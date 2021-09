Programmi Tv stasera mercoledì 1 Settembre 2021: Film in Tv Fiction Rai, Mediaset e Sky con programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

7.10UNOMATTINA ESTATE Att.

7.30 TG1 L.I.S. Attualità

8.00 TG1 Attualità

9.00 TG1 Attualità

9.30 TG1 FLASH Attualità

9.35 LINEA VERDE METEO VERDE Attualità

9.50 TG1 Attualità

9.55 DEDICATO Lifestyle

11.15 TG1 Attualità

11.20 DON MATTEO Fiction

13.30 TELEGIORNALE Attualità

14.00 IL PRANZO È SERVITO Spett.

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY Soap

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 Attualità

16.55 TG1 ECONOMIA Attualità

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Spett.

20.00 TELEGIORNALE Attualità

20.30 TECHETECHETÈ Spettacolo

21.25 LINEA VERDE RADICI. STORIE DALLA TERRA Comincia da una riserva naturale affacciata sul Mediterraneo, padre di infinite culture, “Storie dalla Terra”, la puntata speciale di prima serata del programma condotto da Federico Quaranta (54). È il racconto di un viaggio che attraversa la Storia e le storie dei territori siciliani più affascinanti.

23.20 TG 1 SERA Attualità

23.25 IL MONDO SI RITROVA. SPECIALE EXPO 2020 DUBAI Spettacolo

Programmi Tv su Rai 2

8.30 TG 2 Attualità

10.10 TG 2 DOSSIER Attualità

11.10 TG SPORT Attualità

11.20 FILM LA NAVE DEI SOGNI – URUGUAY Commedia (Ger. 2017). Di Stefan Bartmann

13.00 TG2 – GIORNO Attualità

13.30 TG2 E…STATE CON COSTUME Attualità

13.50 TG2 – MEDICINA 33 Att.

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Serie Tv

15.50PARALIMPIADI TOKYO

2020 – MAGAZINE Att.

16.20O ANCHE NO Documentari

16.50 PALLAVOLO FEMMINILE: EUROPEI 2021

18.50UN MILIONE DI PICCOLE COSE Serie Tv

18.30 TG2 – L.I.S. Attualità

19.40 N.C.I.S. LOS ANGELES

20.30 TG2 – 20.30 Attualità

21.00 TG2 POST Attualità

21.20 FILM L’ALTRA MADRE DI MIA FIGLIA L’altra madre di mia figlia Con l’aiuto del compagno David, Amysi mette alla ricerca della madre biologica di Tara (Monica Rose Betz, 20), la loro figlia adottiva. Grazie anche alla collaborazione della migliore amica di Tara, la donna, che si chiama Grace, si mette in contatto con la ragazza ed entra nella sua vita. È l’inizio di un incubo…

23.00 VITALIA – ALLE ORIGINI DELLA FESTA Attualità

23.55 LEGGERISSIMA ESTATE

Programmi Tv su Rai Tre

8.00 AGORÀ ESTATE Attualità

10.10 ELISIR D’ESTATE Attualità

11.10 DOC MARTIN Serie Tv

12.00 TG3 Attualità

12.25 QUANTE STORIE Attualità

12.55 DOC GEO Documentari

13.15 PASSATO E PRESENTE Doc.

14.00 TG REGIONE Attualità

14.20 TG3 Attualità

14.50 TGR PIAZZA AFFARI Att.

15.00 TG3 – L.I.S. Attualità

15.05 IL COMMISSARIO REX Serie Tv

15.50 FILM ECCEZZZIUNALE VERAMENTE. CAPITOLO SECONDO… ME Commedia (Italia 2006). Di C.Vanzina

17.35 GEO MAGAZINE Attualità

19.00 TG3 Attualità

19.30 TG REGIONE Attualità

20.00 BLOB A VENEZIA Doc.

20.35 QUI VENEZIA CINEMA Att.

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap

21.20 FILM IL GIOCO DELLE COPPIE Il gioco delle coppie L’editore Alain (Guillaume Canet) è fidanzato con l’attrice Selena (Juliette Binoche, 57) ma la tradisce con la sua assistente. Quando legge la bozza dell’ultimo libro dell’amico Léonard, ne dà un giudizio assai negativo. Selena invece, che ha a sua volta una relazione proprio con Léonard, lo trova bellissimo..

