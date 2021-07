Raffaella Carrà: ecco svelato a chi andrà il suo patrimonio, ma a quanto ammonta l’eredità?

Raffaella Carrà purtroppo ci ha lasciati lo scorso 5 luglio 2021 e la notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa. Nessuno pare fosse a conoscenza che purtroppo la nota conduttrice e showgirl fosse malata ormai da diverso tempo, proprio perché era stata proprio lei a decidere di non rivelare nulla. A dare la notizia della sua morte è stato il suo storico compagno ovvero Sergio Japino con un messaggio. Questo pare che fosse una delle poche persone a sapere della malattia di Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà, il patrimonio artistico

Subito dopo la morte della nota Raffaella, che in tutti questi anni è stata sicuramente un’icona di stile, di eleganza ed anche di professionalità, in molti si sono chiesti a quanto ammonti il patrimonio culturale e artistico lasciato proprio da lei. Ovviamente si è parlato tanto del patrimonio artistico che rimarrà sicuramente inestimabile per sempre. In molti però si sono chiesti a quanto ammonti il patrimonio della nota conduttrice ballerina e showgirl italiana. Qualcuno sembrerebbe che abbia ipotizzato che sia stata una delle donne più ricche al mondo o meglio una dei personaggi televisivi più ricchi al mondo.

Una delle donne più ricche della televisione italiana?

Si parlerebbe comunque di un patrimonio inestimabile. Si è detto infatti in queste settimane che Raffaella guadagnasse delle cifre piuttosto notevoli con il suo lavoro, soprattutto agli inizi della sua carriera. Ha sempre dimostrato di essere una donna di grande talento, una intrattenitrice e icona di stile e professionalità ed anche di immagine, la quale ha avuto un successo straordinario non soltanto in Italia, ma anche all’estero. I programmi da lei condotti e presentati sono stati tutti un grande successo e soprattutto resteranno indimenticabili nel cuore e nella mente di tutti noi.

A chi andrà il patrimonio di Raffaella

Ad ogni modo, la stessa non è mai entrata nel dettaglio delle cifre e per questo motivo non è facile dire con certezza quanto abbia guadagnato nel corso della sua vita Raffaella Carrà. Sicuramente però si tratta di cifre con molti zeri. Una cosa però è certa, ovvero che Raffaella Carrà aveva tre case, ovvero una all’Argentario, una a Roma e una in Toscana. È stata anche protagonista molti anni fa di un diverbio con Bettino Craxi che pare avesse parlato con veemenza sul suo compenso astronomico che pare dovesse aggirarsi intorno ai 6 miliardi di linea. Ad ogni modo, a prescindere che si tratti di un patrimonio con tanti Zeri o meno, questo andrà sicuramente ai suoi nipoti ovvero ai figli del fratello che è precedentemente scomparso tanti anni fa.