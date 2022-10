Andrea Dianetti chi è? Età, altezza, fidanzata, Tale e quale show e Instagram

Chi è Andrea Dianetti

Nome e cognome: Andrea Dianetti

Età: 35 anni

Data di nascita: 9 maggio 1987

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 68 kg

Professione: attore, regista, conduttore e doppiatore

Fidanzata: Andrea è fidanzato con Miriam Milani

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @andreadianetti

Andrea Dianetti età e biografia

Andrea Dianetti, concorrente di Tale e Quale Show 2022, è nato a Roma il 9 maggio 1987. Ha 35 anni e pesa 68 kg. Il suo peso è di 68 kg, così come la sua altezza, che è di 1 metro e 80 centimetri. Sappiamo che il padre di Andrea è venuto a mancare quando lui aveva 9 anni e da allora ha sempre portato con sé un suo portachiavi. Fin da piccolo è stato affascinato dal mondo della recitazione, così ha iniziato a prendere lezioni di danza e teatro. Diamo uno sguardo alla sua vita privata.

Vita privata

Approfondiamo la vita privata di Andrea Dianetti. Sappiamo già che in passato ha avuto una relazione con la collega di Amici Francesca Maiozzi. Attualmente Andrea ha una relazione? Sì, lo è. Dianetti è fidanzato con Miriam Milani, con la quale ha una relazione da diversi anni. Scopriamo ora dove è possibile seguire l’attore sui social media, in particolare su Instagram.

Dove seguire Andrea Dianetti: Instagram e social

Mentre il concorrente di Tale e Quale Show 2022 Andrea Dianetti ha 282.000 follower su Instagram, molte persone vogliono sapere dove possono seguirlo. L’account Instagram di Andrea Dianetti è pieno di fotografie della sua vita privata con la fidanzata Miriam Milani, oltre che dei suoi successi professionali. Tutto ciò che sappiamo di Andrea Dianetti deriva dalla sua attrazione per la recitazione che dura da sempre e dalla sua precoce introduzione alla danza e alla formazione teatrale. Dopo aver studiato recitazione a scuola, Andrea Dianetti è diventato un attore di teatro. Amici 5 è stato il suo primo successo nel 2006, quando è entrato nella scuola. Vediamo come se l’è cavata nel talent show di Maria De Filippi.

Amici

Andrea Dianetti è entrato a far parte del programma di recitazione di Amici 5 nel 2006. Fin dal primo momento ha colpito i suoi insegnanti e compagni di classe, catturando la loro simpatia. Durante il corso, ha incantato il pubblico e si è classificato al secondo posto. Pur essendo il campione del programma, Andrea Dianetti ha suscitato grande interesse come attore professionista subito dopo la sua prima partecipazione. L’anno successivo torna ad Amici come attore professionista. Le sue interpretazioni nelle soap opera e nei film degli anni successivi furono molto apprezzate. Andrea Dianetti ha interpretato diversi personaggi in Television Café, Il ladro, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia, tra gli altri programmi.