23.15 IERI E OGGI Attualità

0.00 TG REGIONE Attualità

0.05 TG 3 LINEA NOTTE ESTATE

Programmi Tv su Rete 4

7.45 HAZZARD Serie Tv

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA Serie Tv

10.50DETECTIVE IN CORSIA Serie Tv

12.00 TG4 TELEGIORNALE Att.

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Serie Tv

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM Attualità

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Serie Tv

16.45 FILM DIMMI LA VERITÀ Commedia (USA 1961). Di Harry Keller

17.20 TGCOM Attualità

19.00 TG4 TELEGIORNALE Attualità

19.45 TG4 L’ULTIMA ORA Attualità

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 ZONA BIANCA Dati controversi, valutazioni scientifiche spesso discordanti, polemiche tra politici, medici e sindacati: a pochi giorni dalla ripresa dell’anno scolastico la tensione è alta. Se ne parla diffusamente nello studio di Giuseppe Brindisi (59) con numerosi ospiti. Spazio anche all’analisi dell’attività del governo Draghi.

0.40 FILM BRIVIDO NELLA NOTTE Thriller (USA 1971). Di Clint Eastwood

Programmi Tv su Canale 5

6.00 PRIMA PAGINA TG5 Attualità

8.00 TG5 – MATTINA Attualità

8.45 MORNING NEWS Attualità

10.55 TG5 – MATTINA Attualità

11.00 FORUM Attualità

13.00 TG5 Attualità

13.45 BEAUTIFUL Soap

14.10UNA VITA Telenovela

14.45BRAVE AND BEAUTIFUL Serie Tv

15.30 LOVE IS IN THE AIR Telenovela

16.30 LOVE ON ICE Fiction

17.25 TGCOM Attualità

18.45 CADUTA LIBERA Spettacolo

19.40 TG5 – ANTICIPAZIONE Attualità

19.55 TG5 PRIMA PAGINA Attualità

20.00 TG5 Attualità

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Spettacolo

21.20 GLORIA Fiction In una piccola città della Bretagna l’avvocatessa Gloria (Cécile Bois, 49), madre di tre figli, vede la sua vita sconvolta quando il marito scompare. Mentre lotta per scoprire la verità, affronta i sospetti dei suoceri e si confronta con il capitano di polizia, che nutre rancore nei suoi confronti.

23.45 STATION 19 Serie Tv

0.45 TG5 NOTTE Attualità

1.20PAPERISSIMA SPRINT Spettacolo

Programmi Tv su Italia 1

8.45 HILARY Cartoni Animati

9.10 MILA E SHIRO – DUE CUORI NELLA PALLAVOLO Cartoni

9.35 DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION Serie Tv

10.25BONES Serie Tv

12.25 STUDIO APERTO Attualità

13.00 SPORT MEDIASET – ANTICIPAZIONI Attualità

13.05 SPORT MEDIASET Attualità

13.45 I SIMPSON Cartoni Animati

14.35 I GRIFFIN Cartoni Animati

15.00 AMERICAN DAD Serie Tv

15.25 THE BIG BANG THEORY Serie Tv

15.55MOM Serie Tv

16.50 SUPERSTORE Serie Tv

17.15 WILL & GRACE Serie Tv

18.05 CAMERA CAFÉ Serie Tv

18.20 STUDIO APERTO Attualità

19.30 CSI Serie Tv

20.25 N.C.I.S. Serie Tv

21.20 CHICAGO FIRE «Il truffatore» Un’auto finisce nelle acque ghiacciate del lago. I pompieri recuperano il veicolo ma della conducente non c’è traccia. Severide decide di immergersi per tentare di trovare il corpo, ma Casey (Jesse Spencer, 42) glielo impedisce. Tra loro la tensione sale. Seque «La protezione del bambino».

