Affonda pedalò, cani bagnino salvano cinque ragazzi da un Golden Retriever

Un pedalò è affondato davanti alla spiaggia delle Saline a Palinuro, Salerno, Italia. Cinque giovani, due donne e tre uomini, sono finiti in mare quando la barca è affondata. Le due donne hanno avuto un attacco di panico, ma sono state salvate da due cani da salvataggio della Scuola Italiana Cani da Salvataggio e da due bagnini di uno stabilimento balneare vicino. I cani bagnino ei loro conduttori sono intervenuti insieme per salvare le bagnanti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio.

Un pedalò è affondato per tre quarti e cinque ragazzi sono caduti in acqua. Per salvarsi, hanno dovuto aggrapparsi alla superficie rimasta a galla. Due ragazze si sono fatte prendere dal panico; due Golden Retriever di nome Dylan e Vita hanno raggiunto la barca affondata in pochi minuti. utilizzando le loro speciali imbracature galleggianti, i cani hanno aiutato i ragazzi a non annegare fino a quando non sono stati trasbordati su due pattini di salvataggio dal personale di Urlamare.