movie

10.25 FILM-Commedia UN UFFICIALE NON SI ARRENDE MAI, NEMMENO DI FRONTE ALL’EVIDENZA, FIRMATO COL. BUTTIGLIONE (It. 73)

12.15 FILM-Awentura I LEONI DI PIETROBURGO (It. 1972) con Mark Damon

14.00 FILM-Western IL MERCENARIO (It./Sp. ’68)

15.55 FILM-Western LA CARICA DEGLI APACHES (Usa ’52) con Robert Young

17.30 FILM-Mitologico LA BATTAGLIA DI MARATONA (It. ’59) con S. Reeves

19.10 FILM-Drammatico LA STANZA DEL VESCOVO (It. 77) con Ugo Tognazzi

21.10 FILM-Azione THE CODE (Usa 2009)

23.00 FILM-Dramm. NUREYEV – THE WHITE CR0W (C.B. 2018)

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 PADRE BROWN Telefilm

8.00 MAMMA IN UN ISTANTE Telefilm

9.00 UN PAPÀ DA OSCAR

10.00 LA CASA NELLA PRATERIA

14.00 PADRE BROWN Telefilm

15.50 CRIMINAL INTENT «Diamanti insanguinati» – «Il velo dell’inganno»

17.40 LA CASA NELLA PRATERIA Telefilm

19.40 STREGA PER AMORE Sitcom «L’ospite indesiderato» – «Il prestidigitatore» – «Non dimenticherò mai il suo nome»

21.10 FILM-Azione MR. 8 MRS. SMITH con Angelina Jolie

23.00 YELLOWSTONE Telefilm

Programmi Tv su La 5

7.20 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

9.20 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.25 BEAUTIFUL Soap

10.50 UNA VITA Telenovela

12.00 BITTERSWEET- INGREDIENTI D’AMORE Soap

13.10 FILM-Commedia SCUSA MA TI CHIAMO AMORE (It. ’08) con Raoul Bova, Michela Quattrociocche

15.10 AMORE PENSACI TU Fiction con C. Bevilacqua «Abbracciami» – «Proposte»

17.15 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm «Lasciare casa» – «Professione mamma»

19.10 LOVE IS IN THE AIR Soap

20.10 MR. WRONG – LEZIONI D’AMORE Soap

21.10 BATTITI UVE Musicale

0.55 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm

Programmi Tv su Cine 34

6.00 FILM-Commedia POLVERE DI STELLE

8.05 FILM-Commedia A MEZZANOTTE VA LA RONDA DEL PIACERE (Italia ’75) con Claudia Cardinale

10.15 FILM-Commedia IL VIGILE

12.25 FILM-Commedia NON PIÙ DI UNO

14.20 FILM-Commedia 7 CHILI IN 7 GIORNI con Carlo Verdone

17.10 FILM-Commedia NOI UOMINI DURI

19.10 FILM-Commedia PIEDIPIATTI con Enrico Montesano,

21.00 FILM-Poliziesco ROMA A MANO ARMATA con Maurizio Merli

22.50 FILM-Giallo UNA SULL’ALTRA con Jean Sorel, Marisa Meli

Programmi Tv su Rai Storia

15.00 SIGNORIE «Verona» Doc.

16.00 1939 -1945: LA II GUERRA MONDIALE Documenti

17.00 ITALIANI «Gino Bartali»

17.50 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA «Sulle tracce del patrimonio mondiale. L’Unesco e l’utopia della conservazione» Documenti

18.50 MAESTRI con E. Camorri

19.35 VIVA LA STORIA «Studiare»

20.10 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 ICONOLOGIE QUORTIDIANE

20.35 PASSATO E PRESENTE «Matterò Ricci missionario in Cina» Documenti

21.10 a.C.d.C. «Revolution! Tra paura e speranza – Dall’Ardore al terrore» Doc.