22.10 CHICAGO FIRE Serie Tv

23.10 PRODIGAL SON Serie Tv

0.55 BROOKLYN NINE NINE Serie Tv

Programmi Tv su La 7

6.00 METEO – OROSCOPO Attualità

7.00O MNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 Attualità

7.55 METEO – OROSCOPO Attualità

8.00 OMNIBUS – DIBATTITO Attualità

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE Attualità

13.30 TG LA7 Attualità

13.55 EDEN, UN PIANETA DA SALVARE Documentari

17.00 THE DIANA STORY Documentari

18.00 THE GOOD WIFE Serie Tv

20.00 TG LA7 Attualità

20.35 IN ONDA Attualità

21.15 FILM IL PETROLIERE Drammatico (USA 2007). Di Paul Thomas Anderson

1.15 TG LA7 Attualità

1.25 IN ONDA Attualità

Programmi Tv su Rai 4

11.20 COLD CASE – DELITTI IRRISOLTI Serie Tv

13.00 CRIMINAL MINDS Serie Tv

14.30 SUPERNATURAL Serie Tv

16.00 FLASHPOINT Serie Tv

17.30 SENZA TRACCIA Serie Tv

19.00 ELEMENTARY Serie Tv

19.50 CRIMINAL MINDS Serie Tv

21.20 FILM NEMESI

23.00 IL PRINCIPIO DEL PIACERE

Programmi Tv su TV 8

15.45 FILM LA TATA DEI DESIDERI

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE –

4 RISTORANTI Lifestyle

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Spettacolo

21.30 X FACTOR PEOPLE – 10 ANNI DI AUDIZIONI Spettacolo

23.45 ITALIA’S GOT TALENT Spettacolo

Programmi Tv su Rai 5

19.15 RAI NEWS – GIORNO

19.20 I PIÙ GRANDI MUSEI DEL MONDO: MADRID MUSEO DEL PRADO Documentari

20.15 PROSSIMA FERMATA AUSTRALIA Documentari

21.15 CONCERTO FINALE FESTIVAL DEI DUE MONDI Spettacolo

22.45QUE VIVA MUSICA 2 Spett.

23.40 ROCK LEGENDS Doc

Programmi Tv su Rai Movie

14.00 FILM IL MASSACRO DI FORT APACHE

16.30 FILM UN GENIO, DUE COMPARI, UN POLLO

18.45 CERIMONIA DI APERTURA DELLA 78A MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA Spett.

19.50 FILM STANLIO E OLLIO – TESTE DURE

21.10 FILM SNOWPIERCER

23.20 FILM DONNIE DARKO

Programmi Tv su La 5

15.10 NATI IERI Serie Tv

17.15 UNA MAMMA PER AMICA Serie Tv

19.10 BRAVE AND BEAUTIFUL Serie Tv

20.10 LOVE IS IN THE AIR Telenovela

21.10 FILM SOLO UN PADRE

22.15 TGCOM24 Attualità

23.05 FILM RAVANELLO PALLIDO

23.30 TGCOM24 Attualità

Programmi Tv su Nove

17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO Documentari

19.25 CUCINE DA INCUBO ITALIA Spettacolo

20.25DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Spettacolo

21.25 FILM NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

23.35 FILM FREDDIE MERCURY – THE GREAT PRETENDER

Programmi Tv su La 7 D

11.25 LA CUCINA DI SONIA

12.10PRIVATE PRACTICE Serie Tv

13.45 GREY’S ANATOMY Serie Tv

16.25DROP DEAD DIVA Serie Tv

18.15 TG LA7 Attualità

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Serie Tv

20.10 CUOCHI E FIAMME Lifestyle

20.50 LA CUCINA DI SONIA Lifestyle

21.30 THE GOOD WIFE Serie Tv

Programmi Tv su Cielo

16.15 FRATELLI IN AFFARI Spett.

17.15 BUYING & SELLING Spett.

18.00 PICCOLE CASE PER VIVERE IN GRANDE Spettacolo

18.30 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documentari

19.15 AFFARI AL BUIO Documentari

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Spett.

