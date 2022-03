Albano fuori impazzisce e prende a schiaffi una donna, il video è virale

Albano Carrisi ha fatto qualcosa di inaspettato e si sa che il cantante di Cellino San Marco nel cuore della Puglia aveva sempre avuto questo modo di fare e quegli atteggiamenti bonari, che lo hanno fatto amare dal pubblico fino ad oggi. È uno dei maggiori esponenti del panorama musicale italiano per il suo talento.

La sua voce è iconica, come lui stesso ha ammesso nelle interviste. Ha anche un talento che gli ha permesso di creare pezzi come Nel Sole e Nostalgia Canaglia che sono conosciuti ancora oggi.

Non è un segreto che non possiamo parlare di Albano senza pensare alla donna che incarna la sua metà perfetta, sia sul palco che nella loro vita sentimentale. Romina Power è una presenza che lui ha avuto la fortuna di avere fin dal loro primo incontro negli anni ’50. E anche se ormai il suo matrimonio con lui è finito da molto tempo, lei rimane ancora – almeno in questo mondo dello spettacolo – una compagna forte per lui e la sua storia ha fatto sognare intere generazioni così come vederli cantare insieme sul palco è sempre stata un’occasione per riempire di piacere occhi e orecchie.

I due si sono incontrati durante le riprese del film Nel Sole, ed è stato amore a prima vista. Sfortunatamente, la loro relazione non fu facile a causa degli ostacoli che venivano da entrambe le famiglie che cercavano di tenerli separati. Tuttavia, ciò che li univa era più forte di qualsiasi ostacolo: Nostalgia Canaglia (una canzone di Domenico Modugno), Felicità (Carlo Buti) Ci sarà di Gianni Ferrio).

Purtroppo, anche un apparente “sogno” può trasformarsi in un incubo. È quello che è successo ad Albano e a sua moglie, la cui storia d’amore è stata sconvolta dalla scomparsa della loro primogenita nel 1994. Il dolore che ne è derivato ha oscurato per sempre la vita di entrambi; come lui stesso ha dichiarato durante un’intervista: “La cosa più squallida è stata quando al Tg1 hanno detto che sto nascondendo mia figlia a casa per scopi pubblicitari”. Ylenia rimane sempre presente nella mente di entrambi i genitori: questa ferita non si rimarginerà mai.

Albano Carrisi, protagonista di un episodio davvero incredibile che lo ha visto vittima in uno scherzo fatto da un suo fan, non ha reagito bene ed è finito in un alterco. Ha insultato e colpito il fan con colpi pesanti prima che dei passanti intervenissero per fermarlo. In seguito le persone sui social media sono rimaste senza parole per quello che avevano visto.