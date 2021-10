Programmi Tv stasera sabato 9 Ottobre 2021: Film in live Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAI NEWS 24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.05 IL CAFFÈ DI RAM Talk show

8.00 TG1TELEGI0RNALE/TG1 DIALOGO

8.30 UNO MATTINA IN FAMIGLIA –

10.25 BUONGIORNO BENESSERE Medicina

11.20 PASSAGGIO A NORD OVEST

12.00 LINEA VERDE START

12.30 LINEA VERDE LIFE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 LINEA BLU

15.10 TV7 RELOAD

15.55 A SUA IMMAGINE

16.30 TG1 TELEGIORNALE

16.45 FILM-Commedia CONFUSI E FELICI

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 FILM-Biografico STANLIO E OLLIO (G B, 2018)

23.20 FILM TV-JANE E IL PILOTA DELLA SAVANA – IL SIM-BOLO DEL POTERE (Germania ’15)

Programmi Tv su Rai Due

6.20 NEWTON EDU

7.10 PAPÀ A TEMPO PIENO

7.30 STREGHE

9.30 IL MISTERO DELLE LETTERE PERDUTE

11.00 TG SPORT GIORNO

11.15 CHECK UP

12.00 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA

13.00 TG2 GIORNO 13.30 TG2 WEEK-END

14.00 CICLISMO: IL LOMBARDIA

17.15 STOP AND GO

18.05 TG2 L.I.S/18.10 TG SPORT SERA

18.25 DRIBBLING

19.40 F.B.I.

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 THE ROOKIE

22.40 CLARICE

23.30 TG2-DOSSIER Attualità

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

8.00 AGORÀ WEEKEND

9.00 MI MANDA RAITRE

10.20 TIMELINE FOCUS

10.45 TGR AMICI ANIMALI

12.00 TG3/12.25 TGR IL SETTIMANALE

12.55 PETRARCA/13.25 MEZZOGIORNO ITALIA

14.00 TG REGIQNE/14.20 TG3/14.45 TG3 PIXEL

15.05 TV TALK

16.35 FRONTIERE

17.30 PRESA DIRETTA

19.00 TG3 TELEGI0RNALE/19.30 TG REGIONE

20.00BLOB

20.30 LE PAROLE

21.45 INDOVINA CHI VIENE A CENA Attualità

23.50 TG REGIONE/23.55 TG3 MONDO

0.25 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FESTIVALBAR STORY

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA

7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA

9.50 FILM-Comico FRANCO E CICCIO SUPERSTAR

12.00 TC4 TELECIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SECRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 PENSA IN GRANDE

16.35 FILM TV-Thriller UNA MADRE LO SA

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 FILM-Spionaggio AGENTE 007 -THUNDERBALL – OPERAZIONE TUONO

0.05 FILM-Thriller FIREWALL – ACCESSO NEGATO

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TC5 PRIMA PAGINA Telegiornale

8.00 TC5 MATTINA Telegiornale

8.45 X-STYLE Moda con Giorgia Venturini

9.25 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE

11.00 FORUM

13.00 TC5 TELEC10RNALE/METE0.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 SCENE DA UN MATRIMONIO Docureality

15.40 LOVE IS IN THE AIR Soap

16.30 VERISSIMO Talk show con Silvia Toffanin

18.45 CADUTA UBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TC5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA

21.20 TU SI QUE VALES Talent con Maria De Filip-pi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli

Programmi Tv su Italia 1

7.00 MIKE b MOLLY Sitcom

7.40 TOM & JERRY Cartoni

7.50 FILM-Animazione SCOOBY-DOO INCONTRA I FRATELLI BOP

9.45 THE BOLD TYPE

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET

13.45 FILM-Fantastico BATMAN FOREVER

16.15 FILM-Commedia RUSH HOUR – MISSIONE PARICI

18.10 CAMERA CAFÉ

18.20 STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS Telefilm

21.20 FILM-Commedia PADDINCTON 2

23.35 FILM-Awentura IL MIO AMICO NANUK