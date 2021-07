Programmi Tv stasera mercoledì 14 Luglio 2021, Film da vedere in tv

Programmi Tv su Rai 1

11.30 DON MATTEO 5 Fiction «Mete ambiziose» Prima dello scontro con la squadra scozzese, il capitano del Rugby Gubbio viene aggredito. L’allenatore Sauro è sospettato e Don Matteo deve sostituirlo. «L’anniversario» Una donna, che ha affidato sua figlia a Suor Maria per qualche ora, viene trovata morto. Intanto Natalina fa credere a un’amica di essere sposato con il capitano Tom masi.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL PRANZO È SERVITO con Flavio Insinua

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Cosimo non demorde con Gabriello, ma lei lo tiene garbatamente a distanza. Salvatore soffre ma è sostenuto dalla nuova Venere, Laura, e da Marcello, determinato a non mollare con Roberta. Armando scopre che Agnese si tratterrà a lavorare fino a tardi e ne approfitta per portarle la cena in atelier, mentre Maria ha il compito di cucinare per Rocco. Angela corre in aiuto di Marta che, in assenza di Vittorio in trasferta a Torino, è in ansio per Anna.

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità con Roberta Capua e Gianluca Semprini

18.45 REAZIONE A CATENA Game show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 TECH ETECHETE’ «I temi»

21.25 SUPERQUARK Nuova edizione

23.55 SUPERQUARK NATURA Documenti

0.50 RaiNews24Telegiornale 1.25 Allora in onda: E le stella stanno a guardare 2.05 II commissario Manara Fiction 43 puntata con Guido Caprino 3.00 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 UN CASO PER DUE Telefilm

7.00 CHARLIE’S ANGELS «Due angeli…un amore» 13 parte

7.45 HEARTLAND «Crisi e rotture»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 DESPERATE HOUSEWIVES Telefilm con Teri Hatcher

11.20 FILM TV-Drammatico LA NAVE DEI SOGNI – BOTSWANA (Ger.2008) con Siegfried Rauch A bordo di una lussuosa nave da crociera si ritrovano il burbero titolare di un’impresa di pulizie, una sua dipendente, due gemelle tutto pepe e un imprenditore in bancarotta.

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 ESTATE CON COSTUME

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 TOUR DE FRANGE Ciclismo 173 tappa: Muret – Saint Lary Soulan Col du Porter 178,4 km Si rimane in alta quota, ma i primi due terzi della tappa sono in pianura. Poi, dopo 113 chilometri, arrivano tre salite molto impegnative, compresa quella del Col de Peyresourde con 13,2 chilometri al 7%.

16.15 TOUR ALL’ARRIVO/17.4O TOUR REPLAY

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. Telefilm «Intoccabile» con Shemar Moore, Jay Harrington

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 DELITTI IN PARADISO «Gloria mattutina» – «L’uomo dei ghiacci» Un famoso archeologo viene trovato morto sull’isola. Causo del decesso: avvelenamento da arsenico. Molti sono i sospettati.

23.35 ANNI 20 ESTATE con Francesca Parisella

1.05 I lunatici con Roberto Arduini 2.45

4.10 Piloti Sitcom 4.20 Ci vediamo in tribunale 5.05 Un caso per due Telefilm

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ ESTATE con Roberto Vicaretti

10.15 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.10 DOC MARTIN Telefilm con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.15 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «La presa della Basti-glia» Documenti con Paolo Mieli

14.00 TG REGI0NE/14.20TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR PIAZZA AFFARI/15.05 TG PARLAMENTO

15.10 IL COMMISSARIO REX Telefilm (6g st.)

15.50 IL MARESCIALLO ROCCA «Enigma finale»

Una ragazza, Rosa Bastioni, madre di un bambino di pochi mesi, viene trovata morta, accoltellata in un parco. L’assassino le ha infilato in fondo allo gola un biglietto: il foglio contiene un rebus che rivela il nome della vittimo successiva. Ma i carabinieri lo risolvono quanto ormai è troppo tordi…

17.30 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE

20.00BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.15 CARO MARZIANO «I Vattienti – Fare una gondola» Attualità con Pif

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.7383 puntata Serena riesce a fare in modo che Filippo viva con tranquillità il suo ritorno a casa, ma un imprevisto sfugge allo suo meticolosa organizzazione. I festeggiamenti per la laureo di Rossella aiuteranno Michele e Silvia a ritrovarsi?

