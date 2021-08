Udinese Venezia, serie A tim 2021/22 diretta tv e live streaming: come e dove vedere la partita

Udinese Venezia, diretta ore 18.30 oggi venerdì 27 agosto 2021. Ed eccoci giunti alla seconda giornata di campionato di serie A 2021/2022 con la prima partita tra Udinese e Venezia che si giocherà proprio alle ore 18:30. Le due squadre quindi scenderanno in campo e e sarà il Venezia a fare visita a l’Udinese per questa seconda giornata di campionato di Serie A. Vediamo qui di seguito le principali notizie riguardo questa partita ovvero dove e come poter assistere al match e quali sono le probabili formazioni.

Udinese Venezia, seconda giornata di campionato oggi venerdì 27 agosto 2021

Eccoci Giunti così alla seconda giornata di questo campionato di Serie A 2021 2022. Nella giornata di oggi venerdì 27 agosto 2021 sono 4 le squadre che scenderanno in campo in questa giornata di anticipo. Alle ore 18:30 scenderanno in campo nello specifico l’Udinese e Venezia, mentre alle 20:45 si sfideranno l’Inter e il Verona. Ma torniamo al match in questione ovvero Udinese Venezia. Quest’ultima farà visita quindi all’Udinese e sarà un match davvero molto importante e interessante.

Le dichiarazioni dei Mister

La formazione di Gotti viene da un pari recuperato contro la Juventus. “Speriamo di mettere a frutto quanto visto lo scorso weekend contro la Juventus. E’ bello che ci siano nuovamente i tifosi allo stadio, cambia la partita anche se nel caso della prima di campionato c’è stata una nutrita partecipazione juventina. Questo inizio col doppio impegno in casa speriamo ci aiuti a prendere più punti possibili”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell’Udinese nel corso della conferenza stampa pre partita. Il Venezia invece ha giocato la sua prima partita di campionato contro il Napoli perdendo purtroppo contro la squadra partenopea. “A Udine giocheremo contro una squadra forte ma con caratteristiche diverse dal Napoli; i bianconeri hanno qualità fisiche importantissime abbinate ad alcuni elementi di grande spessore, mi aspetto quindi una partita molto difficile”. Queste invece le parole dichiarate dal tecnico Paolo Zanetti sempre nel corso della conferenza stampa pre vigilia.

Come e dove vedere il match

La partita si giocherà quindi alle ore 18:30 a Udine e si potrà vedere soltanto in diretta su dazn attraverso smart TV oppure attraverso app per pc cellulare e altri dispositivi.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, De Maio, Zeegelaar, Stryger, Makengo, Jajalo, Samardzic, Deulofeu, Fedrizzi, Ianesi, Success.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Okereke, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Ebuehi, Modolo, Schnegg, Svoboda, Tessman, Busio, Vacca, Di Mariano, Sigurdsson, Karlsson, Henry.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

GUARDALINEE: Meli e M.Rossi

QUARTO UOMO: Baroni

VAR: Mazzoleni

AVAR: Costanzo