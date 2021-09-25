Programmi Tv stasera sabato 25 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS 24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.05 IL CAFFÈ DI RAI
8.30 UNO MATTINA IN FAMIGLIA
10.25 BUONGIORNO BENESSERE
11.20 PASSAGGIO A NORD OVEST
12.00 LINEA VERDE TOUR
12.30 LINEA VERDE LIFE
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 LINEA BLU
15.00 DREAMS ROAD
15.45 A SUA IMMAGINE Religione
16.45 FILM-Commedia RITRATTO D’AMORE
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 ARENA ’60 ’70 ’80
0.10 FILM-Commedia MAI COSÌ VICINI
Programmi Tv su Rai 2
6.00 LA GRANDE VALLATA
6.40 NEWTON EDU Scienza
7.15 PAPÀ A TEMPO PIENO
7.35 STREGHE
9.35 HOMICIDE HILLS
10.25 IL LATO POSITIVO
11.00 TG SPORT GIORNO
11.15 CHECK-UP
12.00 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 WEEK-END
14.00 LE INDAGINI DI RUBY HERRING
15.25 DARR0W E DARR0W
16.50 SQUADRA SPECIALE STOCCARDA
17.45 TG2 L.I.S./17.50 TG SPORT SERA
18.10 FILM TV-Thriller SCATTI DI FOLLIA
19.40 F.B.I. Telefilm
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 THE ROOKIE
21.50 BULL I3 Tv
22.40CLARICE
23.30 TG2-DOSSIER Attualità
Programmi Tv su Rai Tre
10.20 TIMELINE FOCUS
10.40 GEO
11.20 DOC MARTIN
12.00 TG3/12.25 TCR IL SETTIMANALE
13.00 LA GRANDE STORIA – ANNIVERSARI
14.00 TG RECIQNE/14.20 TC3/14.45 TC3 PIXEL
15.05 TGR – SPECIALE PULIAMO IL MONDO
15.20 FILM-VIA DALLA PAZZA FOLLA
17.10 PRESA DIRETTA
19.00 TG3 TELECIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB
20.30 CHE CI FACCIO QUI
21.20 INDOVINA CHI VIENE A CENA
23.15 TG RECIONE/23.5O TG3 MONDO
23.55 UN GIORNO IN PRETURA
Programmi Tv su Rai 4
7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA
9.40 FILM-Commedia FRANCO, CICCIO E IL PIRATA BARBANERA
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 PENSA IN GRANDE
16.25 HAMBURG DISTRETTO
17.00 FILM-Thriller SCAMBIO FATALE
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 STASERA ITALIA WEEKEND
21.25 FILM-Spionaggio A 007, DALLA RUSSIA CON AMORE
23.55 FILM-Thriller LO SQUALO 3
Programmi Tv su Canale 5
9.25 SUPER PARTES Approfondimento politico
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
15.20 LOVE IN THE AIR
16.30 VERISSIMO
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT
21.20 TÙ SI QUE VALES
Programmi Tv su Italia 1
8.05 FILM-SCOOBY-DOO! E LA MUMMIA MALEDETTA
9.40 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTO
13.00 SPORT MEDIASET
13.45 FILM-Fantastico BATMAN
16.10 FILM-Commedia RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI
18.10 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS Telefilm
21.20 FILM-Commedia SPACE JAM
23.05 FILM-Commedia ASTERIX ALLE OLIMPIADI
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFFEE BREAK Attualità
11.00 L’ARIA CHE TIRA-DIARIO
12.50 LIKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 PREPARTITA
14.30 SERIE
17.00 ATLANTIDE-STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.
20.00TG LA7 TELEGIORNALE
20.35 IN ONDA
21.15 DOWNTONABBEY
0.15 TG LA7 TELEGIORNALE
0.25 IN ONDA Attualità
1.05 LIKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE
Programmi Tv su Tv 8
8.25 SPECIALE COMUNICAZIONE POLITICA – ELEZIONI COMUNALI DEL
8.45 FILM-Thriller SLEEPER-DOPPIA IDENTITÀ
10.25 TG24 TELEGIORNALE
10.30 FI LM-PROPRIO DI FRONTE A ME
12.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.45 SUPERBIKE PRE GARA
14.00 G.P. DI SPAGNA
15.00 X-FACTOR2021 «Audizioni»
17.30 SPECIALE SPORT
18.00 PADDOCK «G.P. di Russia di F1 qualifiche»
18.30 G.P. DI RUSSIA DI FI
19.45 PADDOCK POST QUALIFICHE
20.15 GLOBAL CITIZEN LIVE -MUSICA PER IL PIANETA Mus.
Programmi Tv su Nove
6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER
16.00 DELITTI SEPOLTI – IO NON DIMENTICO Documenti
18.00 PROFESSIONE ASSASSINO
20.00 FRATELLI DI CROZZA
21.25 CERCANDO ELISA-IL DELITTO CLAPS Documenti
23.25 I MISTERI DI ARCE – CHI HA UCCISO SERENA?
1.25 HO VISSUTO CON UN KILLER
4.20 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 I ZOMBIE
7.15 THE BIG BANG THEORY
7.50 THE LAST KINGDOM
12.10 MANIFEST
13.45 UNION RUGBY CHAMPIONSHIP
15.40 MANIFEST
20.10 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Azione DEATH RACE
23.25 FILM-Azione WANTED – SCEGLI IL TUO DESTINO
Programmi Tv su Rai 4
6.25 SENZA TRACCIA
10.10 CRIMINAL MINDS
14.00 FILM-Poliziesco BENT-POLIZIA CRIMINALE
15.45 I SEGRETI DEL CRATERE DEI DINOSAURI Documenti
16.40 STARGIRL
17.25 HIGH FLYERS
19.00 ROSEWOOD
21.20 FILM-THE BOUNCER-L’INFILTRATO
22.50 FILM-Azione PARKER
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