21.20 SPECIALE CHI L’HA VISTO? Attualità

23.20 OSSI DI SEPPIA – IL RUMORE DELLA MEMORIA «Il metodo Di Bella» – «L’assassinio di Giulio Regeni» Documenti

24.00 TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

0.45 1919-1922100 anni dopo. Il raid Roma-Tokio

1.40 RaiNews24 Telegiornale

Programmi Tv su Rete 4

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 FILM-Commedia MIMI METALLURGICO FERITO NELL’ONORE (Italia 1972) con Giancarlo Giannini.

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 7 Fiction con Giorgio Tira bassi «Accusa infamante»

10.50 R.I.S. 4 – DELITTI IMPERFETTI Fiction con Lorenzo Flaherty «Sotto sequestro»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 WALKER TEXAS RANGER con Chuck Norris «La leggenda di Buffalo bianco»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Ghini, Francesco Foti

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm con Sanna Englund «Sfratto a rischio»

16.25 FILM-Commedia NON MANGIATE LE MARGHERITE (Usa 1960) con David Niven, Doris Day La movimentata vita familiare di una donna di carattere alle prese con quattro figli pestiferi e un marito incline alle scappatelle.

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Rosalie non ho nessuna intenzione di strappare il documento con cui André le cede la sua parte della Caffetteria, ma Michael la costringe a farlo. Robert è innamorato di Cornelia, ma Vanessa rovina tutto: Cornelia la vede da lontano abbracciare Robert e fraintende la situazione.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.20 ZONA BIANCA con Giuseppe Brindisi

0..35 FILM-Thriller SCARFACE (Usa 1983) con Al Pacino

3.40 Tg4 l’ultima ora notte 4.00 FILM-Commedia Il domestico (Italia 1974) con Landò Buzzanca 5.45 Chewing Gum Discoteca 1978

Programmi Tv su Canale 5

8.45 SUPER SENSE: THE SECRET POWER OF ANI-MALS Documenti

9.55 LE FURIE DELLA NATURA «Le valanghe»

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Cia-varro, Camilla Ghini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Quinn e Katie vengono a sapere da Wyatt che ha detto lui stesso a Sally di andare via da casa, perché vuole cercare un luogo più consono alle sue condizioni di salute.

14.10 UNA VITA Telenovela Ramon accetta che Monche sia battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu e porte con Antonito per andare a prenderla. Il bebé continua a piangere e nulla riesce 0 calmarlo. Bollita comincia 0 dubitare della virtù amatorie del marito.

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Soap II dottor Nedim scompare e il giorno dopo Usuo cadavere viene ritrovato nudo nel bosco. All’uscita dell’ospedale aveva dato un passaggio a Hulya. Adalet denuncia Mihriban, che viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata.

15.30 LOVE IS IN THE AlR Soap Selin trova il coraggio di parlare apertamente a Serkan e gli dice che, nonostante sia ancora innamorata di lui, ho deciso di impegnarsi seriamente con Ferit e che probabilmente non lavoreranno più insieme.

16.30 FILM TV-Commedia RICOMINCIO DA IERI di Ron Oliver (Can. ’15) con Autumn Reeser, Antonio Cupo

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio

Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 UOMINI E DONNE – LA SCELTA Talk show

0.30 Tg5 Notte/Meteo.it 1.05 Paperissima Sprint

1.30 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

7.50 IL TULIPANO NERO Cartoni

8.20 ROSSANA Cartoni «Vietato cantare»

8.50 GEÒRGIE Cartoni «La nuova ferrovia»

9.15 DR. HOUSE Telefilm con Hu-gh Laurie, Lisa Edelstein «Sotterfugi»

10.15 BONES «Non fermarsi alle apparenze» – «Morte in scatola»

12.10 cono E MANGIATO-IL MENÙ Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 ISIMPSON Cartoni «Limone di Troia» – «Il nonno contro l’incapacità sessuale»

14.35 IGRIFFI N Cartoni «Piccola, tu mi stendi»

15.00 AMERICAN DAD Cartoni «Amici per la pelle»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «La trascendenza della dipendenza»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Il giorno del diploma» – «Una donna esplosiva per Barry»

16.55 SUPERSTORE Sitcom

17.20 WILL 8 GRACE Sitcom «Segreti e bugie» – «Grace rimpiazzata?»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE «Scarafaggi» – «Combattimenti clandestini»

21.20 CHICAGO FIRE «Terreno sacro» – «Una boccata di ossigeno» Casey deve trovare un valido vigile del fuoco che possa sostituire il defunto Otis. «Terre desolate» Brett torna a Chicago e riprende il suo posto nella squadra 51.