23.10 CRONACHE DALL’IMPERO «Adriano: i due volti dell’imperatore» Doc.

Programmi Tv su Rai Sport

6.30 TG SPORT

8.00 TOUR DI NOTTE

9.00 EUROPEI 2020 Calcio Fase a Gruppi: Galles – Svizzera

10.45 EUROPEI 2020 Calcio Fase a Gruppi: Belgio – Russia

12.30 PERLE DI SPORT Doc.

14.00 SPORT TOTALE Documenti

15.00 EUROPEI U20 Atletica

17.00 QUALIF. OLIMPICA Basket Semifinale Italia

18.30 TG SPORT

18.50 RADIOCORSA

19.15 PERLE DI SPORT Doc.

19.50 SULLE STRADE DELLA SARDEGNA Ciclismo 2- tappa

20.40 G.P. DELLA LETTONIA Motocross MXGP Gara 2

21.40 PERLE DI SPORT Doc.

21.50 TOUR DI SERA

22.20 CAMP. ITALIANO OFFSHORE

Motonautica 3- tappa

Programmi Tv su Dmax

6.00 MARCHIO DI FABBRICA

6.30 REAL CASH TV: WORLD EDITION Documenti

8.30 NUDI E CRUDI «Le paludi» – «Il morso» – «Gelosie»

11.30 VADO A VIVERE NEL BOSCO: CASA RANEY «Nuova generazione» – «Alle Hawaii» Documenti

13.30 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.30 LA FEBBRE DELL’ORO: LA SFIDA DI PARKER «Le impronte della leggenda» -«Contro il freddo» Doc.

17.30 I PIONERI DELL’ORO Doc.

19.30 NUDI ECRUDI «Nella giungla» – «L’inferno» Reality

21.25 UNDERCUT: L’ORO DI LEGNO Documenti

22.30 PREDATORI DI GEMME

0.20 CACCIATORI DI FANTASMI «Dakota del Sud» Doc.

Programmi Tv su Spike

6.55 TOP GEAR GOLD Motori

12.20 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Telefilm «Il male dentro» -«La ricerca della verità»

14.20 RELICHUNTER «La formula dell’oro» -«La pietra runica»»

16.10 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT

18.00 RELIC HUNTER Il libro dell’amore» – «La leggenda del labirinto»-«L’ultimo re d’Irlanda» – «La tomba dell’imperatore

21.30 YELLOWSTONE «Un mostro fra noi»

23.30 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI

Programmi Tv su Rai 5

8.10 I PIÙ GRANDI MUSEI…

9.05 ARTE PASSIONE E POTERE

10.00 L’ITALIANA IN ALGERI di Rossini; dirige A. De Marchi

12.20 PIANO PIANISSIMO Doc.

12.35 CITTÀSEGRETE «Baku» Doc.

13.30 LA VIA DELLA SETA Doc.

14.00 EVOLUTION -IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti

15.50 GIULIO CESARE con Glauco Mauri, Luigi Vannucchi

18.20 POLLINI SUONA BEETHOVEN

19.25 I PIÙ GRANDI MUSEI DEL MONDO «Washington National Gallery» Documenti

20.20 ARTE PASSIONE E POTERE

21.15 CONCERTO dirige Jakub Hrusa; con Sergey Khachatryan

Programmi Tv su Rai Premium

6.40 UN POSTO AL SOLE Soap

7.50 PAURA D’AMARE 2 Fiction

9.45 LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA Fiction

11.30 INCANTESIMO 3 Fiction

13.20 UN CICLONE IN CONVENTO «La bimba contesa» – «I miracoli accadono ancora»

15.05 HO SPOSATO UNO SBIRRO 2 «L’amore che non muore» – «Solo come un cane»

17.15 CHE DIO CI AIUTI 4 Fiction «Tutto su mia madre» -«Codice a barre»

19.20 UN PASSO DAL CIELO 6 -1 GUARDIANI Fiction con Daniele Gotti

21.20 REX Fiction «Una voce nella folla» – «L’intruso»

23.00 L’ISPETTORE COLIANDRO – IL RITORNO «Corri, Coliandro corri» con G. Morelli

0.50 LA SQUADRA 7 Fiction

Programmi Tv su Real Time

6.00 DR. PIMPLE POPPER…

7.00 ER: STORIE INCREDIBILI «Ricognizione» – «Scioccante»

9.00 PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA Reality

11.50 CORTESIE PER GLI OSPITI «Alessandra e Mariagrazia vs. Elena e Emmasofia» -«Francesca e Alex vs. Èva e Guido» Reality

