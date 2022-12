Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi presto andranno a convivere

Passo importante in vista per Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi. La coppia starebbe valutando di andare a convivere, dando dunque corpo ai rumori che li vedono sempre più affiatati e orientati a far trasformare un semplice flirt in una vera e propria storia d’amore. Lui, pilota di motociclismo attualmente squalificato per doping, ha avuto una serie di ex celebri come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, ma con Elodie sembra essere nato un feeling davvero speciale. Feeling confermato che sembra confermato anche dalla cantante, che dopo la storia con il cantautore Marracash, ha avuto alcuni flirt, come quello con Davide Rossi, ma nulla che fosse paragonabile alla storia con Iannone. Sui social, infatti, la coppia ha condiviso diverse immagini che fanno intendere una grande intimità e viene sempre più spesso sorpresa per strada insieme in atteggiamenti molto affettuosi.