21.15 FILM 2-HEADED SHARKATTACK

23.15 FILM VANESSA

Programmi Tv su Real Time

11.50 CORTESIE PER GLI OSPITI Lifestyle

14.50 ABITO DA SPOSA CERCASI PALERMO Spettacolo

18.30 CORTESIE PER GLI OSPITI Lifestyle

21.25 D’AMORE E D’ACCORDO Lifestyle

22.20 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI

Programmi Tv su Rai Storia

18.50RAI NEWS – GIORNO

18.55 CORTOREALE – GLI ANNI E GLI AUTORI DEL DOCUMENTARIO ITALIANO Documentari

20.00 RES Documentari

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 STORIE DELLA TV Doc

22.10 LA GUERRA SEGRETA Documentari

23.10 A.C.D.C. Documentar

Programmi Tv su Iris

13.10 FILM SCHERZARE COL FUOCO

15.10 FILM L’ INDIANA BIANCA

17.15 FILM LA GUERRA DEI BOTTONI

19.15 RENEGADE Serie Tv

20.05 WALKER TEXAS RANGER Serie Tv

21.00 FILM FRATELLO DOVE SEI?

23.20 FILM IN RICCHEZZA E IN POVERTÀ

Programmi Tv su Spike Tv

12.20 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Serie Tv

14.20MERLIN Serie Tv

16.10 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Serie Tv

18.00 MERLIN Serie Tv

21.30 FILM MOLLY MOON E L’INCREDIBILE LIBRO DELL’IPNOTISMO

23.30 FILM VIAGGIO NELL’ISOLA DEI DINOSAURI

Programmi Tv su Tv 2000

18.30 TG 2000 Attualità

19.00 SANTA MESSA Attualità

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 SANTO ROSARIO Attualità

20.30 TG 2000 Attualità

20.50 ITALIA IN PREGHIERA – ROSARIO Attualità

21.40 I MAGNIFICI SETTE Att.

23.30 LA COMPIETA PREGHIERA DELLA SERA Attualità

23.45 SANTO ROSARIO Attualità

Programmi Tv su Sky Cinema uno

15.00 FILM-Azione HELLONTHEBORDER-COW-BOYDA LEGGENDA (Usa 19)

16.55 FILM-Spionaggio L’OMBRA DELLE SPIE (G B. ’20) con B. Cumberbatch

18.55 FILM-Azione JACK REACHER – PUNTO DI NON RITORNO (Cina/Usa’16)

21.15 FILM-Dramm. IL PADRINO DELLA MAFIA (Canada 2019) di Daniel Grou con Marc-André Grondin Vince, giovane erede dei Gama-che, una dinastia di sarti che veste il clan mafioso dei Paterno, cerca di guadagnarsi la fiducia del padrino. Geloso, il figlio del boss cerca la sua rivincita.

23.45 FILM-Spionaggio L’OMBRA DELLE SPIE (G B. ’20) con B. Cumberbatch

Programmi Tv su Sky Cinema Due

15.30 FILM-Commedia RICOMINCIO DA NOI (G B. 2017) con Imelda Staunton

17.25 100X100CINEMA

17.45 FILM-Azione IRRESISTIBILE (Usa 2020)

19.30 FILM-Azione BATTLE IN SEATTLE (Usa 07)

21.15 FILM-Commedia THE BIG SICK: IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE, L’AMORE NO con Ku-mail Nanjiani Kumail, di origine pakistana, s’innamora di Emily. Ma il loro amore è ostacolato dai genitori musulmani di lui ed a una malattia che colpisce Emily.

23.20 FILM-Commedia LE REGINE DEL CAMPO (Fr. ’19) con K. Merad, A. Ivanov

Programmi Tv su Sky Cinema Family

15.55 FILM-Fant. E.T. L’EXTRATERRESTRE (Usa 1982) con Henry Thomas

17.50 FILM-Fantascienza THE GIVER – IL MONDO DI JONAS (Usa ’14) con 0. Rush

19.30 FILM-Commedia SUPERPAPÀ: IL RITORNO DEI VIKINGHI (Dan. 2020)

21.00 FILM-Avventura ABEL-IL FIGLIO DEL VENTO (Austria ’15) di Gerardo Olivares con Manuel Camacho Il giovane Lukas vive sulle Alpi insieme al padre, con il quale non va d’accordo. Un giorno salva un aquilotto caduto dal nido e decide di allevarlo: ma ben presto l’animale cresce e…

22.45 FILM-Commedia CLARA E IL SEGRETO DEGLI ORSI (Sviz. ’13) con R. Fehr

Programmi Tv su Sky Cinema Action

15.25 FILM-Azione ASSASSINATA GAMES (Usa ’11) con J. C. Van Damme

17.10 FILM-Azione KILL THE IRISHMAN (Usa 2001) con Ray Stevenson

19.00 FILM-Azione L’IMMORTALE (Fr. ’10) con Jean Reno, Gabriella Wright

21.00 FILM-Fantastico LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI (Usa/Ger. 2003) con Sean Connery Un misterioso criminale sta scatenando una guerra mondiale. Per sconfiggerlo, vengono chiamati Allan Quatermain e una squadra di uomini dotati di poteri straordinari.

22.55 FILM-Fantastico SOLOMON KANE (G.B.’09)

Programmi Tv su Sky Cinema Suspense

14.55 FILM-Thriller LA RAGAZZA NELLA NEBBIA (It. 2017) con Toni Servillo

17.10 FILM-Fantastico SHADOWHUNTERS-CITTÀ DI OSSA (Usa 2012)

19.25 FILM-Thriller DREAM HOUSE (Usa/Can. 2011) con Daniel Craig

21.00 FILM-Thriller VIVARIUM di Lorcan Finnegan con Jesse Eisenberg Gemma e Tom sono in cerca di un appartamento. Dopo aver seguito un misterioso agente immobiliare in un nuovo complesso residenziale, si ritroveranno intrappolati…

22.45 FILM-Azione BREAKING SURFACE – TRATTIENI IL RESPIRO (Svez. ’20)