13.50 D’AMORE E D’ACCORDO

14.50 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO Talent

18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI «Michela e Alice vs. Francesco e Alessandro» -«Claudia e Daniela vs. Davide e Giorgio» Reality

20.25 D’AMORE E D’ACCORDO

21.25 MALATI DI PULITO «Dann Charlotte-Dom e Angela-Lorraine»- «Amanda-Jani-ne e Mark-Avril» Doc.

23.15 PIEDI AL LIMITE DocureaIity

Programmi Tv su Giallo

6.25 TORBIDI DELITTI Doc.

9.05 L’ISPETTORE BARNABY

11.00 PROFILINO

13.05 L’ISPETTORE BARNABY «La camera oscura» -«Matrimonio con delitto»

17.05 PROFILINO Telefilm «Fantasmi» -«Prigioniera»

19.15 LAW 8 ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA Telefilm «Vittime dell’ambizione» – «Legami affettivi»

21.10 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm «Rossa di sangue e d’artiglio»

23.10 ELEMENTARY Telefilm «Rivelazioni» – «Tecniche di persuasione»

1.05 LAW 8 ORDER -1 DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

Programmi Tv su Top Crime

8.30 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE

10.15 RIZZOLI 8 ISLES Telefilm

12.00 THE MENTALIST

13.50 CSI: NY

15.35 THE CLOSER

16.30 RIZZOLI 8 ISLES Telefilm «Il cadavere nel ghiaccio» – «L’onere della prova»

18.20 THE MENTALIST «Bolide rosso» – «Panama rosso»

20.15 THECLOSER

21.10 THE CLOSER

22.50 LAW 8 ORDER: UNITÀ SPECIALE

Programmi Tv su Sky Cinema Uno

12.30 FILM-Thriller TENET (Usa/G.B. 2020)

15.05 FILM-Thriller DUPLICITY (Usa 2009)

17.15 FILM-Azione ROGUE-MISSIONE AD ALTO RISCHIO (G.B./Sudafrica 2019) con Megan Fox

19.25 FILM-Commedia RITORNO AL CRIMINE (lt. ’21)

21.15 FILM-Azione LUCKY DAY

23.00 FILM-Thriller E VENNE IL GIORNO (Usa 2008) con Mark Wahlberg

Programmi Tv su Sky Cinema Due

13.50 FILM-Commedia BAD EDUCATION

15.40 FILM-Dramm. CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?

17.35 FILM-Commedia I PREDATORI

19.25 FILM-Drammatico THE CAVE: ACQUA ALLA GOLA

21.15 FILM-Dramm. L’ULTIMO RE DI SCOZIA con Forest Whitaker

23.20 FILM-Biografico BIRD

Programmi Tv su Sky Cinema Family

16.00 FILM-Commedia IL MIO AMICO ALEXIS (Cile ’19) con Luciano Gonzàlez

17.45 FILM-Animazione DORAEMON IL FILM – NO-BITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE (Giappone ’16)

19.30 FILM-Commedia STUART LITTLE – UN TOPOLINO IN GAMBA

21.00 FILM-Commedia STUART LITTLE 2

22.25 FILM-Avventura BALTO E TOGO – LA LEGGENDA (Usa ’20) con B. Presley

Programmi Tv su Sky Cinema Action

13.10 FILM-Azione ACTS OF VIOLENCE

14.45 FILM-Azione SICARIO

16.50 FILM-Azione SQUADRA 49

18.50 FILM-Azione BAD BOYS FOR LIFE (Usa 2020) con Will Smith

21.00 FILM-Azione WOLF CALL – MINACCIA IN ALTO MARE (Fr. 2019)

23.00 FILM-Fantastico e THE AMAZING SPIDER-MAN (Usa 2011)

Programmi Tv su Sky Cinema Suspense

15.40 FILM-Thriller IO TI TROVERÒ-COME AND FIND ME (Can./Usa/G.B. 2016) con Annabelle Wallis

17.35 FILM-Poliziesco SQUADRA OMICIDI, SPARATE A VISTA (Usa 1968)

19.20 FILM-Dramm. RAPINA A STOCCOLMA (Can.

/Usa ’18) con Ethan Hawke

21.00 FILM-Thriller DISTORTED (Can. 2018)

22.35 FILM-Thriller IN LINEA CON L’ASSASSINO (Usa ’02) con Colin Farrell