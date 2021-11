Programmi Tv stasera venerdì 12 Novembre 2021: Film live Tv programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Italia-Svizzera La strada degli Azzurri di Roberto Mancini (56) verso il Mondiale 2022 riparte dall’olimpico di Roma con quella che lo stesso et ha definito “La partita dell’anno”, uno scontro diretto tra le prime due squadre del Gruppo C. La Svizzera ha gli stessi punti (14) dell’Italia, che però ha una migliore differenza reti.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 The Good Doctor «Dottor Ted» Un’anziana malata di cuore, portata al St. Bonaventure in condizioni critiche, chiede ai medici di interrompere la terapia antibiotica che potrebbe allungarle la vita; Asher cerca invano di farle cambiare idea. Shaun (Freddie Highmore, 29) si prende cura di Lea, la cui gravidanza è a rischio.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Tunnel della libertà Un documentario che rievoca la storia di 29 persone che nel settembre del 1962, un anno dopo la costruzione del Muro, riuscirono a fuggire da Berlino Est e a raggiungere la parte Ovest della città attraverso un tunnel di 135 metri, realizzato grazie anche a due studenti italiani, Luigi Spina e Domenico Sesta.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto Grado Anche stasera Gianluigi Nuzzi (52) propone nuovi approfondimenti sui casi che di recente hanno colpito l’opinione pubblica. Tra gli altri, la morte della vigilessa Laura Ziliani, per la guale le due figlie, Silvia e Paola Zani, sono accusate (con Mirto Milano) di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Le conversazioni (spesso quelle a tarda notte) tra gli inquilini Vip della Casa diventano oggetto di discussione nelle puntate serali del lunedì e del venerdì condotte da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (47). La diretta è sempre in onda su Mediaset Extra (55 del digitale terrestre).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene La puntata di oggi è condotta da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma (51). Quest’ultimo di recente è tornato sul caso del viceministro Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico avrebbe svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio.

Stasera su la 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Attualità, reportage, interviste, ma anche musica, monologhi e ironia. Un mix che i fan di Diego Bianchi conoscono bene. Tra un ‘occhiata ai social e commenti d’autore, riflettori puntati sul tema del momento: il Green Pass.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 PETRA «Giorno da cani» con Paola Cortellesi Petra cerca di far luce sulla morte di un poveraccio che traffica in cani. Ma quando a quell’omicidio ne segue un altro e un altro ancora, per l’ispettrice Delicado le cose si complicano…

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Continuano gli appuntamenti live con Maurizio Crozza e i suoi molteplici personaggi. Soltanto da qualche settimana lo studio è tornato a poter ospitare il 100% del pubblico. Tra imitazioni ricorrenti quello del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 LA FURIA DEI TITANI (Usa ’11) di Jonathan Liebesman con Liam Neeson Dieci anni dopo aver sconfitto il Kraken, Perseo, figlio di Zeus, intraprende una nuova, difficile impresa. Deve salvare il padre, imprigionato dai Titani in un mondo sotterraneo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 A LONELY PLACE TO DIE (G.B. 2011) di Julian Gilbey con Alee Newman Durante un’escursione sulle montagne scozzesi, un gruppo di scalatori scopre un bunker sotterraneo. All’interno è tenuta prigioniera una ragazza serba, che non parla inglese…

Stasera su Iris alle 21.00 CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE (Usa ’83) di e con Glint Eastwood L’ispettore Co Ilag ha n si occupa di alcuni strani omicidi. Durante le indagini, scopre che tutte le vittime avevano partecipato anni prima allo stupro di una pittrice.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BLACK OR WHITE (Usa 2014) di Mike Binder con Jillian Estell, Kevin Costner L’avvocato Elliot Anderson si prende cura della nipote Eloise, dopo che la madre è morta nel darla alla luce. Ma un giorno la nonna paterna chiede lo custodia della piccola.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 CHRONICLE MYSTERIES L’UOMO SBAGLIATO (Usa 19) con Alison Sweeney Viene rinvenuto il cadavere di una donna, scomparsa da tre anni. Il marito, già a suo tempo il principale indiziato, chiede aiuto ad Alex per dimostrare la sua innocenza.

Stasera su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – RITORNO A CASA (Ger. ’16) con Heikko Deutschmann, Klara Deutschmann Emilia va a trovare il padre che ha perso lo moglie in un incidente aereo. L’uomo, certo che sia ancora viva, ha assunto un investigatore privato e…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA DOTTORESSA DEL DISTRETTO MILITARE (It. 76) con Edwige Fenech Uno dottoressa, arrivata a sostituire un collega al distretto militare, deve stabilire chi sia abile alla leva. Nonostante sia incorruttibile, non è insensibile al fascino dei giovani uomini.