23.45 PRODIGAL SON Telefilm ) «L’imitatore» – «Affari di famiglia»

1.40 Brooklyn Nine Nine Sitcom 2.05 Studio aperto 2.15 Sport Mediaset 2.30 I cavalieri dello zodiaco Car. 4.00 The Originals Telefilm

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE con Francesco Magnani

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 SPECIALE EDEN – MISSIONE PIANETA documenti

17.00 MERAVIGLIE SENZA TEMPO «Stonehenge» Documenti

18.00 THE GOOD WIFE Telefilm «La lunga strada verso casa» -«Gioco senza regole»

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA Attualità: approfondimento con David Pa-renzo, Concita De Gregorio

21.15 CACCIA A HITLER Doc.

0.45 TGLA7 TELEGIORNALE

0.55 IN ONDA Attualità

1.35 LIKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi Tv su Tv 8

8.45 FILM-Thriller L’INFERMIERA ASSASSINA con Christie Burson

10.15 FILM-Commedia L’AMORE SPICCA IL VOLO con Nikki Deloach

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller MORIRE E POI ANCORA con Mary Badham

15.45 FILM TV-Commedia PER TUTTA L’ESTATE

17.30 FILM-Commedia • COLBY&CASE-INTHEKEY OF LOVE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

20.15 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

21.30 NAME THATTUNE-INDO-

VINA LA CANZONE

24.00 ITALI A’S GOT TALENT

Programmi Tv su Nove

6.00 APPUNTAMENTI DA IN INCUBO «Un incubo affascinante» Documenti

6.25 SULLE TRACCE DEL TRADITORE Documenti

7.15 ALTA INFEDELTÀ Doc.

9.45 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE Doc.

13.25 MORIRE PER AMORE Doc.

15.20 DONNE MORTALI Doc.

15.50 DETECTIVE DEMERY – UNA VITA CONTRO IL CRIMINE «Il mio primo omicidio» -«Impero di sangue» Doc.

17.40 PROFESSIONE ASSASSINO

19.30 RISTORANTI DA INCUBO -TUTTO IN 24 ORE Cucina

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 FILM-Commedia FRATELLI D’ITALIA

23.30 FILM-Storico CENTURION (Usa 2010) con Michael Fassbende

Programmi Tv su Mediaset 20

7.15 PERSON OF INTEREST Telefilm

7.55 THE BIG BANG THEORY Sitcom

8.45 THE VAMPIRE DIARIES Telefilm

10.30 BLINDSPOT Telefilm

12.15 ARROW Telefilm

14.00 THE VAMPIRES DIARIES Telefilm

15.35 BLINDSPOT Telefilm

17.20 ARROW Telefilm («Missione suicida» – «Nemico pubblico»

19.15 PERSON OF INTEREST Tele film

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom

21.00 FILM-Spionaggio THE BOURNE SUPREMACY (Usa ’04) con Matt amon

23.30 FILM-Orrore BLADE: TRINITY

1.45 UNDERCOVER

Programmi Tv su Rai 4

7.30 STREGHE Telefilm

8.15 MEDIUM Telefilm

9.45 SCORPION Telefilm

11.15 COLD CASE Telefilm

12.45 CRIMINAL MINDS

14.15 FILM-Azione ROGUE WARFARE 3 – BATTAGLIA FINALE (Usa 2019)

15.55 STREGHE Telefilm

16.40 TRIBES AND EMPIRES: LE PROFEZIE DI NOVOLAND Telefilm

18.15 SCORPION Telefilm «La buca della verità» – «Sharknerdo»

19.45 CRIMINAL MINDS «Identità violate» – «Omicidi fotocopia»

21.20 FILM-Azione ASHFALL (Corea del Sud ’19)

23.40 FILM-Thriller DARKLAND (Dan. 2017) con Dar Salim, Ali Sivandi

1.40 JESSICA JONES

Programmi Tv su La 7 D

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (12^ st.)

9.40 ELISABETTA I Documenti

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 PRIVATE PRACTICE

13.45 GREY’S ANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TG LA7 D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm «Padre o poliziotto?»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 THE TUDORS Telefilm (2a- st.) «Checkmate» – «The acy of succession» – «His majesty’s Pleasure» – «The definition of love»

1.30 THE DR.OZ SHOW