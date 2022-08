Alberto Angela, Chi è la moglie Monica e la predizione di papà Piero Angela

La morte di Piero Angela lascia un vuoto incolmabile nella televisione italiana. Sarà il figlio Alberto Angela a ereditare il ruolo di divulgatore scientifico più importante d’Italia. Frequente collaboratore del padre, Alberto si è già fatto un nome nel campo della comunicazione scientifica ed è conosciuto e amato dagli italiani per le sue partecipazioni a programmi culturali. Ma è anche riuscito a crearsi una propria indipendenza, facendo di non essere semplicemente un “figlio di”.

In un’intervista a Fanpage, il padre di Alberto Angela ha rivelato: “Alberto ha avuto una vocazione scientifica fin dalla nascita. Era un naturalista fin da ragazzo e si occupava di paleontologia. Ha anche lavorato per molti anni in Africa e gli ho detto : ‘Sei così bravo che la gente perdonerà il fatto di essere mio figlio'”.

Per iniziare una carriera nel mondo della divulgazione scientifica, Alberto Angela è prima costruito una reputazione tra i telespettatori italiani. La sua popolarità era tale da rendere un volto molto amato da più generazioni.

Quando ci addentriamo nella vita privata di Alberto Angela, però, scopriamo che preferisce tenerla lontana dai riflettori. Quello che si sa di lui è che è sposato: la moglie si chiama Monica e insieme hanno avuto tre figli, Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (nato nel 1999) e Alessandro (nato nel 2004).